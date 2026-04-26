O Arsenal Feminino receberá o Lyon Feminino no Emirates Stadium para a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões Feminina, neste domingo.

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Horário do início do jogo Arsenal Feminino x OL Lyonnes

Arsenal Feminino x OL Lyonnes terá início em 26 de abril de 2026 às 10h30 EST e 15h30 GMT.

Previsão da partida

O Arsenal, atual campeão europeu, recebe o Lyon, oito vezes campeão, no Emirates no domingo. As Gunners contarão fortemente com o talento goleador de Alessia Russo, que lidera a competição nesta temporada com oito gols.

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O Lyon, sob o comando de Jonatan Giráldez, está invicto há 17 partidas consecutivas na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina. O técnico espanhol de 34 anos assumiu o cargo em meados de 2025 e já conquistou a competição anteriormente com o Barcelona. A perigosa Melchie Dumornay marcou em ambas as partidas das semifinais da última temporada contra o Arsenal, feito que ela também alcançou na mesma fase da campanha 2023-24 contra o PSG.

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No entanto, o histórico neste estádio pode ser motivo de preocupação para os anfitriões, já que o Lyon venceu em cada uma de suas últimas três visitas ao Emirates, incluindo uma vitória por 2 a 1 na primeira partida da eliminatória na última temporada, antes de o Arsenal dar a volta por cima de forma espetacular com uma vitória por 4 a 1 na França. Ambas as equipes sabem que, quando soar o apito final na capital inglesa no domingo à noite, a eliminatória estará apenas na metade.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A equipe francesa venceu todos os cinco confrontos em Londres contra o Arsenal, incluindo uma virada por 2 a 1 com dois gols de Melchie Dumornay na primeira rodada desta temporada.

A atacante do Arsenal, Alessia Russo, marcou o gol da vitória da Inglaterra na Islândia na última rodada das eliminatórias europeias femininas.

Enquanto o sucesso do Arsenal nas semifinais há um ano foi apenas o segundo em oito tentativas, o OL – em sua 15ª participação nas semifinais, um recorde – avançou para 11 finais.

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Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Arsenal Women x OL Lyonnes Provável escalação Reservas Técnico R. Slegers Provável escalação Reservas Técnico J. Giraldez

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Arsenal Women x OL Lyonnes hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: