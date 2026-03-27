Thomas Tuchel pretende fazer algumas experiências com a seleção inglesa quando receber o time repleto de estrelas do Uruguai em Wembley.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Inglaterra x Uruguai, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Inglaterra x Uruguai com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
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Horário do início da partida Inglaterra x Uruguai
Inglaterra x Uruguai começa em 27 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
A Inglaterra manteve o gol invicto em seis partidas consecutivas sob o comando do novo técnico Thomas Tuchel e passou com facilidade pelas eliminatórias da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Tuchel agora pode fazer experiências com um elenco amplo, que inclui o ex-excluído Ben White e o meio-campista do Everton James Garner. Garner, de 24 anos, já jogou em todas as categorias de base da Inglaterra, mas nunca foi convocado para a seleção principal. O astro do Real Madrid, Jude Bellingham, também pode entrar em campo após se recuperar recentemente de uma lesão no tendão.
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O Uruguai de Marcelo Bielsa passou por um final de 2025 difícil, que incluiu uma goleada de 5 a 1 para os EUA. O favorito do Real Madrid, Fede Valverde, e Manuel Ugarte, do Manchester United, serão os pilares do meio-campo; Valverde marcou um hat-trick impressionante na recente vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões sobre o Manchester City.
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Principais estatísticas e notícias sobre lesões
Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane e Bukayo Saka se juntarão ao elenco para a partida contra o Japão na próxima semana, portanto não constam nesta lista.
O meio-campista do Tottenham, Rodrigo Bentancur, está fora da seleção uruguaia por um longo período.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Inglaterra x Uruguai hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.