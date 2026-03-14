O Bayern de Munique pode dar um grande passo rumo a mais um título da Bundesliga contra o Bayer de Leverkusen, também participante da Liga dos Campeões.

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Como assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique terá início em 14 de março de 2026 às 10h30 EST e 14h30 GMT.

Previsão da partida

O Leverkusen vai se sentir um pouco injustiçado depois que um pênalti de Kai Havertz no final da partida condenou o time a um empate em 1 a 1 em casa contra o Arsenal na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe do técnico Kasper Hjulmand foi indiscutivelmente melhor que os Gunners durante longos períodos, e o técnico dinamarquês lamentou o pênalti no final da partida, que foi convertido pelo ex-ídolo do Leverkusen, Havertz.

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O Bayern teve vida fácil em seu confronto, derrotando a Atalanta por 6 a 1 fora de casa e colocando praticamente um pé nas quartas de final. O gigante da Baviera marcou 92 gols em 25 partidas do campeonato, com média de 3,7 gols por jogo. O time lidera a tabela com 11 pontos de vantagem sobre o Dortmund, faltando nove partidas para o fim. O Leverkusen está a três pontos das vagas da Liga dos Campeões.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O lateral-esquerdo titular do Leverkusen, Alejandro Grimaldo, está suspenso.

Manuel Neuer, Alphonso Davies e Hiroke Ito estão fora da partida pelo Bayern.

O atacante do Bayern, Harry Kane, marcou 30 gols na Bundesliga nesta temporada. Ele está a 11 gols do recorde histórico de Robert Lewandowski em uma única temporada, que é de 41 gols.

Michael Olisa tem 16 assistências na Bundesliga nesta temporada, pelo menos cinco a mais do que qualquer outro jogador.

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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

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Classificação

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Como assistir na tela grande

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