Horário de início de Green Bay Packers x Dallas Cowboys
O Green Bay Packers recebe o Dallas Cowboys no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, pela Semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h20 no horário do leste dos EUA (ET) e às 17h20 no horário do Pacífico (PT). No horário britânico de verão (BST), será à 1h20 da segunda-feira, 19 de outubro.
O Packers ganhou terreno na disputada divisão NFC North após duas vitórias consecutivas, incluindo uma goleada por 31 a 7 sobre seu rival Chicago Bears. O Cowboys participou de jogos com muitos pontos nesta temporada e sofreu, em média, 27,2 pontos por partida.
Como assistir a Green Bay Packers x Dallas Cowboys
Nos EUA:
No Reino Unido:
DAZN Game Pass / Sky Sports NFL
Como assistir de qualquer lugar com uma VPN
Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN resolve principalmente as restrições geográficas ao contornar os bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.
Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.
Notícias dos elencos de Green Bay Packers e Dallas Cowboys
Packers e Cowboys lidam com mudanças importantes no elenco e extensas listas de lesionados antes do confronto da Semana 6.
Notícias do Green Bay Packers
O Packers vem de duas vitórias consecutivas, mas chega ao jogo com muitos desfalques por lesão, especialmente na linha defensiva.
- Baixas na linha defensiva: O defensive tackle Javon Hargrave está oficialmente fora após sofrer uma ruptura do tendão de Aquiles contra o Bears, lesão que encerrou sua temporada. Também ficam de fora o defensive tackle Jonathan Ford (panturrilha) e Jordon Riley (tendão de Aquiles), listado como improvável para o jogo.
- Novidades na secundária: O cornerback Benjamin St-Juste (posterior da coxa) está fora. Por outro lado, o titular Keisean Nixon (virilha) deixou a lista de lesionados e vai jogar, enquanto o cornerback reserva Brandon Cisse (quadril) é dúvida.
- Preocupações no ataque: O wide receiver Skyy Moore (tornozelo) está fora. Em uma linha ofensiva que enfrenta dificuldades, o left guard titular Aaron Banks (joelho/dedo do pé) e o center/guard Jacob Monk (quadríceps) são dúvidas. A boa notícia é que se espera que o running back Josh Jacobs esteja plenamente disponível após uma sequência de atuações dinâmicas.
Notícias do Dallas Cowboys
O Cowboys tenta se recuperar de uma dura derrota para o Tampa Bay na Semana 5 em meio a uma reformulação da defesa. Mike Pettine, ex-coordenador defensivo do Packers, foi contratado nesta semana como assistente sênior para melhorar uma unidade que enfrenta dificuldades e cede 6,4 jardas por jogada, a pior marca da liga.
- Reencontros após trocas: O jogo é marcado pela expectativa de revanche, com o defensive tackle Kenny Clark e o linebacker Rashan Gary voltando ao Lambeau Field como jogadores visitantes após trocas de grande repercussão.
- Desfalques confirmados: O cornerback titular Cobie Durant (posterior da coxa) perderá seu quarto jogo consecutivo. O offensive tackle reserva Drew Shelton (posterior da coxa) também está fora.
- Dúvidas importantes: O linebacker DeMarvion Overshown (posterior da coxa) é oficialmente dúvida, embora o coordenador ofensivo Brian Schottenheimer tenha dito que suas chances de jogar são pequenas. Os defensive backs de destaque Joey Porter Jr. (tornozelo) e Ameer Speed (joelho) também são dúvidas, mas participaram de treinos com limitações no fim da semana. O defensive tackle L.T. Overton (pé) não treinou na sexta-feira e segue com a participação indefinida.
Links úteis
AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets
NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders
AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers
NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings
AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans
NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers
AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers
NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks