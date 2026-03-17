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Como assistir ao jogo de hoje da Liga dos Campeões entre Sporting CP e Bodø/Glimt: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre o Sporting CP e o Bodø/Glimt, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Sporting de Lisboa precisa reverter uma desvantagem de três gols para manter vivas suas esperanças na Liga dos Campeões, enquanto o estreante Bodø/Glimt chega para a segunda partida desta disputa das oitavas de final.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Sporting CP x Bodø/Glimt, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Sporting CP x Bodø/Glimt usando uma VPN

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Hora do pontapé inicial do Sporting CP x Bodø/Glimt

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Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Estadio Jose Alvalade

Sporting Lisboa x Bodø/Glimt começa em 17 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

O Sporting enfrenta uma tarefa difícil após ter sido completamente dominado numa noite fria na Noruega, onde o Bodø/Glimt se mostrou implacável no Aspmyra Stadion. A equipa portuguesa está a perder por três golos – uma reviravolta que só conseguiu uma vez em competições europeias, lá em 1963-64, na Taça dos Vencedores das Taças contra o Manchester United. A história sugere que é uma tarefa difícil, mas há motivos para otimismo: o Sporting tem estado impecável em casa na Liga dos Campeões desta temporada, vencendo os quatro jogos disputados no Estádio José Alvalade.

Esse histórico perfeito em casa é reforçado por jogadores descansados — a partida do campeonato contra o Tondela no fim de semana foi adiada para aliviar a sobrecarga de jogos, e os titulares Maximiliano Araújo e Pedro Gonçalves retornam após cumprirem suspensão.

FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Do outro lado, o Glimt está igualmente descansado, tendo pulado a primeira rodada da Eliteserien. Sua campanha de estreia de conto de fadas na Liga dos Campeões já os levou a derrotar gigantes como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Sob o comando de Kjetil Knutsen, o time norueguês se tornou o primeiro do país a encadear quatro vitórias consecutivas na fase principal da competição.

Com gols de Sondre Fet, Ole Blomberg e Kasper Høgh garantindo uma vantagem confortável, o Glimt está agora à beira de fazer história, prestes a se tornar o primeiro clube norueguês desde o Rosenborg em 1997 a chegar às quartas de final. A confiança está alta: o time venceu sete das últimas nove partidas de dupla fase da UEFA e todas as vezes em que tinha uma vantagem de três gols após a primeira partida. Knutsen manteve a mesma escalação titular em cinco partidas europeias consecutivas, e há poucos motivos para esperar que ele mude uma fórmula vencedora agora.

FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Sporting continuará sem Fotis Ioannidis (joelho), Ricardo Mangas (joelho) e Geovany Quenda (pé), ficando sem alguns titulares. 

Os visitantes, por sua vez, não têm preocupações com lesões ou suspensões, o que lhes dá a vantagem de poderem contar com o elenco completo.

Defensivamente, ambas as equipes mostraram que podem ser vencidas — o Sporting sofreu 14 gols na competição até agora, enquanto o Bodo/Glimt sofreu 17. Com números como esses, este confronto tem tudo para ser mais um jogo animado e disputado de ponta a ponta.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Sporting x Bodo/Glimt

SportingHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestBOD
1
R. Silva
26
O. Diomande
20
M. Araujo
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
8
P. Goncalves
10
G. Catamo
42
M. Hjulmand
17
Trincao
5
H. Morita
97
L. Suarez
12
N. Haikin
15
F. Bjoerkan
4
O. Bjoertuft
20
F. Sjoevold
6
J. Gundersen
7
P. Berg
19
S. Fet
26
H. Evjen
10
J. Hauge
9
K. Hoegh
11
O. Blomberg

4-3-3

BODAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Borges

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Knutsen

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

SCP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

BOD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/4
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

SCP

Um

BOD

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Sporting CP e Bodø/Glimt hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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