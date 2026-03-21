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Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Bayern de Munique e Union Berlim: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Bayern de Munique e Union Berlim, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A marcha implacável do Bayern rumo a mais um título da Bundesliga continua contra o Union Berlin. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Bayern de Munique x Union Berlin, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo de hoje.

EUAESPN Select
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaStarTimes World Football
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Union Berlim usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Bayern de Munique e Union Berlin

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

Bayern de Munique x Union de Berlim terá início em 21 de março de 2026 às 10h30 EST e 14h30 GMT.

Prévia da partida

Com uma vantagem de nove pontos na liderança da Bundesliga, o Bayern de Munique está se aproximando de mais um título. O gigante bávaro goleou a Atalanta por 10 a 2 no placar agregado e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid. O Bayern está invicto há 11 partidas em todas as competições, uma sequência que inclui cinco vitórias por três ou mais gols de diferença. 

FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

A temporada do Union parece destinada a terminar no meio da tabela, mas o time tem mais pontos na conta do que tinha nesta fase nas duas últimas campanhas da Bundesliga. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Bayern não conseguiu manter o gol invicto nos últimos oito jogos em casa pela Bundesliga.

O trio do Bayern, Jonathan Tah, Luis Díaz e Nicolas Jackson, está suspenso, enquanto Alphonso Davies, Jamal Musiala e Manuel Neuer estão lesionados.

O goleiro titular Frederik Ronnow perdeu o último jogo do Union.

Harry Kane se tornou o primeiro inglês a marcar 50 gols na Liga dos Campeões após seus dois gols no meio da semana.

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Union Berlin

Bayern de MuniqueHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-5-2

Home team crestFCU
40
J. Urbig
3
M. Kim
2
D. Upamecano
20
T. Bischof
27
K. Laimer
8
L. Goretzka
17
M. Olise
7
S. Gnabry
6
J. Kimmich
42
L. Karl
9
H. Kane
31
M. Raab
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
34
S. N'Soki
8
R. Khedira
6
A. Kemlein
19
J. Haberer
39
D. Koehn
28
C. Trimmel
23
A. Ilic
10
I. Ansah

3-5-2

FCUAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Baumgart

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

FCU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

FCB

Outros

FCU

3

Vitórias

2

Empates

0

14

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x Union Berlin hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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