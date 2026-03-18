O Club América recebe o Philadelphia Union na decisiva partida de volta das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o CF América e o Philadelphia Union, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre CF América e Philadelphia Union com uma VPN
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Horário do início da partida entre CF America e Philadelphia Union
Club América x Philadelphia Union terá início em 19 de março de 2026, às 21h00 EST.
Previsão da partida
Após uma vitória por 1 a 0 na primeira partida, o gigante mexicano Club América detém uma vantagem significativa ao retornar à Cidade do México.
O Club América garantiu uma vantagem mínima de 1 a 0 durante a primeira partida no Subaru Park. O meio-campista brasileiro Raphael Veiga foi o único autor do gol.
Getty Images
O Union vem enfrentando um início desastroso em sua campanha nacional de 2026, ancorado na lanterna da tabela da MLS após quatro derrotas consecutivas, sendo a mais recente uma derrota por 3 a 1 para o Atlanta United.
Os visitantes têm uma montanha para escalar.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
O goleiro titular Luis Malagón sofreu uma lesão na perna na partida de ida, por isso é dúvida para este jogo.
O Union superou o Las Águilas em chutes a gol por 12 a 7 e gerou uma média de gols esperados (xG) de 1,73, mas saiu de mãos vazias.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre CF América e Philadelphia Union hoje
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- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.