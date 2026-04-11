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Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Borussia Dortmund chega ao fim de semana em grande forma, após ter conquistado quatro vitórias consecutivas na Bundesliga. A equipe buscará ampliar essa sequência para cinco quando o Bayer Leverkusen visitar o Signal Iduna Park.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
EUAFubo
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MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao jogo entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen

crest
Bundesliga - Bundesliga
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen começa em 11 de abril às 09h30 EST e 14h30 GMT.

Prévia da partida

O Borussia Dortmund tem se mostrado uma equipe diferente desde que Niko Kovac assumiu o comando, e essa melhora os colocou à beira de garantir a classificação para a Liga dos Campeões — algo que eles podem até mesmo selar neste fim de semana. A equipe vem apresentando um bom desempenho, com a vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Stuttgart na semana passada, somando quatro vitórias consecutivas na Bundesliga.

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images

Por outro lado, Kasper Hjulmand comanda um talentoso elenco do Bayer Leverkusen, que muitos esperam que atinja seu auge nas próximas temporadas. A equipe ainda está na briga por uma vaga entre os quatro primeiros, faltando seis partidas, embora a regularidade tenha sido um problema. Dito isso, eles mostraram do que são capazes na última partida, marcando seis gols contra o Wolfsburg em uma vitória emocionante por 6 a 3 na BayArena.

Isso configura um confronto intrigante: o Dortmund em alta sob o comando de Kovac e o Leverkusen buscando provar que pode estar à altura desse nível quando for preciso.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Dortmund não contará com Felix Nmecha, que está fora devido a uma lesão no ligamento lateral do joelho, e Karim Adeyemi – cumprindo suspensão após acumular cartões amarelos. 

O Leverkusen também tem algumas preocupações com lesões: Martin Terrier está fora de ação devido a um problema no tendão da coxa, Arthur Augusto lida com uma ruptura do ligamento sindesmótico, Jarell Quansah tem problemas na coxa e Lucas Vázquez se recupera de uma lesão na panturrilha.

1. FC Heidenheim 1846 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images

Quanto ao histórico entre esses dois clubes, eles já se enfrentaram 110 vezes. O Dortmund leva vantagem com 48 vitórias, enquanto o Leverkusen conquistou 35, tornando este mais um capítulo de uma rivalidade longa e acirrada.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestB04
1
G. Kobel
4
C
N. Schlotterbeck
3
W. Anton
5
R. Bensebaini
10
J. Brandt
21
F. Silva
20
M. Sabitzer
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
26
J. Ryerson
9
S. Guirassy
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
8
C
R. Andrich
5
L. Bade
42
M. Culbreath
24
A. Garcia
20
A. Grimaldo
23
N. Tella
30
I. Maza
25
E. Palacios
35
C. Kofane

3-4-2-1

B04Away team crest

BVB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • N. Kovac

B04
-Escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

BVB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

BVB

Outros

B04

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hoje

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Como assistir na tela grande

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