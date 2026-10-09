Como assistir ao jogo da NFL entre New Orleans Saints e Minnesota Vikings AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de New Orleans Saints x Minnesota Vikings

11 de out. de 2026 - 13:00 Caesars Superdome

O New Orleans Saints recebe o Minnesota Vikings no Caesars Superdome (New Orleans, Louisiana), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está programado para começar no domingo, 11 de outubro, à 1pm ET / 10am PT (6pm BST).

Enquanto o Vikings voa alto no topo da NFC North com campanha de 4-0, o Saints perdeu dois jogos seguidos e atualmente está 1-3.

Como assistir a New Orleans Saints x Minnesota Vikings

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No Reino Unido:

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Notícias das equipes de New Orleans Saints x Minnesota Vikings

O Saints tem uma semana curta e tenta se recuperar de uma dura derrota na noite de segunda-feira, enquanto o invicto Vikings busca manter viva sua sequência perfeita apoiado por uma linha defensiva muito badalada.

Notícias do New Orleans Saints

O Saints tem uma lista de lesionados bastante extensa depois de seu jogo físico na Semana 4, mas recebeu um grande reforço na posição de quarterback.

Quarterback : O quarterback titular Tyler Shough vinha lidando com uma lesão na mão esquerda, mas passou a participar integralmente dos treinos e segue totalmente no caminho para jogar todos os snaps no domingo.

Crise na linha ofensiva : O maior golpe para o ataque do Saints está na posição de tackle. O left tackle Kelvin Banks Jr. está na Injured Reserve com uma entorse de tornozelo alta. O swing tackle Asim Richards deve assumir a vaga, o que significa que o lado cego de Shough será bastante testado pelo feroz pass rush de Minnesota.

Posições de habilidade : O running back Alvin Kamara (dores nas costas) perdeu os primeiros trabalhos da semana, mas passou a participar dos treinos e deve ser titular. O principal wide receiver Chris Olave está administrando uma lesão no pé que o deixou limitado nos treinos, embora a expectativa seja de que ele jogue mesmo assim.

Defesa e ausências : O linebacker Kaden Elliss (panturrilha) perdeu sessões consecutivas de treino e é muito dúvida para atuar. Além disso, o edge rusher Carl Granderson (tornozelo) e o defensive lineman Bryan Bresee (joelho) ficaram fora das janelas de treino, o que pressiona severamente a profundidade defensiva do Saints.

Injured Reserve (fora) : Travis Etienne Jr. (posterior da coxa) segue fora a longo prazo na IR.

Notícias do Minnesota Vikings

As principais histórias em Minnesota giram em torno de seu explosivo grupo de wide receivers e da estabilidade ao longo da linha ofensiva.

Wide receivers: O astro Justin Jefferson teve participação limitada nos treinos enquanto trabalha para se recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida ainda na Semana 3. Jefferson declarou publicamente seu forte desejo de jogar e a expectativa é total de que ele entre em campo. Jordan Addison (posterior da coxa) deu um passo crucial ao voltar a treinar de forma limitada no fim da semana, embora seu status siga sendo monitorado com atenção mais perto do início da partida. Nota: o Vikings recentemente assinou com o veterano wide receiver Odell Beckham Jr. para seu practice squad. Dependendo da disponibilidade final de Addison, OBJ pode potencialmente ser promovido rapidamente ao elenco do dia do jogo.

Linha ofensiva: O left tackle Christian Darrisaw (concussão) perdeu treinos consecutivos. Se ele não conseguir liberação do protocolo de concussão antes de domingo, Ryan Van Demark assumirá como titular. Por outro lado, o right tackle Brian O’Neill está lidando com um problema leve no joelho, mas vem treinando e deve jogar.

Backfield e special teams: O running back Aaron Jones voltou a participar integralmente dos treinos após um dia de descanso no início da semana. O punter Brett Thorson (posterior da coxa) participou integralmente e deve retornar após perder as últimas duas semanas.

Retornos da Injured Reserve: O Vikings abriu as janelas de treino de 21 dias para o center Michael Jurgens e o tight end Ben Yurosek. Ambos participaram integralmente dos treinos, mas a comissão técnica ainda não confirmou se serão ativados imediatamente para o elenco de domingo.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

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AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

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