Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart
A partida de hoje entre Bayern de Munique e VfB Stuttgart terá início em 19 de abril de 2026, às 16h30.
Prévia da partida
O que está em jogo não poderia ser mais importante: uma vitória do Bayern, combinada com um tropeço do Dortmund contra o Hoffenheim, coroaria oficialmente os bávaros como campeões da Bundesliga pela 35ª vez. O Bayern chega ao jogo em excelente forma, liderando atualmente o campeonato com 76 pontos e mais de 100 gols marcados nesta temporada. Harry Kane continua sendo o ponto-chave do ataque, tendo já marcado 31 gols no campeonato.
A história favorece fortemente o time da casa, já que o Bayern derrotou o Stuttgart 72 vezes na Bundesliga — mais do que em qualquer outro confronto na história da liga. O Stuttgart, no entanto, está vivendo uma temporada histórica por conta própria. Atualmente em 3º lugar com 56 pontos, o time luta para garantir um lugar no pódio. Embora não conte com o atacante estrela Deniz Undav devido a suspensão, o Stuttgart possui um histórico perigoso fora de casa, tendo marcado gols em 18 partidas consecutivas fora de casa. O time estará ansioso para atrapalhar o Bayern e vingar a derrota por 5 a 0 sofrida no início desta temporada.
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Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x VfB Stuttgart hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.