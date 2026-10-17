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Green Bay PackersGreen Bay Packers
Lambeau Field
Dallas CowboysDallas Cowboys
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Como assistir ao jogo da NFL entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys ao vivo: Transmissão online, canais de TV e horário de início

Green Bay Packers x Dallas Cowboys
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys, além do horário de início e das notícias sobre as equipes

Horário de início de Green Bay Packers x Dallas Cowboys

NFL
Lambeau Field

O Green Bay Packers recebe o Dallas Cowboys no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, pela Semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h20 no horário do leste dos EUA (ET) e às 17h20 no horário do Pacífico (PT). No horário britânico de verão (BST), será à 1h20 da segunda-feira, 19 de outubro.

O Packers ganhou terreno na disputada divisão NFC North após duas vitórias consecutivas, incluindo uma goleada por 31 a 7 sobre seu rival Chicago Bears. O Cowboys participou de jogos com muitos pontos nesta temporada e sofreu, em média, 27,2 pontos por partida.

Como assistir a Green Bay Packers x Dallas Cowboys

Nos EUA:

NBC / Peacock / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Notícias dos elencos de Green Bay Packers e Dallas Cowboys

Packers e Cowboys lidam com mudanças importantes no elenco e extensas listas de lesionados antes do confronto da Semana 6.

Notícias do Green Bay Packers

O Packers vem de duas vitórias consecutivas, mas chega ao jogo com muitos desfalques por lesão, especialmente na linha defensiva.

  • Baixas na linha defensiva: O defensive tackle Javon Hargrave está oficialmente fora após sofrer uma ruptura do tendão de Aquiles contra o Bears, lesão que encerrou sua temporada. Também ficam de fora o defensive tackle Jonathan Ford (panturrilha) e Jordon Riley (tendão de Aquiles), listado como improvável para o jogo.
  • Novidades na secundária: O cornerback Benjamin St-Juste (posterior da coxa) está fora. Por outro lado, o titular Keisean Nixon (virilha) deixou a lista de lesionados e vai jogar, enquanto o cornerback reserva Brandon Cisse (quadril) é dúvida.
  • Preocupações no ataque: O wide receiver Skyy Moore (tornozelo) está fora. Em uma linha ofensiva que enfrenta dificuldades, o left guard titular Aaron Banks (joelho/dedo do pé) e o center/guard Jacob Monk (quadríceps) são dúvidas. A boa notícia é que se espera que o running back Josh Jacobs esteja plenamente disponível após uma sequência de atuações dinâmicas.

Notícias do Dallas Cowboys

O Cowboys tenta se recuperar de uma dura derrota para o Tampa Bay na Semana 5 em meio a uma reformulação da defesa. Mike Pettine, ex-coordenador defensivo do Packers, foi contratado nesta semana como assistente sênior para melhorar uma unidade que enfrenta dificuldades e cede 6,4 jardas por jogada, a pior marca da liga.

  • Reencontros após trocas: O jogo é marcado pela expectativa de revanche, com o defensive tackle Kenny Clark e o linebacker Rashan Gary voltando ao Lambeau Field como jogadores visitantes após trocas de grande repercussão.
  • Desfalques confirmados: O cornerback titular Cobie Durant (posterior da coxa) perderá seu quarto jogo consecutivo. O offensive tackle reserva Drew Shelton (posterior da coxa) também está fora.
  • Dúvidas importantes: O linebacker DeMarvion Overshown (posterior da coxa) é oficialmente dúvida, embora o coordenador ofensivo Brian Schottenheimer tenha dito que suas chances de jogar são pequenas. Os defensive backs de destaque Joey Porter Jr. (tornozelo) e Ameer Speed (joelho) também são dúvidas, mas participaram de treinos com limitações no fim da semana. O defensive tackle L.T. Overton (pé) não treinou na sexta-feira e segue com a participação indefinida.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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