Horário de início de Washington Commanders x Philadelphia Eagles
O Washington Commanders recebe o Philadelphia Eagles no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, em um confronto entre equipes da NFC East pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 20h20 ET / 17h20 PT (1h20 GMT de segunda-feira, 2 de novembro).
Depois de começar a temporada com duas vitórias e nenhuma derrota, o Philadelphia agora caiu para uma campanha decepcionante de duas vitórias e cinco derrotas. Seu adversário será o Washington (uma vitória, quatro derrotas e um empate), que não venceu nenhum dos três confrontos anteriores contra rivais da NFC East, incluindo a derrota por 24 a 22 para o Eagles na Semana 1.
Como assistir a Washington Commanders x Philadelphia Eagles
Nos EUA:
No Reino Unido:
DAZN Game Pass / Sky Sports NFL
Como assistir de qualquer lugar com uma VPN
Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN resolve principalmente as restrições geográficas ao contornar os bloqueios de transmissão da TV local. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos indisponíveis em seu mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.
Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.
Notícias das equipes para Washington Commanders x Philadelphia Eagles
Notícias do Philadelphia Eagles
O Eagles enfrenta uma grave crise de lesões que reformulou completamente seu ataque.
- Quarterback: Jalen Hurts, estrela da franquia, está fora do restante da temporada de 2026 por causa de coágulos sanguíneos. Tanner McKee, quarterback de terceiro ano que atua tradicionalmente no pocket, fará sua terceira partida consecutiva como titular.
- Running back: Em um grande reforço, Saquon Barkley (posterior da coxa/costas), running back eleito para o time All-Pro, foi liberado para jogar apesar de ter perdido os treinos no meio da semana. No entanto, a expectativa é que participe de um número limitado de jogadas. Os reservas Tank Bigsby e Will Shipley estão na lista de lesionados, deixando a equipe muito dependente de uma rotação reduzida de running backs.
- Recebedores e times especiais: O jogo aéreo está desfalcado de peças fundamentais. DeVonta Smith (posterior da coxa), outra estrela da equipe, e Dontayvion Wicks (tornozelo) foram oficialmente descartados. Makai Lemon, calouro escolhido na primeira rodada do draft, será o principal alvo. Britain Covey (joelho), responsável por retornos de punt, também está fora.
- Defesa e linha: O linebacker Jihaad Campbell (posterior da coxa/quadríceps) e o cornerback reserva Jonathan Jones (posterior da coxa) estão fora. Por outro lado, o pass rusher Nolan Smith Jr. retorna após cumprir o protocolo de concussão.
Notícias do Washington Commanders
O Commanders volta da semana de folga relativamente mais descansado, mas sofreu baixas devastadoras em suas linhas durante os treinos da semana.
- Crise na linha defensiva: O defensive tackle Daron Payne, estrela da equipe, sofreu uma lesão significativa no pé durante o treino de sexta-feira e está fora. A expectativa é que passe um período prolongado na lista de lesionados. Com o também defensive tackle Javon Kinlaw (joelho) já descartado, o miolo da linha defensiva de Washington está bastante desfalcado. Jer'Zhan Newton (peitoral), jogador da rotação da linha, é dúvida, mas pode acabar assumindo uma função maior antes do previsto.
- Desfalques no ataque: O recebedor Terry McLaurin, estrela da franquia, segue na lista de lesionados devido a uma lesão no joelho que encerrou sua temporada. Treylon Burks (pé), que vinha substituindo um titular como recebedor, e John Bates (ombro), segundo tight end da equipe, constam oficialmente como dúvidas, o que pode fazer de Dyami Brown um alvo mais frequente ao lado de Stefon Diggs. Jacory Croskey-Merritt, líder da equipe em jardas corridas, está na lista de lesionados, deixando boa parte da responsabilidade pelo jogo terrestre com o veterano Austin Ekeler.
- Quarterback: O calouro Jayden Daniels está totalmente saudável e não aparece no relatório final de condições para o jogo, após lidar com um pequeno problema no cotovelo no início da semana.
Sequência
Todos os jogos
Todos os jogos
Confrontos
Links úteis
AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets
NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders
AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers
NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings
AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans
NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers
AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers
NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks