Portugal vai testar suas habilidades contra o México, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, em um amistoso no icônico Estádio Banorte.

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Como assistir a México x Portugal com VPN

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Horário do início da partida entre México e Portugal

O jogo México x Portugal começa no dia 29 de março às 21h (horário da costa leste dos EUA) e às 02h (horário de Greenwich).

Prévia da partida

Sempre que Portugal entra em campo, os holofotes naturalmente se voltam para o pentacampeão da Bola de Ouro e maior artilheiro de todos os tempos da seleção masculina, com 143 gols, Cristiano Ronaldo, mas os torcedores não o verão em ação neste domingo, já que uma lesão no tendão da coxa sofrida no Al-Nassr o tirou da partida.

Mesmo sem seu craque, Portugal chega com um histórico de peso. Os cinco gols de Ronaldo nas eliminatórias ajudaram a equipe a liderar o Grupo F, à frente da Irlanda, Hungria e Armênia, e eles mostraram sua profundidade ao golear a Armênia por 9 a 1 no Porto quando ele estava suspenso — Bruno Fernandes e João Neves marcaram três gols cada naquela noite. Classificada em sexto lugar no ranking mundial, a equipe de Roberto Martínez é amplamente vista como uma verdadeira candidata ao título.

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Enquanto isso, o México entra em cena como co-anfitrião da Copa do Mundo de 2026, ao lado dos EUA e do Canadá. Terá a honra de dar o pontapé inicial do torneio em 11 de junho no icônico Estádio Banorte, na Cidade do México — o primeiro estádio a sediar três partidas de abertura da Copa do Mundo, depois de 1970 e 1986. Tendo dispensado as eliminatórias, o El Tri tem contado com amistosos para manter a forma desde que conquistou a Copa Ouro em julho de 2025.

Os jogadores de Javier Aguirre passaram por uma fase difícil com seis jogos sem vitórias, incluindo uma goleada de 4 a 0 sofrida contra a Colômbia, mas o ímpeto mudou. Eles conseguiram três vitórias consecutivas — vencendo Panamá e Bolívia por 1 a 0 antes de golear a Islândia por 4 a 0 em fevereiro. Contra adversários europeus, o México perdeu apenas uma vez nos últimos cinco confrontos, um recorde que eles vão querer ampliar contra Portugal.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O México chega para este confronto sem alguns nomes conhecidos, com Edson Álvarez, Marcel Ruiz e Gilberto Mora, de 17 anos — o trio de meio-campistas da final da Copa Ouro do ano passado — todos ausentes, juntamente com Hirving Lozano e Julián Araujo.

Portugal também não está com o elenco completo: além do lesionado Ronaldo, faltam o goleiro titular Diogo Costa, Rafael Leão, do AC Milan, e o jovem promissor Rodrigo Mora, enquanto Bernardo Silva, Rúben Dias e João Palhinha também estão indisponíveis devido a problemas físicos.

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Mesmo assim, a Seleção vem apresentando uma forma formidável, tendo perdido apenas duas vezes nos últimos 16 jogos nos últimos 20 meses, uma sequência que incluiu a conquista do troféu da Liga das Nações da UEFA em junho de 2025. A história também está do lado deles – Portugal nunca perdeu para o México nos cinco confrontos anteriores.

Para o El Tri, que ocupa a 16ª posição no ranking da FIFA, esses confrontos têm sido difíceis, com três derrotas nos últimos quatro jogos, incluindo uma derrota por 2 a 1 na prorrogação na Copa das Confederações de 2017.

Notícias e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

MÉX Outros POR 0 0 Empate 2 Vitórias México 0 - 1 Portugal

Portugal 2 - 1 México 1 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a México x Portugal hoje

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Como assistir na tela grande

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