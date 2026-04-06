Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoBayern de Munique
WATCH FROM ANYWHERE
Angelica Daujotas

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern de Munique: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern de Munique, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Real Madrid enfrenta o Bayern de Munique em um confronto de grande destaque da Liga dos Campeões no dia 7 de abril, com dois dos clubes mais laureados da Europa disputando frente a frente uma vaga na próxima fase.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Real Madrid x Bayern de Munique, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaSony Sports Network
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao Real Madrid x Bayern de Munique com uma VPN

Está viajando ou enfrentando restrições geográficas? Uma VPN pode desbloquear seus serviços de streaming habituais em segundos. O Proton VPN permite que você altere sua localização virtual com segurança, para que possa acessar de qualquer lugar e assistir ao jogo ao vivo sem bloqueios de transmissão.

Agora mesmo, você pode obter o Proton VPN Plus por apenas US$ 1 / € 1 / £ 1 no primeiro mês — uma maneira simples e econômica de assistir em qualquer lugar. Saiba mais e inscreva-se aqui:

Assista ao vivo em qualquer lugar com a Proton VPN.Inscreva-se por US$ 1 / € 1 / £ 1

Horário do início da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Estadio Bernabeu

A partida de hoje entre Real Madrid e Bayern de Munique terá início em 7 de abril de 2026, às 20h.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Real Madrid x Bayern de Munique

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
13
A. Lunin
12
T. Alexander-Arnold
22
A. Ruediger
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
45
T. Pitarch
8
C
F. Valverde
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
45
A. Pavlovic
14
L. Diaz
6
J. Kimmich
17
M. Olise
7
S. Gnabry
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

RMA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

FCB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

RMA

Outros

FCB

3

Vitórias

2

Empates

0

11

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Madrid x Bayern de Munique hoje

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no Proton VPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Assista a transmissões ao vivo em qualquer lugar com o ProtonVPN.Inscreva-se por US$ 1/€ 1/£ 1