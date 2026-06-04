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Como assistir ao jogo amistoso de hoje entre Suécia e Grécia em qualquer lugar do mundo usando uma VPN

Suécia x Grécia
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Grécia
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Como assistir ao jogo amistoso entre a Suécia e a Grécia, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

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O jogo de hoje entre a Suécia e a Grécia terá início no dia 4 de junho de 2026, às 18h.

Como assistir a Suécia x Grécia com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Um guia passo a passo é descrito mais adiante neste artigo, ou você também pode conferir nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Guia passo a passo de VPN para assistir Suécia x Grécia hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se na ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Suécia x Grécia

3-5-2
Suécia crest
Suécia
SWE
Formação
Grécia crest
Grécia
GRÉ
4-2-3-1
23K. Nordfeldt2G. Lagerbielke3V. Nilsson Lindeloef4I. Hien16J. Karlstroem19M. Svanberg8D. Svensson6H. Johansson7L. Bergvall25G. Nilsson9A. Isak12K. Tzolakis5P. Retsos3K. Koulierakis21K. Tsimikas2G. Vagiannidis10C. Tzolis6D. Kourbelis7G. Masouras23N. Triantis8C. Mouzakitis14V. Pavlidis
Grécia crest
Grécia
GRÉ
3-5-2
Suécia

Time titular

Grécia

Técnico

  • G. Potter
  • I. Jovanovic

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

SWE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

GRÉ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

SWE

Outros

GRÉ

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação