Após duas derrotas consecutivas, o Real Madrid volta à ação na La Liga no Bernabéu, onde buscará retomar o rumo certo contra o Girona.

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Como assistir ao jogo Real Madrid x Girona com uma VPN

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Horário do início da partida Real Madrid x Girona

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Real Madrid x Girona começa em 10 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A campanha do Real Madrid pelo título da La Liga sofreu um duro golpe no último fim de semana. A derrota por 2 a 1 para o Mallorca, que luta contra o rebaixamento, seguida pela vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid nos minutos finais, deixou o time sete pontos atrás do líder. Para ter alguma chance de alcançar seus rivais, o Real Madrid provavelmente precisará vencer todas as oito partidas restantes do campeonato. Ao mesmo tempo, a equipe de Álvaro Arbeloa enfrenta pressão na Europa após a derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O Girona é o próximo adversário no campeonato antes de o Madrid viajar para a Alemanha para a partida de volta, onde precisará de algo especial para permanecer na competição.

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No Bernabéu, o Madrid tem se mostrado forte, vencendo 13 de seus 15 jogos do campeonato nesta temporada, mas o Girona não será um adversário fácil. O time catalão somou 15 pontos em 15 partidas fora de casa e chega com confiança após derrotar o Villarreal por 1 a 0. Historicamente, o Madrid leva vantagem, tendo vencido quatro dos últimos cinco confrontos, incluindo uma vitória por 2 a 0 neste mesmo confronto na temporada passada. Mesmo assim, o Girona já causou problemas antes, com a famosa vitória no Bernabéu em 2019 e a conquista de sua primeira vitória de todos os tempos sobre o Real Madrid em 2017.

O desempenho recente do Girona tem sido consistente, com seis pontos nos últimos três jogos graças às vitórias sobre o Villarreal e o Athletic Bilbao. Ocupando a 12ª posição na tabela, o time está confortavelmente longe da zona de rebaixamento e ao alcance da metade superior da tabela, embora um resultado no meio da tabela pareça mais provável. Com o Real Madrid dividindo-se entre as ambições na liga e na Europa, o Girona perceberá uma oportunidade de pegá-lo um pouco distraído neste confronto.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Real Madrid não poderá contar com alguns jogadores importantes: Rodrygo está fora devido a um problema no joelho, Thibaut Courtois está afastado por uma lesão na coxa e Franco Mastantuono está suspenso. Ferland Mendy também é uma dúvida, devido a um problema nos tendões da coxa que exigirá uma avaliação médica de última hora.

O Girona também tem suas ausências: Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos, Marc-André ter Stegen e Ricard Artero estão todos indisponíveis devido a lesões. Vladyslav Vanat e Daley Blind saíram de campo contra o Villarreal na última partida, e Vanat parece ser o mais provável a perder este jogo.

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Em termos de confronto direto, o Real Madrid venceu oito dos 13 jogos entre as equipes, embora o jogo de volta no início desta temporada tenha terminado em empate por 1 a 1.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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