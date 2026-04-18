Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

A partida de hoje entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart terá início em 19 de abril de 2026, às 16h30.

Prévia da partida

O que está em jogo não poderia ser mais importante: uma vitória do Bayern, combinada com um tropeço do Dortmund contra o Hoffenheim, coroaria oficialmente os bávaros como campeões da Bundesliga pela 35ª vez. O Bayern chega ao jogo em excelente forma, liderando atualmente o campeonato com 76 pontos e mais de 100 gols marcados nesta temporada. Harry Kane continua sendo o ponto-chave do ataque, tendo já marcado 31 gols no campeonato.

A história favorece fortemente o time da casa, já que o Bayern derrotou o Stuttgart 72 vezes na Bundesliga — mais do que em qualquer outro confronto na história da liga. O Stuttgart, no entanto, está vivendo uma temporada histórica por conta própria. Atualmente em 3º lugar com 56 pontos, o time luta para garantir um lugar no pódio. Embora não conte com o atacante estrela Deniz Undav devido a suspensão, o Stuttgart possui um histórico perigoso fora de casa, tendo marcado gols em 18 partidas consecutivas fora de casa. O time estará ansioso para atrapalhar o Bayern e vingar a derrota por 5 a 0 sofrida no início desta temporada.

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Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x VfB Stuttgart hoje

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Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: