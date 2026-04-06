O Real Madrid enfrenta o Bayern de Munique em um confronto de grande destaque da Liga dos Campeões no dia 7 de abril, com dois dos clubes mais laureados da Europa disputando frente a frente uma vaga na próxima fase.

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Horário do início da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio Bernabeu

A partida de hoje entre Real Madrid e Bayern de Munique terá início em 7 de abril de 2026, às 20h.

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Como assistir na tela grande

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