Horário de início de Tampa Bay Buccaneers x Pittsburgh Steelers

18 de out. de 2026 - 13:00 Raymond James Stadium

O Tampa Bay Buccaneers recebe o Pittsburgh Steelers no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, pela sexta semana da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 18 de outubro, às 14:00 (BRT).

O Buccaneers finalmente conquistou sua primeira vitória da temporada ao vencer o Cowboys por 24 a 16 na quinta semana. Agora, busca sua primeira vitória em casa na campanha contra o Steelers, que perdeu seus dois jogos como visitante.

Como assistir a Tampa Bay Buccaneers x Pittsburgh Steelers

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Notícias das equipes para Tampa Bay Buccaneers x Pittsburgh Steelers

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

O Buccaneers (1-4) teve um intervalo um pouco maior após surpreender o Cowboys na noite de quinta-feira, mas enfrenta desfalques importantes em posições cruciais:

Situação dos quarterbacks : O quarterback titular Baker Mayfield está fora da partida enquanto segue se recuperando de uma luxação no polegar direito, da mão com que lança a bola. O calouro Jalon Daniels, que não foi selecionado no draft, deve fazer sua terceira partida consecutiva como titular após conquistar sua primeira vitória na NFL na semana passada.

Desfalques na defesa : O safety Antoine Winfield Jr., destaque da equipe, continuou sem treinar nos últimos dias da semana devido a uma lesão na costela e dificilmente jogará.

Retornos positivos : O wide receiver Chris Godwin Jr. voltou a treinar sem restrições após um dia inicial de descanso. O running back Sean Tucker (quadríceps) e o cornerback Ayden Garnes (tornozelo) também evoluíram e voltaram a treinar de forma limitada. O tackle Tristan Wirfs (joelho) participou integralmente dos treinos e deve liderar a linha ofensiva contra a forte pressão do Pittsburgh sobre o quarterback.

Notícias do Pittsburgh Steelers

O Steelers (3-2) viaja para o sul após vencer o Indianapolis Colts por 34 a 22, com o veterano quarterback Aaron Rodgers comandando o ataque. Sua principal preocupação com a profundidade do elenco está na posição de recebedor:

Escassez de wide receivers : O Steelers terá menos opções no jogo aéreo, já que Roman Wilson (dedo) e Ben Skowronek (panturrilha) foram oficialmente descartados para a partida de domingo. Eles se juntam a Michael Pittman Jr., que atualmente está na lista de reservas por lesão. Para compensar, o coordenador ofensivo Brian Angelichio deve recorrer bastante ao forte grupo de tight ends formado por Pat Freiermuth, Darnell Washington e Robert Tonyan.

Reforço no jogo terrestre : O running back Rico Dowdle (dedo do pé), contratado como agente livre, voltou a treinar sem restrições e reforça o setor ao lado de Jaylen Warren, que vem dando conta da carga de trabalho.

Linha defensiva e secundária : O cornerback Jalen Ramsey (punho) e o defensive tackle Keeanu Benton (tornozelo) apresentaram melhora nos últimos dias da semana, passaram a treinar de forma limitada e deram sinais de que devem jogar. O safety DeShon Elliott e o cornerback Jamel Dean (tornozelo), ex-Buccaneers, seguem em observação após participarem de treinos de forma limitada.



