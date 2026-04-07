O Paris Saint-Germain enfrenta o Liverpool em uma partida da Liga dos Campeões no dia 8 de abril, com duas das equipes mais repletas de estrelas e de maior intensidade da Europa se enfrentando por uma vaga na próxima fase.

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Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Liverpool

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Parc des Princes

A partida de hoje entre Paris Saint-Germain e Liverpool terá início em 8 de abril de 2026, às 20h.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Liverpool hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: