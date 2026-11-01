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NFL
Washington CommandersWashington Commanders
Northwest Stadium
Philadelphia EaglesPhiladelphia Eagles
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Como assistir ao jogo da NFL entre Washington Commanders e Philadelphia Eagles AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Washington Commanders x Philadelphia Eagles
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Washington Commanders e Philadelphia Eagles, além do horário de início e das novidades das equipes

Horário de início de Washington Commanders x Philadelphia Eagles

O Washington Commanders recebe o Philadelphia Eagles no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, em um confronto entre equipes da NFC East pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 20h20 ET / 17h20 PT (1h20 GMT de segunda-feira, 2 de novembro).

Depois de começar a temporada com duas vitórias e nenhuma derrota, o Philadelphia agora caiu para uma campanha decepcionante de duas vitórias e cinco derrotas. Seu adversário será o Washington (uma vitória, quatro derrotas e um empate), que não venceu nenhum dos três confrontos anteriores contra rivais da NFC East, incluindo a derrota por 24 a 22 para o Eagles na Semana 1.

Como assistir a Washington Commanders x Philadelphia Eagles

Nos EUA:

NBC / Peacock / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para Washington Commanders x Philadelphia Eagles

Notícias do Philadelphia Eagles

O Eagles enfrenta uma grave crise de lesões que reformulou completamente seu ataque.

  • Quarterback: Jalen Hurts, estrela da franquia, está fora do restante da temporada de 2026 por causa de coágulos sanguíneos. Tanner McKee, quarterback de terceiro ano que atua tradicionalmente no pocket, fará sua terceira partida consecutiva como titular.
  • Running back: Em um grande reforço, Saquon Barkley (posterior da coxa/costas), running back eleito para o time All-Pro, foi liberado para jogar apesar de ter perdido os treinos no meio da semana. No entanto, a expectativa é que participe de um número limitado de jogadas. Os reservas Tank Bigsby e Will Shipley estão na lista de lesionados, deixando a equipe muito dependente de uma rotação reduzida de running backs.
  • Recebedores e times especiais: O jogo aéreo está desfalcado de peças fundamentais. DeVonta Smith (posterior da coxa), outra estrela da equipe, e Dontayvion Wicks (tornozelo) foram oficialmente descartados. Makai Lemon, calouro escolhido na primeira rodada do draft, será o principal alvo. Britain Covey (joelho), responsável por retornos de punt, também está fora.
  • Defesa e linha: O linebacker Jihaad Campbell (posterior da coxa/quadríceps) e o cornerback reserva Jonathan Jones (posterior da coxa) estão fora. Por outro lado, o pass rusher Nolan Smith Jr. retorna após cumprir o protocolo de concussão.

Notícias do Washington Commanders

O Commanders volta da semana de folga relativamente mais descansado, mas sofreu baixas devastadoras em suas linhas durante os treinos da semana.

  • Crise na linha defensiva: O defensive tackle Daron Payne, estrela da equipe, sofreu uma lesão significativa no pé durante o treino de sexta-feira e está fora. A expectativa é que passe um período prolongado na lista de lesionados. Com o também defensive tackle Javon Kinlaw (joelho) já descartado, o miolo da linha defensiva de Washington está bastante desfalcado. Jer'Zhan Newton (peitoral), jogador da rotação da linha, é dúvida, mas pode acabar assumindo uma função maior antes do previsto.
  • Desfalques no ataque: O recebedor Terry McLaurin, estrela da franquia, segue na lista de lesionados devido a uma lesão no joelho que encerrou sua temporada. Treylon Burks (pé), que vinha substituindo um titular como recebedor, e John Bates (ombro), segundo tight end da equipe, constam oficialmente como dúvidas, o que pode fazer de Dyami Brown um alvo mais frequente ao lado de Stefon Diggs. Jacory Croskey-Merritt, líder da equipe em jardas corridas, está na lista de lesionados, deixando boa parte da responsabilidade pelo jogo terrestre com o veterano Austin Ekeler.
  • Quarterback: O calouro Jayden Daniels está totalmente saudável e não aparece no relatório final de condições para o jogo, após lidar com um pequeno problema no cotovelo no início da semana.
Washington Commanders
WAS

Sequência

Philadelphia Eagles
PHI

Todos os jogos

San Francisco 49ers
SF
23
17
Washington Commanders
WAS
D
Washington Commanders
WAS
27
27
New York Giants
NYG
E
Washington Commanders
WAS
13
30
Indianapolis Colts
IND
D
Washington Commanders
WAS
33
31
Seattle Seahawks
SEA
V
Dallas Cowboys
DAL
37
20
Washington Commanders
WAS
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados110

Todos os jogos

Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
D
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
D
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
D
Philadelphia Eagles
PHI
20
24
Los Angeles Rams
LA
D
Chicago Bears
CHI
27
7
Philadelphia Eagles
PHI
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados79

Confrontos

Washington Commanders
Empate
Philadelphia Eagles
2
0
3
NFL
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
24
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
22
FJ
NFL
Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
17
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
24
FJ
NFL
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
18
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Philadelphia Eagles
PHI
29
FJ
NFL
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Philadelphia Eagles
PHI
55
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Washington Commanders
WAS
23
FJ
NFL
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
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Philadelphia Eagles badge
Philadelphia Eagles
PHI
33
FJ
123Pontos marcados158

Links úteis

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NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

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NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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