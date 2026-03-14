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Como assistir ao jogo de hoje da Bundesliga entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Bayern de Munique pode dar um grande passo rumo a mais um título da Bundesliga contra o Bayer de Leverkusen, também participante da Liga dos Campeões. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique usando uma VPN

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Como assistir e transmitir ao vivo Leverkusen x Bayern de graça

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Horário do início da partida entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique

crest
Bundesliga - Bundesliga
BayArena

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique terá início em 14 de março de 2026 às 10h30 EST e 14h30 GMT. 

Previsão da partida

O Leverkusen vai se sentir um pouco injustiçado depois que um pênalti de Kai Havertz no final da partida condenou o time a um empate em 1 a 1 em casa contra o Arsenal na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe do técnico Kasper Hjulmand foi indiscutivelmente melhor que os Gunners durante longos períodos, e o técnico dinamarquês lamentou o pênalti no final da partida, que foi convertido pelo ex-ídolo do Leverkusen, Havertz. 

FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALGetty Images

O Bayern teve vida fácil em seu confronto, derrotando a Atalanta por 6 a 1 fora de casa e colocando praticamente um pé nas quartas de final. O gigante da Baviera marcou 92 gols em 25 partidas do campeonato, com média de 3,7 gols por jogo. O time lidera a tabela com 11 pontos de vantagem sobre o Dortmund, faltando nove partidas para o fim. O Leverkusen está a três pontos das vagas da Liga dos Campeões. 

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O lateral-esquerdo titular do Leverkusen, Alejandro Grimaldo, está suspenso.

Manuel Neuer, Alphonso Davies e Hiroke Ito estão fora da partida pelo Bayern. 

O atacante do Bayern, Harry Kane, marcou 30 gols na Bundesliga nesta temporada. Ele está a 11 gols do recorde histórico de Robert Lewandowski em uma única temporada, que é de 41 gols. 

Michael Olisa tem 16 assistências na Bundesliga nesta temporada, pelo menos cinco a mais do que qualquer outro jogador.

olise kane diazGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
28
J. Blaswich
4
J. Quansah
8
R. Andrich
12
E. Tapsoba
16
A. Tape
6
E. Fernandez
19
E. Poku
24
A. Garcia
30
I. Maza
11
M. Terrier
14
P. Schick
26
S. Ulreich
2
D. Upamecano
3
M. Kim
20
T. Bischof
27
K. Laimer
17
M. Olise
42
L. Karl
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
7
S. Gnabry
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
19/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

B04

Outros

FCB

1

1

Empate

3

Vitórias

1

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Bayer Leverkusen x Bayern de Munique hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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