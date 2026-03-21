A marcha implacável do Bayern rumo a mais um título da Bundesliga continua contra o Union Berlin.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Bayern de Munique x Union Berlin, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo de hoje.

Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Union Berlim usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Bayern de Munique e Union Berlin

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern de Munique x Union de Berlim terá início em 21 de março de 2026 às 10h30 EST e 14h30 GMT.

Prévia da partida

Com uma vantagem de nove pontos na liderança da Bundesliga, o Bayern de Munique está se aproximando de mais um título. O gigante bávaro goleou a Atalanta por 10 a 2 no placar agregado e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid. O Bayern está invicto há 11 partidas em todas as competições, uma sequência que inclui cinco vitórias por três ou mais gols de diferença.

Getty Images

A temporada do Union parece destinada a terminar no meio da tabela, mas o time tem mais pontos na conta do que tinha nesta fase nas duas últimas campanhas da Bundesliga.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Bayern não conseguiu manter o gol invicto nos últimos oito jogos em casa pela Bundesliga.

O trio do Bayern, Jonathan Tah, Luis Díaz e Nicolas Jackson, está suspenso, enquanto Alphonso Davies, Jamal Musiala e Manuel Neuer estão lesionados.

O goleiro titular Frederik Ronnow perdeu o último jogo do Union.

Harry Kane se tornou o primeiro inglês a marcar 50 gols na Liga dos Campeões após seus dois gols no meio da semana.

Notícias sobre as equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x Union Berlin hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: