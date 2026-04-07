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Angelica Daujotas

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Liverpool: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Liverpool, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Paris Saint-Germain enfrenta o Liverpool em uma partida da Liga dos Campeões no dia 8 de abril, com duas das equipes mais repletas de estrelas e de maior intensidade da Europa se enfrentando por uma vaga na próxima fase.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Liverpool, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao Paris Saint-Germain x Liverpool com uma VPN

Está viajando ou enfrentando restrições geográficas? Uma VPN pode desbloquear seus serviços de streaming habituais em segundos. O Proton VPN permite que você altere sua localização virtual com segurança, para que possa acessar de qualquer lugar e assistir ao jogo ao vivo sem bloqueios de transmissão.

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Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Liverpool

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Parc des Princes

A partida de hoje entre Paris Saint-Germain e Liverpool terá início em 8 de abril de 2026, às 20h.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de PSG x Liverpool

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-1-2

Home team crestLIV
39
M. Safonov
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
51
W. Pacho
33
W. Zaire-Emery
17
Vitinha
87
J. Neves
14
D. Doue
7
K. Kvaratskhelia
10
O. Dembele
25
G. Mamardashvili
4
C
V. van Dijk
2
J. Gomez
5
I. Konate
8
D. Szoboszlai
30
J. Frimpong
10
A. Mac Allister
38
R. Gravenberch
6
M. Kerkez
22
H. Ekitike
7
F. Wirtz

3-4-1-2

LIVAway team crest

PSG
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

LIV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

PSG

Outros

LIV

2

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/4
Ambos os times marcam
2/4

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Liverpool hoje

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no Proton VPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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