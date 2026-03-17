O Sporting de Lisboa precisa reverter uma desvantagem de três gols para manter vivas suas esperanças na Liga dos Campeões, enquanto o estreante Bodø/Glimt chega para a segunda partida desta disputa das oitavas de final.

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Como assistir ao jogo Sporting CP x Bodø/Glimt usando uma VPN

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Hora do pontapé inicial do Sporting CP x Bodø/Glimt

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio Jose Alvalade

Sporting Lisboa x Bodø/Glimt começa em 17 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

O Sporting enfrenta uma tarefa difícil após ter sido completamente dominado numa noite fria na Noruega, onde o Bodø/Glimt se mostrou implacável no Aspmyra Stadion. A equipa portuguesa está a perder por três golos – uma reviravolta que só conseguiu uma vez em competições europeias, lá em 1963-64, na Taça dos Vencedores das Taças contra o Manchester United. A história sugere que é uma tarefa difícil, mas há motivos para otimismo: o Sporting tem estado impecável em casa na Liga dos Campeões desta temporada, vencendo os quatro jogos disputados no Estádio José Alvalade.

Esse histórico perfeito em casa é reforçado por jogadores descansados — a partida do campeonato contra o Tondela no fim de semana foi adiada para aliviar a sobrecarga de jogos, e os titulares Maximiliano Araújo e Pedro Gonçalves retornam após cumprirem suspensão.

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Do outro lado, o Glimt está igualmente descansado, tendo pulado a primeira rodada da Eliteserien. Sua campanha de estreia de conto de fadas na Liga dos Campeões já os levou a derrotar gigantes como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Sob o comando de Kjetil Knutsen, o time norueguês se tornou o primeiro do país a encadear quatro vitórias consecutivas na fase principal da competição.

Com gols de Sondre Fet, Ole Blomberg e Kasper Høgh garantindo uma vantagem confortável, o Glimt está agora à beira de fazer história, prestes a se tornar o primeiro clube norueguês desde o Rosenborg em 1997 a chegar às quartas de final. A confiança está alta: o time venceu sete das últimas nove partidas de dupla fase da UEFA e todas as vezes em que tinha uma vantagem de três gols após a primeira partida. Knutsen manteve a mesma escalação titular em cinco partidas europeias consecutivas, e há poucos motivos para esperar que ele mude uma fórmula vencedora agora.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Sporting continuará sem Fotis Ioannidis (joelho), Ricardo Mangas (joelho) e Geovany Quenda (pé), ficando sem alguns titulares.

Os visitantes, por sua vez, não têm preocupações com lesões ou suspensões, o que lhes dá a vantagem de poderem contar com o elenco completo.

Defensivamente, ambas as equipes mostraram que podem ser vencidas — o Sporting sofreu 14 gols na competição até agora, enquanto o Bodo/Glimt sofreu 17. Com números como esses, este confronto tem tudo para ser mais um jogo animado e disputado de ponta a ponta.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

SCP Um BOD 0 0 Empate 1 Bodo/Glimt 3 - 0 Sporting 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

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Como assistir na tela grande

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