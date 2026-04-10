Após duas derrotas consecutivas, o Real Madrid volta à ação na La Liga no Bernabéu, onde buscará retomar o rumo certo contra o Girona.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Real Madrid x Girona, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.
|EUA
|Fubo
|Reino Unido
|Premier Sports
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|TSN+
|Índia
|FanCode
|África Austral / Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao jogo Real Madrid x Girona com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Real Madrid x Girona
Real Madrid x Girona começa em 10 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
A campanha do Real Madrid pelo título da La Liga sofreu um duro golpe no último fim de semana. A derrota por 2 a 1 para o Mallorca, que luta contra o rebaixamento, seguida pela vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid nos minutos finais, deixou o time sete pontos atrás do líder. Para ter alguma chance de alcançar seus rivais, o Real Madrid provavelmente precisará vencer todas as oito partidas restantes do campeonato. Ao mesmo tempo, a equipe de Álvaro Arbeloa enfrenta pressão na Europa após a derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O Girona é o próximo adversário no campeonato antes de o Madrid viajar para a Alemanha para a partida de volta, onde precisará de algo especial para permanecer na competição.
Getty Images
No Bernabéu, o Madrid tem se mostrado forte, vencendo 13 de seus 15 jogos do campeonato nesta temporada, mas o Girona não será um adversário fácil. O time catalão somou 15 pontos em 15 partidas fora de casa e chega com confiança após derrotar o Villarreal por 1 a 0. Historicamente, o Madrid leva vantagem, tendo vencido quatro dos últimos cinco confrontos, incluindo uma vitória por 2 a 0 neste mesmo confronto na temporada passada. Mesmo assim, o Girona já causou problemas antes, com a famosa vitória no Bernabéu em 2019 e a conquista de sua primeira vitória de todos os tempos sobre o Real Madrid em 2017.
O desempenho recente do Girona tem sido consistente, com seis pontos nos últimos três jogos graças às vitórias sobre o Villarreal e o Athletic Bilbao. Ocupando a 12ª posição na tabela, o time está confortavelmente longe da zona de rebaixamento e ao alcance da metade superior da tabela, embora um resultado no meio da tabela pareça mais provável. Com o Real Madrid dividindo-se entre as ambições na liga e na Europa, o Girona perceberá uma oportunidade de pegá-lo um pouco distraído neste confronto.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Real Madrid não poderá contar com alguns jogadores importantes: Rodrygo está fora devido a um problema no joelho, Thibaut Courtois está afastado por uma lesão na coxa e Franco Mastantuono está suspenso. Ferland Mendy também é uma dúvida, devido a um problema nos tendões da coxa que exigirá uma avaliação médica de última hora.
O Girona também tem suas ausências: Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos, Marc-André ter Stegen e Ricard Artero estão todos indisponíveis devido a lesões. Vladyslav Vanat e Daley Blind saíram de campo contra o Villarreal na última partida, e Vanat parece ser o mais provável a perder este jogo.
Getty Images
Em termos de confronto direto, o Real Madrid venceu oito dos 13 jogos entre as equipes, embora o jogo de volta no início desta temporada tenha terminado em empate por 1 a 1.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Madrid x Girona hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.