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Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Mainz 05 e Bayern de Munique: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga

Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Mainz 05 e Bayern de Munique, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Mainz tentará tirar proveito de uma possível ressaca do recém-coroado campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique, enquanto busca terminar pela segunda vez consecutiva entre os primeiros colocados.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Mainz 05 x Bayern de Munique, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

EUAFubo
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao Mainz 05 x Bayern de Munique com uma VPN

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Horário do início da partida entre Mainz 05 e Bayern de Munique

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Bundesliga - Bundesliga
MEWA Arena

Mainz 05 x Bayern de Munique terá início em 25 de abril de 2026 às 09h30 EST e 14h30 GMT.

Prévia da partida

Após a eliminação nas quartas de final da UEFA Conference League, o Mainz pode agora concentrar-se na Bundesliga. A equipe perdeu apenas uma das últimas oito partidas do campeonato (3 vitórias, 4 empates). No entanto, ainda há espaço para melhorias no que diz respeito ao desempenho em casa, já que os 17 pontos conquistados em casa nesta temporada são uma marca superior apenas às duas últimas colocadas da liga.

FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images

Graças a uma vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na semifinal da DFB-Pokal, o Bayern de Munique ainda sonha com a tríplice coroa. Os recém-coroados campeões da Alemanha também estão nas semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o atual campeão, o PSG. Se a equipe de Vincent Kompany vencer os quatro jogos restantes do campeonato, igualará seu próprio recorde de maior número de pontos conquistados em uma campanha da Bundesliga (91). 

Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images

Fatos importantes

O Mainz venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa na Bundesliga contra o Bayern, o maior número que qualquer time conseguiu contra o Bayern desde o início da temporada 2020/21.

O Bayern marcou em ambos os tempos em 23 de suas 30 partidas da Bundesliga nesta temporada.

Jae-Sung Lee continua fora do Mainz, enquanto o Bayern não conta com a dupla de ataque Lennart Karl e Serge Gnabry.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Mainz x Bayern de Munique

MainzHome team crest

3-1-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
33
D. Batz
4
S. Posch
21
D. da Costa
31
D. Kohr
6
K. Sano
8
P. Nebel
19
A. Caci
2
P. Mwene
10
N. Amiri
20
P. Tietz
23
S. Becker
40
J. Urbig
44
J. Stanisic
19
A. Davies
3
M. Kim
21
H. Ito
10
J. Musiala
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
22
R. Guerreiro
14
L. Diaz
11
N. Jackson

4-2-3-1

FCBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Fischer

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

M05
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

M05

Outros

FCB

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

18
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Mainz 05 x Bayern de Munique hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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