Thomas Tuchel pretende fazer algumas experiências com a seleção inglesa quando receber o time repleto de estrelas do Uruguai em Wembley.

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Como assistir ao jogo Inglaterra x Uruguai com uma VPN

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Horário do início da partida Inglaterra x Uruguai

Inglaterra x Uruguai começa em 27 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

A Inglaterra manteve o gol invicto em seis partidas consecutivas sob o comando do novo técnico Thomas Tuchel e passou com facilidade pelas eliminatórias da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Tuchel agora pode fazer experiências com um elenco amplo, que inclui o ex-excluído Ben White e o meio-campista do Everton James Garner. Garner, de 24 anos, já jogou em todas as categorias de base da Inglaterra, mas nunca foi convocado para a seleção principal. O astro do Real Madrid, Jude Bellingham, também pode entrar em campo após se recuperar recentemente de uma lesão no tendão.

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O Uruguai de Marcelo Bielsa passou por um final de 2025 difícil, que incluiu uma goleada de 5 a 1 para os EUA. O favorito do Real Madrid, Fede Valverde, e Manuel Ugarte, do Manchester United, serão os pilares do meio-campo; Valverde marcou um hat-trick impressionante na recente vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões sobre o Manchester City.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane e Bukayo Saka se juntarão ao elenco para a partida contra o Japão na próxima semana, portanto não constam nesta lista.

O meio-campista do Tottenham, Rodrigo Bentancur, está fora da seleção uruguaia por um longo período.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

ING Outros URU 1 0 Empate 1 Uruguai 2 - 1 Inglaterra

Inglaterra 2 - 1 Uruguai 3 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Inglaterra x Uruguai hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: