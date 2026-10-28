Horário de início de Detroit Lions x Minnesota Vikings

1 de nov. de 2026 - 13:00 Ford Field

O Detroit Lions recebe o Minnesota Vikings no Ford Field, em Detroit, Michigan, em um duelo entre equipes da NFC North pela Semana 8 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

Com as derrotas do 49ers e do Chiefs na Semana 7, o Minnesota Vikings (6-0) é a única equipe invicta nesta temporada. O time busca vencer todos os rivais de divisão, depois de superar o Packers e o Bears anteriormente na campanha. O Lions, porém, tem campanha de 3-0 em casa e vem de uma vitória sobre o Green Bay no Ford Field que elevou o moral da equipe.

Como assistir a Detroit Lions x Minnesota Vikings

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no ESPN e na Disney+.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições regionais, incluindo bloqueios de transmissão na TV local. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos de fora de seu mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todas as partidas ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões com muito tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, enquanto viaja ao exterior.

Notícias das equipes para Detroit Lions x Minnesota Vikings

Notícias do Detroit Lions

A principal questão para o Detroit é administrar a carga de trabalho dos jogadores e algumas novas contusões após a vitória na Semana 7. O técnico Dan Campbell dedicou a quarta-feira principalmente ao descanso, embora uma lesão específica chame a atenção.

Jahmyr Gibbs (RB) : não treinou (DNP) devido a uma nova lesão no ombro. Gibbs deslizou de forma desajeitada na Semana 7, e o problema no ombro está sendo acompanhado de perto. A equipe, porém, ainda não demonstrou grande preocupação.

Amon-Ra St. Brown (WR) : não treinou (DNP) devido a uma lesão no tornozelo sofrida na Semana 7. Campbell afirmou que a ausência de St. Brown da parte principal do treino estava planejada, e a expectativa é que ele volte a campo.

Kerby Joseph (S) : teve participação limitada (LP). Em uma ótima notícia para a secundária do Lions, o safety eleito para a seleção All-Pro voltou a treinar depois que a equipe abriu oficialmente seu período de 21 dias de treinos para o retorno da lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar (PUP).

Descanso dos veteranos : os pilares da defesa Aidan Hutchinson, Alim McNeill e DJ Wonnum, assim como o tackle de elite Penei Sewell, receberam o descanso habitual de quarta-feira e devem participar integralmente dos treinos no fim da semana.

Outras contusões : o cornerback Ennis Rakestraw Jr. (tornozelo) e o running back Jacob Saylors (pescoço) tiveram participação limitada. O defensive lineman Tyleik Williams não treinou devido a uma doença.

Notícias do Minnesota Vikings

O Vikings chega ao confronto tentando preservar sua campanha perfeita, mas enfrenta lesões importantes no ataque.

Aaron Jones Sr. (RB) : não treinou (DNP) devido a uma lesão persistente no joelho. Jones agravou novamente o problema no fim do quarto período contra o Indianapolis Colts, na Semana 7. O técnico Kevin O'Connell afirmou que sua situação será avaliada dia a dia, mas observou que a equipe está preparando planos alternativos para o grupo de running backs. Jordan Mason (polegar) terá uma carga de trabalho maior se Jones tiver restrições.

Joe Huber (G) : não treinou (DNP) devido a dores no joelho. Huber tem sido titular como guard pelo lado esquerdo após a cirurgia de menisco de Donovan Jackson, que encerrou sua temporada. A equipe espera que Trevor Keegan e o novato Caleb Tiernan treinem com os titulares se Huber não puder jogar.

Brian O'Neill (T) : teve participação limitada (LP) enquanto lida com uma lesão no joelho. Sua condição será acompanhada de perto, já que proteger Kyler Murray da linha defensiva do Detroit continua sendo uma prioridade.

T.J. Hockenson (TE) : está totalmente saudável e recebe uma parcela enorme dos passes de Kyler Murray. Ele continua sendo uma peça fundamental contra uma defesa do Detroit que, historicamente, tem dificuldades para conter tight ends de elite.







