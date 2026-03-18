Em busca de uma das viradas mais memoráveis da Liga dos Campeões, o Atalanta vai à Allianz Arena, do Bayern de Munique, para o confronto decisivo das oitavas de final.

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Como assistir ao jogo Bayern de Munique x Atalanta com uma VPN

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Horário do início da partida entre Bayern de Munique e Atalanta

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Allianz Arena

Bayern de Munique x Atalanta começa em 18 de março às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Bayern sempre foi cotado para passar pela Atalanta, e foi exatamente o que aconteceu: o time marcou seis gols, com Michael Olise liderando o ataque, enquanto Nicolas Jackson e Serge Gnabry contribuíram com gols e assistências.

O placar de 6 a 1 deixa o Bayern em uma posição confortável antes de voltar para Munique. Vincent Kompany pode até arriscar dar mais uma folga a Harry Kane, embora o cartão vermelho precipitado de Jackson contra o Leverkusen possa complicar as coisas. Reduzido a nove jogadores depois que Luis Díaz empatou e também recebeu um cartão vermelho, o Bayern ainda conseguiu se recompor, mas permanecem as dúvidas sobre se algum dos atacantes enfrentará consequências internas.

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Mesmo assim, o histórico perfeito do Bayern em casa na Europa nesta temporada e sua tradição de garantir a classificação após grandes vitórias na primeira partida sugerem que o time está no controle.

A Atalanta, por sua vez, enfrenta uma tarefa difícil. A goleada sofrida na semana passada igualou a pior diferença de gols da equipe na Europa, e os seis gols sofridos estabeleceram um novo recorde negativo.

Ainda assim, a La Dea mostrou garra ao empatar em 1 a 1 com o líder da Série A, o Inter, com um gol de empate no final marcado por Nikola Krstovic. Esse resultado interrompeu uma sequência de duas derrotas consecutivas, mas a equipe continua sem vencer há cinco jogos e está atrás do Como na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros. Sem uma vitória desde o triunfo por 4 a 1 sobre o Dortmund, a equipe viaja para a Baviera sabendo que precisará de algo extraordinário para virar o jogo.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Bayern chega para o confronto com uma verdadeira dor de cabeça na baliza. Manuel Neuer e Sven Ulreich estão ambos fora, Jonas Urbig é dúvida, e isso pode abrir as portas para que Leonard Prescott, de 16 anos, faça sua estreia na equipe principal.

Além disso, Jamal Musiala ainda precisa ser avaliado, enquanto Alphonso Davies e Hiroki Ito continuam fora de ação. Os destaques da semana passada, Olise e Joshua Kimmich, também estão indisponíveis, cumprindo suspensão de uma partida após acumularem cartões amarelos.

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A situação da Atalanta é bem menos complicada. Giacomo Raspadori fica de fora devido a um problema na coxa, e Yunus Musah está suspenso, mas, fora isso, os visitantes estão praticamente com o elenco completo.

A história favorece o Bayern no Allianz Arena — o time perdeu apenas uma das últimas 27 partidas em casa pela Liga dos Campeões. A Atalanta, por outro lado, tem enfrentado dificuldades fora de casa, vencendo apenas duas das últimas sete partidas fora de casa na competição.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

FCB Um ATA 1 0 Empate 0 Atalanta 1 - 6 Bayern de Munique 6 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Bayern de Munique x Atalanta hoje

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Como assistir na tela grande

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