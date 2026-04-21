O Real Madrid enfrenta a possibilidade muito real de passar duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título. O próximo compromisso é um confronto em casa contra o sempre emocionante Deportivo Alavés.

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Como assistir ao jogo Real Madrid x Deportivo Alavés com uma VPN

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Horário do início da partida entre Real Madrid e Deportivo Alavés

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Real Madrid x Alavés terá início em 21 de abril de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.

Prévia da partida

Após a derrota para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, o Real Madrid enfrenta a perspectiva assustadora de uma segunda temporada consecutiva sem títulos, um resultado que o presidente do clube, Florentino Pérez, descreveu recentemente como “intolerável”. Os Blancos estão nove pontos atrás do líder da LaLiga, o Barcelona, faltando sete partidas para o fim do campeonato.

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O Alavés vem de uma sequência de quatro jogos sem derrota na LaLiga (1 vitória, 3 empates), mas ainda está olhando para trás na zona de rebaixamento. O El Glorioso está apenas um ponto à frente do 18º colocado, o Elche, após empatar em 3 a 3 com o Real Sociedad, vencedor da Copa del Rey, na última rodada. Seus últimos cinco jogos no campeonato somaram um total de 24 gols.

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Estatísticas importantes e lesões

Raúl Asencio, do Real Madrid, está ausente por motivo de doença, enquanto Thibaut Courtois e Rodrygo continuam indisponíveis. O atacante do Alavés, Abderrahman Rebbach, está suspenso.

O Real Madrid sofreu gols em cada uma de suas últimas oito partidas da LaLiga, sua pior sequência desde setembro de 2019, mas venceu sete das últimas nove partidas em casa pelo campeonato.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Madrid x Deportivo Alavés hoje

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Como assistir na tela grande

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