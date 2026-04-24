O Mainz tentará tirar proveito de uma possível ressaca do recém-coroado campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique, enquanto busca terminar pela segunda vez consecutiva entre os primeiros colocados.

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Horário do início da partida entre Mainz 05 e Bayern de Munique

Bundesliga - Bundesliga MEWA Arena

Mainz 05 x Bayern de Munique terá início em 25 de abril de 2026 às 09h30 EST e 14h30 GMT.

Prévia da partida

Após a eliminação nas quartas de final da UEFA Conference League, o Mainz pode agora concentrar-se na Bundesliga. A equipe perdeu apenas uma das últimas oito partidas do campeonato (3 vitórias, 4 empates). No entanto, ainda há espaço para melhorias no que diz respeito ao desempenho em casa, já que os 17 pontos conquistados em casa nesta temporada são uma marca superior apenas às duas últimas colocadas da liga.

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Graças a uma vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na semifinal da DFB-Pokal, o Bayern de Munique ainda sonha com a tríplice coroa. Os recém-coroados campeões da Alemanha também estão nas semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o atual campeão, o PSG. Se a equipe de Vincent Kompany vencer os quatro jogos restantes do campeonato, igualará seu próprio recorde de maior número de pontos conquistados em uma campanha da Bundesliga (91).

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Fatos importantes

O Mainz venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa na Bundesliga contra o Bayern, o maior número que qualquer time conseguiu contra o Bayern desde o início da temporada 2020/21.

O Bayern marcou em ambos os tempos em 23 de suas 30 partidas da Bundesliga nesta temporada.

Jae-Sung Lee continua fora do Mainz, enquanto o Bayern não conta com a dupla de ataque Lennart Karl e Serge Gnabry.

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Como assistir na tela grande

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