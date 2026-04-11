O Bayern de Munique entra em campo para enfrentar o St. Pauli ciente de que está em jogo muito mais do que apenas três pontos: um gol seria suficiente para igualar um recorde de gols da Bundesliga que perdura há 54 anos, enquanto dois gols permitiriam ao time reescrever a história.

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Como assistir ao jogo entre St. Pauli e Bayern de Munique usando uma VPN

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Horário do início da partida entre St. Pauli e Bayern de Munique

Bundesliga - Bundesliga Millerntor Stadion

St. Pauli x Bayern de Munique começa em 11 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

O retorno do St. Pauli à Bundesliga tem sido tudo menos tranquilo, e sua permanência de dois anos na primeira divisão está seriamente ameaçada. Ainda assim, a equipe de Alexander Blessin não desistiu da luta — quase metade dos pontos conquistados nesta temporada veio nas últimas oito partidas, incluindo vitórias notáveis sobre o Stuttgart, o Hoffenheim e o Werder Bremen, que também luta contra o rebaixamento. Esse ímpeto foi interrompido por uma sequência de quatro jogos sem vitórias, mas o desempenho em casa traz esperança, com apenas uma derrota em sete partidas e uma série invicta contra times que começaram a rodada entre os quatro primeiros colocados.

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O Bayern de Munique chega com prioridades diferentes, provavelmente fazendo rodízio no elenco antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Mesmo assim, a equipe de Vincent Kompany está a caminho do 35º título da Bundesliga, com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Sua campanha tem sido notável – apenas uma derrota no campeonato e 100 gols marcados em 28 partidas. Com três ou mais gols em todos os jogos contra times da zona de rebaixamento nesta temporada, eles parecem prestes a superar seu recorde de longa data de 101 gols, estabelecido na temporada 1971–72. Acrescente a isso uma sequência de 13 jogos sem derrota fora de casa, que remonta a novembro e inclui o resultado da partida no meio da semana em Madri, e o Bayern chega a este confronto transbordando confiança.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O St. Pauli chega para este confronto sem vários nomes importantes. O capitão Jackson Irvine está suspenso após o cartão vermelho recebido no final do empate em 1 a 1 com o Union Berlin, enquanto Ricky-Jade Jones continua fora de ação devido a uma lesão no tornozelo que provavelmente o manterá afastado pelo resto da temporada. Manolis Saliakas continua indisponível devido a um problema na coxa, James Sands não entrará em campo e Eric Smith é dúvida após perder a viagem a Berlim.

A única preocupação significativa do Bayern em relação a lesões é o goleiro Sven Ulreich, que continua se recuperando de um problema muscular. Harry Kane, com 31 gols na Bundesliga, deve ser poupado antes da partida de volta da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, o que lhe deixa com seis jogos para tentar alcançar o recorde de Robert Lewandowski de 41 gols em uma única temporada.

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O Bayern já venceu o St. Pauli por 3 a 1 no início da campanha e vai querer manter esse ritmo.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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