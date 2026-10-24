Como assistir ao jogo da NFL entre Seattle Seahawks e Kansas City Chiefs ao vivo: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Seattle Seahawks x Kansas City Chiefs

25 de out. de 2026 - 20:20 Lumen Field

O Seattle Seahawks recebe o Kansas City Chiefs no Lumen Field, em Seattle, Washington, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 21:20 (BRT).

O Chiefs (5-0) chega à semana 7 como uma das três únicas equipes com campanha perfeita e sofreu apenas 83 pontos até agora. O Seattle, atual campeão do Super Bowl, precisa encontrar forças após duas derrotas apertadas consecutivas.

Como assistir a Seattle Seahawks x Kansas City Chiefs

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Notícias das equipes de Seattle Seahawks x Kansas City Chiefs

Notícias do Seattle Seahawks

O Seahawks (3-3) busca encerrar uma sequência de duas derrotas, mas passa por mudanças importantes no elenco, especialmente no ataque:

Zach Charbonnet está fora : Apesar de ter evoluído até participar integralmente dos treinos e ter sido retirado da lista PUP para cumprir um prazo relativo ao elenco, a equipe vai preservá-lo por mais uma semana enquanto ele continua se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O técnico Mike Macdonald confirmou que não houve nenhuma recaída.

Sam Darnold segue como quarterback titular : Darnold continua comandando o ataque, mas precisa se recuperar de uma fase em que lançou múltiplas interceptações, agora diante da defesa que mais pressiona na liga.

Grandes dúvidas na defesa : O safety Nick Emmanwori, destaque em seu segundo ano, apareceu no relatório de lesões de sexta-feira com um problema no quadril e tem participação incerta. Os defensores de ponta DeMarcus Lawrence (joelho) e Uchenna Nwosu (quadril) também são dúvidas após participarem de forma limitada dos treinos no fim da semana.

Linebackers e mudanças no elenco : Os linebackers Drake Thomas (tornozelo) e Chazz Surratt (panturrilha) seguem fora. A equipe contratou recentemente o linebacker John Ross para reforçar uma posição com poucas opções no elenco. O cornerback Trevon Diggs foi dispensado do elenco principal e permanece no elenco de treinos, o que torna muito improvável sua participação nesta semana.

Notícias do Kansas City Chiefs

Invicto, o Chiefs (5-0) chega a Seattle com números de elite, mas enfrenta uma grave falta de opções em posições importantes:

O reencontro de Kenneth Walker III com o Seattle : O ex-destaque do Seahawks volta a Seattle como peça central do potente ataque do Chiefs e, até agora, faz uma campanha digna do prêmio de Jogador Ofensivo do Ano.

Crise entre os tackles ofensivos : O tackle esquerdo titular Josh Simmons está na lista de lesionados, e o reserva Jaylon Moore foi descartado por causa de uma concussão. O Chiefs terá de escalar Kahlil Benson e Joshua Ezeudu, opções menos utilizadas do elenco, diante de uma torcida adversária.

Lesões de jogadores do ataque : O wide receiver Rashee Rice continua fora com um problema persistente na parte posterior da coxa e no joelho. O também wide receiver Brashard Smith foi descartado após lesionar a parte posterior da coxa no treino de quinta-feira. A expectativa é que o novato Jaydn Ott seja promovido do elenco de treinos para ampliar as opções entre os running backs.

Situação de Kelce e Sneed : O tight end Travis Kelce não recebeu nenhuma designação que indique dúvida para o jogo, apesar de ter lidado com uma lesão no tornozelo durante toda a semana. O cornerback L'Jarius Sneed (joelho) e o linebacker Cooper McDonald (joelho) são oficialmente dúvidas, embora haja ampla expectativa de que Sneed jogue apesar de suas limitações.

Links úteis

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