A marcha implacável do Bayern rumo a mais um título da Bundesliga continua contra o Union Berlin.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Bayern de Munique x Union Berlin, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Union Berlim usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Bayern de Munique e Union Berlin
Bayern de Munique x Union de Berlim terá início em 21 de março de 2026 às 10h30 EST e 14h30 GMT.
Prévia da partida
Com uma vantagem de nove pontos na liderança da Bundesliga, o Bayern de Munique está se aproximando de mais um título. O gigante bávaro goleou a Atalanta por 10 a 2 no placar agregado e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid. O Bayern está invicto há 11 partidas em todas as competições, uma sequência que inclui cinco vitórias por três ou mais gols de diferença.
Getty Images
A temporada do Union parece destinada a terminar no meio da tabela, mas o time tem mais pontos na conta do que tinha nesta fase nas duas últimas campanhas da Bundesliga.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Bayern não conseguiu manter o gol invicto nos últimos oito jogos em casa pela Bundesliga.
O trio do Bayern, Jonathan Tah, Luis Díaz e Nicolas Jackson, está suspenso, enquanto Alphonso Davies, Jamal Musiala e Manuel Neuer estão lesionados.
O goleiro titular Frederik Ronnow perdeu o último jogo do Union.
Harry Kane se tornou o primeiro inglês a marcar 50 gols na Liga dos Campeões após seus dois gols no meio da semana.
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Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x Union Berlin hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.