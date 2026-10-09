Como assistir ao jogo da NFL entre Pittsburgh Steelers e Indianapolis Colts ao vivo: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário do jogo entre Pittsburgh Steelers e Indianapolis Colts

11 de out. de 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

O Pittsburgh Steelers recebe o Indianapolis Colts no Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pensilvânia), durante a semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).

As duas equipes estão 2-2, mas são os Colts que chegam para o jogo em melhor momento, depois de somarem duas vitórias seguidas nas últimas semanas.

Como assistir a Pittsburgh Steelers x Indianapolis Colts

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Notícias das equipes de Pittsburgh Steelers x Indianapolis Colts

Notícias do Pittsburgh Steelers

Revés no ataque aéreo : Michael Pittman Jr., reforço de destaque da offseason, sofreu um revés por causa de uma lesão persistente no pé e está FORA. O técnico Mike McCarthy afirmou que será uma "lesão de várias semanas". Isso deixa o quarterback veterano Aaron Rodgers sem um de seus principais alvos, forçando o calouro Germie Bernard a assumir um papel significativamente maior ao lado de Calvin Austin III.

Crise na secundária : Os Steelers estão perigosamente desfalcados na posição de cornerback. Jamel Dean está fora com uma lesão no tornozelo. O defensor estrela Jalen Ramsey é dúvida por causa de um problema no pulso. Se Ramsey não puder jogar, os Steelers serão forçados a depender fortemente dos reforços recém-contratados Sean Murphy-Bunting e Terell Smith, que ambos foram adicionados ao elenco ativo apenas nesta semana. Além disso, o safety DeShon Elliott está indisponível enquanto continua seu processo de retorno de várias semanas após sair da injured reserve.

Backfield & trincheiras : O running back Riaco Dowdle é dúvida para retornar depois de perder jogos consecutivos com uma lesão no dedo do pé. Independentemente da disponibilidade de Dowdle, Jaylen Warren está confirmado para liderar o volume de corridas. Defensivamente, a linha defensiva precisa se ajustar à perda de longo prazo do importante marcador contra o jogo terrestre Derrick Harmon (pé), colocando pressão extra sobre Keeanu Benton e Cameron Heyward para sustentarem a linha.

Notícias do Indianapolis Colts

Desigualdade de descanso transatlântico : A equipe do técnico Shane Steichen enfrenta uma recuperação desgastante após voltar de uma partida da semana 4 contra Washington em Londres. Enquanto isso, os Steelers têm uma grande vantagem de descanso, vindo de uma mini semana de folga desde que jogaram na última quinta-feira.

Perdas no pass rush e na profundidade do elenco : Os Colts descartaram o edge rusher Arden Key (posterior da coxa) e o linebacker calouro Jaylon Carlies (costelas). Sem Key, a pressão extra passa para Laiatu Latu e para a força interior DeForest Buckner tentarem atrapalhar Aaron Rodgers. Jaylahn Tuimoloau deve entrar na formação titular do lado oposto a Latu.

Plano ofensivo : Entre os wide receivers, o veterano Keenan Allen será decidido na hora do jogo, enquanto lida com uma lesão na virilha. Com Ashton Dulin fora, os Colts podem depender mais do tight end Tyler Warren e do recebedor Josh Downs para ajudar Daniel Jones a mover a bola pelo ar. O motor incontestável do ataque segue sendo o running back Jonathan Taylor, que os Colts usarão bastante para atacar uma linha defensiva dos Steelers desfalcada.







