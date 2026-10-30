Horário de início de Denver Broncos x Kansas City Chiefs

O Denver Broncos recebe o Kansas City Chiefs no Empower Field at Mile High, em Denver, Colorado, em um confronto decisivo entre equipes da AFC West pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 16h25 no horário do leste dos EUA / 13h25 no horário do Pacífico (21h25 GMT).

A AFC West terá um confronto de enorme importância: uma vitória do Denver (5-2) sobre o Kansas City (5-1) colocaria os donos da casa na liderança da divisão. Patrick Mahomes e Bo Nix buscam superar as dificuldades nos passes neste início de temporada para ganhar uma vantagem crucial dentro da divisão.

Onde assistir a Denver Broncos x Kansas City Chiefs

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+ / Channel 5

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, serve principalmente para contornar restrições geográficas, incluindo bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos fora de seu mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Denver Broncos x Kansas City Chiefs

As duas equipes divulgaram atualizações importantes após os treinos de quinta-feira, revelando mudanças na situação de vários jogadores de destaque.

Notícias do Kansas City Chiefs

O Chiefs tenta se recuperar de uma derrota marcada por um desempenho apático contra Seattle na semana 7 e recebeu notícias variadas sobre jogadores importantes para Patrick Mahomes.

Rashee Rice (WR) : Está mais perto de voltar. Afastado desde a semana de folga da semana 5 por uma lesão na parte posterior da coxa, Rice participou de forma limitada dos treinos de quarta e quinta-feira.

: Está mais perto de voltar. Afastado desde a semana de folga da semana 5 por uma lesão na parte posterior da coxa, Rice participou de forma limitada dos treinos de quarta e quinta-feira. Travis Kelce (TE) : Uma nova preocupação surgiu na quinta-feira. Depois de treinar normalmente na quarta, Kelce teve sua participação reduzida devido a um problema persistente no tornozelo desde a semana 6. Sua classificação no relatório de sexta-feira será decisiva.

: Uma nova preocupação surgiu na quinta-feira. Depois de treinar normalmente na quarta, Kelce teve sua participação reduzida devido a um problema persistente no tornozelo desde a semana 6. Sua classificação no relatório de sexta-feira será decisiva. Jaylon Moore (RT) : Recebeu liberação do protocolo de concussão e participou integralmente dos treinos. Seu retorno reforça uma linha ofensiva que teve dificuldades em sua ausência.

: Recebeu liberação do protocolo de concussão e participou integralmente dos treinos. Seu retorno reforça uma linha ofensiva que teve dificuldades em sua ausência. Mansoor Delane (CB) : Foi incluído tardiamente no relatório de lesões. O calouro da defesa não participou do treino de quinta-feira por causa de uma lesão no ombro, o que ameaça a profundidade do grupo de defensores da secundária do Chiefs.

: Foi incluído tardiamente no relatório de lesões. O calouro da defesa não participou do treino de quinta-feira por causa de uma lesão no ombro, o que ameaça a profundidade do grupo de defensores da secundária do Chiefs. Situação dos chutadores: Após as dificuldades recentes de Harrison Butker, o Chiefs contratou Justin Tucker, cinco vezes selecionado para o time All-Pro, para a equipe de treinos, aumentando a pressão interna na posição.

Notícias do Denver Broncos

O Broncos vem de três vitórias consecutivas e tem a chance de se vingar da dura derrota por 31 a 10 para o Chiefs na noite de abertura.

Jaylen Waddle e Zach Allen (WR / DL): A equipe recebeu um grande reforço com o retorno dos dois titulares importantes aos treinos na quinta-feira. Waddle vem lidando com uma lesão no peito, enquanto Allen se recuperava de um problema na parte posterior da coxa. Ambos participaram de forma limitada após ficarem fora do treino de quarta-feira.

Pat Surtain II (CB): O cornerback All-Pro apresentou boa evolução ao longo da semana e participou integralmente do treino de quinta-feira.

Novas preocupações nos treinos: O running back RJ Harvey (joelho) e o safety Brandon Jones (parte posterior da coxa) sofreram contratempos durante o treino de quinta-feira e tiveram a participação registrada como limitada.

Mudanças no elenco: O Broncos colocou oficialmente o outside linebacker Jonah Elliss (tornozelo) e o running back Tyler Badie (polegar) na lista de lesionados. Em movimentos correspondentes, ativou o pass rusher Jonathon Cooper e o running back Jonah Coleman.

Denver Broncos DEN Sequência Kansas City Chiefs KC DEN DEN KC KC Todos os jogos Todos os jogos Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA V Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN V San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN D Denver Broncos DEN 30 26 Los Angeles Rams LA V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 114 Todos os jogos Todos os jogos Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC D Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC V Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC V Kansas City Chiefs KC 33 30 Indianapolis Colts IND V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 112

Confrontos Empate 3 0 2 NFL Kansas City Chiefs KC 31 Denver Broncos DEN 10 FJ NFL Kansas City Chiefs KC 13 Denver Broncos DEN 20 FJ NFL Denver Broncos DEN 22 Kansas City Chiefs KC 19 FJ NFL Denver Broncos DEN 38 Kansas City Chiefs KC 0 FJ NFL Kansas City Chiefs KC 16 Denver Broncos DEN 14 FJ 104 Pontos marcados 79

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks