O Real Madrid Feminino enfrenta o Barcelona, tricampeão da Liga dos Campeões Feminina, nas quartas de final, com o Barça apresentando uma vantagem esmagadora.

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Como assistir ao jogo Real Madrid Feminino x Barcelona com uma VPN

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Horário do jogo Real Madrid Femenino x Barcelona

Liga dos Campeões Feminino - Women's Champions League Final Stage Alfredo Di Stefano

Real Madrid Femenino x Barcelona terá início em 25 de março de 2026, às 13h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

O Real Madrid Feminino enfrenta o arquirrival Barcelona em um clássico de El Clásico nas quartas de final da Liga dos Campeões Feminina. O vencedor da dupla de partidas enfrentará o Bayern ou o Manchester United nas semifinais.

O Real Madrid teve que passar por uma repescagem na fase eliminatória contra o Paris FC. Esta é sua segunda participação nas quartas de final; a primeira foi na temporada 2021-22, quando perdeu por 8 a 3 no placar agregado para ninguém menos que o Barcelona. Seu status de azarão nesta partida é reforçado pelo fato de ter perdido 19 dos 20 confrontos diretos no Clássico.

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O Barça, tricampeão europeu, passou facilmente pela fase de grupos, terminando na liderança com 16 pontos em 18. Depois de perder a final da última temporada para o Arsenal, os campeões de 2021, 2023 e 2024 estarão determinados a recuperar seu título. Um quadruplo também está em jogo, já que conquistaram a Supercopa da Espanha, estabeleceram uma vantagem de 10 pontos na liderança da Liga F e garantiram sua vaga na Copa da Rainha do próximo mês contra o Atlético de Madrid. No momento, estão em excelente forma, invictos em 24 partidas.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Real Madrid venceu suas últimas sete partidas, cinco das quais sem sofrer gols.

O Barcelona venceu cada uma de suas últimas sete partidas nas quartas de final desde a derrota para o Lyon na temporada 2017-18.

O Real Madrid não poderá contar com Teresa Abelleira, ausente há muito tempo, enquanto a atacante Signe Bruun perderá seu sétimo jogo consecutivo.

O Barcelona não poderá contar com a bicampeã da Bola de Ouro e figura emblemática Aitana Bonmati, que fraturou a perna em dezembro. Laia Aleixandri sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na vitória do mês passado sobre o Real Madrid, enquanto Mapi León continua fora de ação devido a um problema no tornozelo.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Real Madrid Femenino x Barcelona Provável escalação Reservas Técnico P. Quesada Provável escalação Reservas Técnico P. Romeu

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Madrid Femenino x Barcelona hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: