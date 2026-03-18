O Club América recebe o Philadelphia Union na decisiva partida de volta das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup.

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Horário do início da partida entre CF America e Philadelphia Union

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio de la Ciudad de los Deportes

Club América x Philadelphia Union terá início em 19 de março de 2026, às 21h00 EST.

Previsão da partida

Após uma vitória por 1 a 0 na primeira partida, o gigante mexicano Club América detém uma vantagem significativa ao retornar à Cidade do México.

O Club América garantiu uma vantagem mínima de 1 a 0 durante a primeira partida no Subaru Park. O meio-campista brasileiro Raphael Veiga foi o único autor do gol.

Getty Images

O Union vem enfrentando um início desastroso em sua campanha nacional de 2026, ancorado na lanterna da tabela da MLS após quatro derrotas consecutivas, sendo a mais recente uma derrota por 3 a 1 para o Atlanta United.

Os visitantes têm uma montanha para escalar.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O goleiro titular Luis Malagón sofreu uma lesão na perna na partida de ida, por isso é dúvida para este jogo.

O Union superou o Las Águilas em chutes a gol por 12 a 7 e gerou uma média de gols esperados (xG) de 1,73, mas saiu de mãos vazias.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de CF America x Philadelphia Union Provável escalação Reservas Técnico A. Jardine Provável escalação Reservas Técnico B. Carnell

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre CF América e Philadelphia Union hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: