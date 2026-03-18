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CONCACAF Champions Cup
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Como assistir ao jogo de hoje da CONCACAF Champions Cup entre CF América e Philadelphia Union: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir à partida da CONCACAF Champions Cup entre o CF América e o Philadelphia Union, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Club América recebe o Philadelphia Union na decisiva partida de volta das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o CF América e o Philadelphia Union, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode

Como assistir ao jogo entre CF América e Philadelphia Union com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo Club América x Filadélfia de graça

 Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

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Horário do início da partida entre CF America e Philadelphia Union

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CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Estadio de la Ciudad de los Deportes

Club América x Philadelphia Union terá início em 19 de março de 2026, às 21h00 EST. 

Previsão da partida

Após uma vitória por 1 a 0 na primeira partida, o gigante mexicano Club América detém uma vantagem significativa ao retornar à Cidade do México.

O Club América garantiu uma vantagem mínima de 1 a 0 durante a primeira partida no Subaru Park. O meio-campista brasileiro Raphael Veiga foi o único autor do gol. 

America v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

O Union vem enfrentando um início desastroso em sua campanha nacional de 2026, ancorado na lanterna da tabela da MLS após quatro derrotas consecutivas, sendo a mais recente uma derrota por 3 a 1 para o Atlanta United.

Os visitantes têm uma montanha para escalar. 

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O goleiro titular Luis Malagón sofreu uma lesão na perna na partida de ida, por isso é dúvida para este jogo.

O Union superou o Las Águilas em chutes a gol por 12 a 7 e gerou uma média de gols esperados (xG) de 1,73, mas saiu de mãos vazias.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de CF America x Philadelphia Union

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Jardine

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • B. Carnell

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

CFA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

PHI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

CFA

Outros

PHI

3

Vitórias

0

Empate

0

5

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/3
Ambos os times marcam
0/3

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre CF América e Philadelphia Union hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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