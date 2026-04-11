O Borussia Dortmund chega ao fim de semana em grande forma, após ter conquistado quatro vitórias consecutivas na Bundesliga. A equipe buscará ampliar essa sequência para cinco quando o Bayer Leverkusen visitar o Signal Iduna Park.

Como assistir ao jogo entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen começa em 11 de abril às 09h30 EST e 14h30 GMT.

Prévia da partida

O Borussia Dortmund tem se mostrado uma equipe diferente desde que Niko Kovac assumiu o comando, e essa melhora os colocou à beira de garantir a classificação para a Liga dos Campeões — algo que eles podem até mesmo selar neste fim de semana. A equipe vem apresentando um bom desempenho, com a vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Stuttgart na semana passada, somando quatro vitórias consecutivas na Bundesliga.

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Por outro lado, Kasper Hjulmand comanda um talentoso elenco do Bayer Leverkusen, que muitos esperam que atinja seu auge nas próximas temporadas. A equipe ainda está na briga por uma vaga entre os quatro primeiros, faltando seis partidas, embora a regularidade tenha sido um problema. Dito isso, eles mostraram do que são capazes na última partida, marcando seis gols contra o Wolfsburg em uma vitória emocionante por 6 a 3 na BayArena.

Isso configura um confronto intrigante: o Dortmund em alta sob o comando de Kovac e o Leverkusen buscando provar que pode estar à altura desse nível quando for preciso.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Dortmund não contará com Felix Nmecha, que está fora devido a uma lesão no ligamento lateral do joelho, e Karim Adeyemi – cumprindo suspensão após acumular cartões amarelos.

O Leverkusen também tem algumas preocupações com lesões: Martin Terrier está fora de ação devido a um problema no tendão da coxa, Arthur Augusto lida com uma ruptura do ligamento sindesmótico, Jarell Quansah tem problemas na coxa e Lucas Vázquez se recupera de uma lesão na panturrilha.

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Quanto ao histórico entre esses dois clubes, eles já se enfrentaram 110 vezes. O Dortmund leva vantagem com 48 vitórias, enquanto o Leverkusen conquistou 35, tornando este mais um capítulo de uma rivalidade longa e acirrada.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: