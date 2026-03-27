Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Amistosos
team-logoInglaterra
Wembley
team-logoUruguai
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo amistoso de hoje entre Inglaterra e Uruguai: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Inglaterra x Uruguai
Inglaterra
Uruguai
Amistosos

Como assistir ao jogo amistoso entre Inglaterra e Uruguai, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

Thomas Tuchel pretende fazer algumas experiências com a seleção inglesa quando receber o time repleto de estrelas do Uruguai em Wembley. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Inglaterra x Uruguai, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoITV
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Inglaterra x Uruguai com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com a ExpressVPN!Inscreva-se agora

Como assistir e transmitir ao vivo Inglaterra x Uruguai de graça

 Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

Assista ao jogo Inglaterra x Uruguai como período de teste gratuito doFuboStart

Horário do início da partida Inglaterra x Uruguai

crest
Amistosos - Amistosos
Wembley

Inglaterra x Uruguai começa em 27 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT. 

Prévia da partida

A Inglaterra manteve o gol invicto em seis partidas consecutivas sob o comando do novo técnico Thomas Tuchel e passou com facilidade pelas eliminatórias da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Tuchel agora pode fazer experiências com um elenco amplo, que inclui o ex-excluído Ben White e o meio-campista do Everton James Garner. Garner, de 24 anos, já jogou em todas as categorias de base da Inglaterra, mas nunca foi convocado para a seleção principal. O astro do Real Madrid, Jude Bellingham, também pode entrar em campo após se recuperar recentemente de uma lesão no tendão.

England Training & Media ActivityGetty Images

O Uruguai de Marcelo Bielsa passou por um final de 2025 difícil, que incluiu uma goleada de 5 a 1 para os EUA. O favorito do Real Madrid, Fede Valverde, e Manuel Ugarte, do Manchester United, serão os pilares do meio-campo; Valverde marcou um hat-trick impressionante na recente vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões sobre o Manchester City. 

Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane e Bukayo Saka se juntarão ao elenco para a partida contra o Japão na próxima semana, portanto não constam nesta lista.

O meio-campista do Tottenham, Rodrigo Bentancur, está fora da seleção uruguaia por um longo período. 

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inglaterra x Uruguai

InglaterraHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestURU
1
J. Pickford
5
J. Stones
V. Livramento
L. Hall
H. Maguire
8
J. Henderson
C. Palmer
16
A. Wharton
11
M. Rashford
N. Madueke
D. Solanke
1
F. Muslera
17
M. Vina
4
R. Araujo
2
J. Gimenez
13
G. Varela
20
M. Araujo
15
F. Valverde
5
M. Ugarte
10
G. De Arrascaeta
14
A. Canobbio
R. Aguirre

4-2-3-1

URUAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Tuchel

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Bielsa

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

ING
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/0
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
0/5

URU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

ING

Outros

URU

1

0

Empate

1

3

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Inglaterra x Uruguai hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!