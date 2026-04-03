O Bayern de Munique continua sua campanha implacável rumo a mais um título da Bundesliga ao visitar o Freiburg.

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Como assistir ao jogo entre Freiburg e Bayern de Munique usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Freiburg e Bayern de Munique

Freiburg x Bayern de Munique começa em 4 de abril de 2026 às 09:30 EST e 14:30 GMT.

Previsão da partida

O Freiburg chegou à pausa internacional com duas vitórias consecutivas, mantendo-se na briga por uma vaga europeia, e também tem pela frente as quartas de final da Liga Europa contra o Celta de Vigo.

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O Bayern de Munique está invicto fora de casa em competições oficiais desde novembro (9 vitórias, 2 empates), uma sequência que ajudou o time a avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões e a abrir uma vantagem de nove pontos na liderança da Bundesliga. Os comandados de Vincent Kompany enfrentam o Real Madrid logo em seguida, viajam para enfrentar o Real Madrid imediatamente após esse jogo, e mais quatro vitórias na Bundesliga praticamente garantiriam o título nacional.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Em sete dos últimos oito jogos oficiais fora de casa do Bayern, ambas as equipes marcaram gols.

O Bayern está a quatro gols do recorde histórico de 101 gols marcados por uma equipe em uma única temporada, estabelecido por eles mesmos na temporada 1971-72.

Michael Olise brilhou no jogo de volta, marcando duas vezes e dando três assistências na vitória por 6 a 1.

O Bayern pode receber de volta o quarteto formado por Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala e Aleksandar Pavlović, que estavam afastados devido a lesões.

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Notícias das equipes e escalações

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Freiburg e Bayern de Munique hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: