O Paris Saint-Germain enfrenta o Liverpool em uma partida da Liga dos Campeões no dia 8 de abril, com duas das equipes mais repletas de estrelas e de maior intensidade da Europa se enfrentando por uma vaga na próxima fase.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Liverpool, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao Paris Saint-Germain x Liverpool com uma VPN
Está viajando ou enfrentando restrições geográficas? Uma VPN pode desbloquear seus serviços de streaming habituais em segundos. O Proton VPN permite que você altere sua localização virtual com segurança, para que possa acessar de qualquer lugar e assistir ao jogo ao vivo sem bloqueios de transmissão.
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Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Liverpool
A partida de hoje entre Paris Saint-Germain e Liverpool terá início em 8 de abril de 2026, às 20h.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Liverpool hoje
- Baixe e instale: Cadastre-se no Proton VPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.