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Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Freiburg e Bayern de Munique: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bayern de Munique
Bundesliga

Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Freiburg e Bayern de Munique, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Bayern de Munique continua sua campanha implacável rumo a mais um título da Bundesliga ao visitar o Freiburg.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Freiburg e Bayern de Munique, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao jogo entre Freiburg e Bayern de Munique usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do início da partida entre Freiburg e Bayern de Munique

crest
Bundesliga - Bundesliga
Europa-Park Stadion

Freiburg x Bayern de Munique começa em 4 de abril de 2026 às 09:30 EST e 14:30 GMT.

Previsão da partida

O Freiburg chegou à pausa internacional com duas vitórias consecutivas, mantendo-se na briga por uma vaga europeia, e também tem pela frente as quartas de final da Liga Europa contra o Celta de Vigo. 

SC Freiburg v KRC Genk - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

O Bayern de Munique está invicto fora de casa em competições oficiais desde novembro (9 vitórias, 2 empates), uma sequência que ajudou o time a avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões e a abrir uma vantagem de nove pontos na liderança da Bundesliga. Os comandados de Vincent Kompany enfrentam o Real Madrid logo em seguida, viajam para enfrentar o Real Madrid imediatamente após esse jogo, e mais quatro vitórias na Bundesliga praticamente garantiriam o título nacional. 

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Em sete dos últimos oito jogos oficiais fora de casa do Bayern, ambas as equipes marcaram gols.

O Bayern está a quatro gols do recorde histórico de 101 gols marcados por uma equipe em uma única temporada, estabelecido por eles mesmos na temporada 1971-72.

Michael Olise brilhou no jogo de volta, marcando duas vezes e dando três assistências na vitória por 6 a 1.

O Bayern pode receber de volta o quarteto formado por Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala e Aleksandar Pavlović, que estavam afastados devido a lesões.

FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Freiburg x Bayern de Munique

FreiburgHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
N. Atubolu
3
P. Lienhart
28
M. Ginter
29
P. Treu
30
C
C. Guenter
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
19
J. Beste
14
Y. Suzuki
7
D. Scherhant
9
L. Hoeler
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
20
T. Bischof
3
M. Kim
44
J. Stanisic
22
R. Guerreiro
8
L. Goretzka
42
L. Karl
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
7
S. Gnabry

4-2-3-1

FCBAway team crest

SCF
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Schuster

FCB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

SCF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
19/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

SCF

Outros

FCB

0

1

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

15
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Freiburg e Bayern de Munique hoje

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  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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