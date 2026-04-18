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Renuka Odedra

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Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

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Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

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Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

A partida de hoje entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart terá início em 19 de abril de 2026, às 16h30.

Prévia da partida 

Bayern Munich vs VfB Stuttgart

O que está em jogo não poderia ser mais importante: uma vitória do Bayern, combinada com um tropeço do Dortmund contra o Hoffenheim, coroaria oficialmente os bávaros como campeões da Bundesliga pela 35ª vez. O Bayern chega ao jogo em excelente forma, liderando atualmente o campeonato com 76 pontos e mais de 100 gols marcados nesta temporada. Harry Kane continua sendo o ponto-chave do ataque, tendo já marcado 31 gols no campeonato. 

A história favorece fortemente o time da casa, já que o Bayern derrotou o Stuttgart 72 vezes na Bundesliga — mais do que em qualquer outro confronto na história da liga. O Stuttgart, no entanto, está vivendo uma temporada histórica por conta própria. Atualmente em 3º lugar com 56 pontos, o time luta para garantir um lugar no pódio. Embora não conte com o atacante estrela Deniz Undav devido a suspensão, o Stuttgart possui um histórico perigoso fora de casa, tendo marcado gols em 18 partidas consecutivas fora de casa. O time estará ansioso para atrapalhar o Bayern e vingar a derrota por 5 a 0 sofrida no início desta temporada.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Stuttgart

Bayern de MuniqueHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestSTU
1
M. Neuer
2
D. Upamecano
44
J. Stanisic
4
J. Tah
19
A. Davies
8
L. Goretzka
10
J. Musiala
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
17
M. Olise
9
H. Kane
33
A. Nuebel
7
M. Mittelstaedt
24
J. Chabot
22
L. Assignon
3
R. Hendriks
30
C. Andres
6
A. Stiller
18
J. Leweling
8
T. Tomas
10
C. Fuehrich
9
E. Demirovic

4-2-3-1

STUAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Hoeness

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

STU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

FCB

Outros

STU

4

Vitórias

0

Empate

1

15

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x VfB Stuttgart hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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