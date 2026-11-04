Horário de início de Baltimore Ravens x Jacksonville Jaguars

O Baltimore Ravens recebe o Jacksonville Jaguars no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Maryland, pela semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para quinta-feira, 5 de novembro, às 21:15 (BRT).

O Baltimore (4-4), atualmente na lanterna da AFC North, tenta encerrar uma sequência de três derrotas, mas enfrenta grandes preocupações na posição de quarterback. Seu adversário é um Jacksonville (5-2) embalado, que busca consolidar sua posição de destaque na classificação da AFC South.

Como assistir a Baltimore Ravens x Jacksonville Jaguars

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Notícias dos times para Baltimore Ravens x Jacksonville Jaguars

A partida que abre a semana 9 da NFL no M&T Bank Stadium reúne duas equipes em trajetórias completamente opostas devido a uma crise médica sem precedentes entre os quarterbacks dos Ravens.

Notícias do Baltimore Ravens

O principal assunto em Baltimore é uma situação inédita na posição de quarterback. Depois que o time perdeu dois jogadores da posição no primeiro tempo da derrota para Buffalo na semana passada, o novato Joe Fagnano, que não foi selecionado no draft, está oficialmente escalado para fazer sua primeira partida como titular na NFL.

Crise entre os quarterbacks : Lamar Jackson sofreu uma grave lesão no polegar direito na primeira jogada ofensiva do último domingo e passará por uma cirurgia. Ele será colocado na lista de lesionados (IR) e provavelmente ficará fora do restante da temporada regular. Tyler Huntley, principal reserva, também está afastado por uma lesão no dedão do pé que exigirá um período prolongado de recuperação. O próprio Fagnano vem jogando apesar de uma lesão no tornozelo, mas participou integralmente do treino de terça-feira. Para reforçar as opções na posição, os Ravens contrataram Kedon Slovis do elenco de treinos dos Packers e trouxeram Austin Reed de volta.

: Lamar Jackson sofreu uma grave lesão no polegar direito na primeira jogada ofensiva do último domingo e passará por uma cirurgia. Ele será colocado na lista de lesionados (IR) e provavelmente ficará fora do restante da temporada regular. Tyler Huntley, principal reserva, também está afastado por uma lesão no dedão do pé que exigirá um período prolongado de recuperação. O próprio Fagnano vem jogando apesar de uma lesão no tornozelo, mas participou integralmente do treino de terça-feira. Para reforçar as opções na posição, os Ravens contrataram Kedon Slovis do elenco de treinos dos Packers e trouxeram Austin Reed de volta. Reforço na linha ofensiva : Enfim, há boas notícias para a linha ofensiva. O guard direito novato Vega Ioane (entorse do ligamento colateral medial) e o tackle esquerdo veterano Ronnie Stanley (descanso/dedo do pé/tornozelo) participaram integralmente do treino de terça-feira. O tackle direito Roger Rosengarten (tornozelo) e o guard John Simpson (costas) seguem com participação limitada.

: Enfim, há boas notícias para a linha ofensiva. O guard direito novato Vega Ioane (entorse do ligamento colateral medial) e o tackle esquerdo veterano Ronnie Stanley (descanso/dedo do pé/tornozelo) participaram integralmente do treino de terça-feira. O tackle direito Roger Rosengarten (tornozelo) e o guard John Simpson (costas) seguem com participação limitada. Recuperação na defesa : O linebacker Roquan Smith (pé) e o pass rusher Trey Hendrickson (dedo/costelas) passaram a participar integralmente do treino na terça-feira. O cornerback Nate Wiggins também treinou sem restrições, apesar de uma lesão por compressão de nervo.

: O linebacker Roquan Smith (pé) e o pass rusher Trey Hendrickson (dedo/costelas) passaram a participar integralmente do treino na terça-feira. O cornerback Nate Wiggins também treinou sem restrições, apesar de uma lesão por compressão de nervo. Mudança nos times especiais: O kicker Tyler Loop (virilha direita) foi colocado na lista de lesionados. Os Ravens promoverão Jake Moody do elenco de treinos para assumir os chutes na noite de quinta-feira.

Notícias do Jacksonville Jaguars

Após uma vitória dominante por 42 a 7 sobre os Colts, os Jaguars, líderes da AFC South, encaram uma semana curta marcada por duas baixas enormes na defesa para o restante da temporada.

Baixas na defesa até o fim da temporada : O técnico Liam Coen confirmou que o destaque da linha defensiva DaVon Hamilton (ruptura do quadríceps) e o safety titular Eric Murray (cotovelo) foram colocados na lista de lesionados pelo restante da temporada. A profundidade do elenco de Jacksonville será bastante testada, com Matt Dickerson na linha defensiva e o jovem safety Rayuan Lane III assumindo uma função permanente.

: O técnico Liam Coen confirmou que o destaque da linha defensiva DaVon Hamilton (ruptura do quadríceps) e o safety titular Eric Murray (cotovelo) foram colocados na lista de lesionados pelo restante da temporada. A profundidade do elenco de Jacksonville será bastante testada, com Matt Dickerson na linha defensiva e o jovem safety Rayuan Lane III assumindo uma função permanente. Preocupações com os running backs : O running back Bhayshul Tuten, peça central do ataque, não treinou na segunda nem na terça-feira devido a uma lesão no pé/tornozelo. Se Tuten não puder jogar, o veterano Chris Rodriguez Jr. deverá ser o principal running back da equipe contra Baltimore, apesar de lidar com uma pequena lesão na mão.

: O running back Bhayshul Tuten, peça central do ataque, não treinou na segunda nem na terça-feira devido a uma lesão no pé/tornozelo. Se Tuten não puder jogar, o veterano Chris Rodriguez Jr. deverá ser o principal running back da equipe contra Baltimore, apesar de lidar com uma pequena lesão na mão. Participação limitada : Vários titulares importantes lidam com lesões leves nesta semana curta, entre eles o pass rusher Travon Walker (costelas), o guard Ezra Cleveland (joelho/tornozelo), o safety Antonio Johnson (tornozelo) e o cornerback Jarrian Jones (tornozelo). Todos tiveram participação limitada na terça-feira.

: Vários titulares importantes lidam com lesões leves nesta semana curta, entre eles o pass rusher Travon Walker (costelas), o guard Ezra Cleveland (joelho/tornozelo), o safety Antonio Johnson (tornozelo) e o cornerback Jarrian Jones (tornozelo). Todos tiveram participação limitada na terça-feira. Pelas laterais do campo: O wide receiver Brian Thomas Jr. encerrou uma fase ruim de duas partidas com uma recepção para touchdown na semana passada, reforçando as excelentes opções de Trevor Lawrence no jogo aéreo ao lado de um grupo saudável de recebedores.

Baltimore Ravens BAL Sequência Jacksonville Jaguars JAX BAL BAL JAX JAX Todos os jogos Todos os jogos Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL D Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN D Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL D Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL V Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 87 Todos os jogos Todos os jogos Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND V Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI V Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX V Jacksonville Jaguars JAX 35 6 New England Patriots NE V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 149