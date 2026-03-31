Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Amistosos
team-logoInglaterra
Wembley
team-logoJapão
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo amistoso de hoje entre Inglaterra e Japão: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Inglaterra x Japão
Inglaterra
Japão
Amistosos

Como assistir ao jogo amistoso entre Inglaterra e Japão, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

A Inglaterra tentará voltar às vitórias contra a talentosa seleção do Japão, em Wembley. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Inglaterra x Japão, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoITV
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Inglaterra x Japão usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com a ExpressVPN!Inscreva-se agora

Como assistir e transmitir ao vivo Inglaterra x Japão de graça

 Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

Assista Inglaterra x Japão no FuboComeceo teste gratuito

Horário do início da partida Inglaterra x Japão

crest
Amistosos - Amistosos
Wembley

Inglaterra x Japão começa em 31 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT. 

Prévia da partida

O zagueiro do Arsenal, Ben White, esteve no centro das atenções quando a sequência de seis vitórias consecutivas da Inglaterra chegou ao fim com um empate em 1 a 1 contra o Uruguai. White foi vaiado antes e depois de marcar o primeiro gol, e depois cometeu um pênalti no final da partida, permitindo que Federico Valverde, do Real Madrid, empatasse o placar. A sequência de 629 minutos dos Três Leões sem sofrer gols finalmente chegou ao fim. Ainda assim, a Inglaterra está invicta sob o comando de Thomas Tuchel em Wembley e marcou gols em 21 partidas consecutivas, oficiais e amistosas, desde o empate em 0 a 0 com a Eslováquia na Euro 2024.

England v Uruguay - International FriendlyGetty Images

O empate de 2 a 2 do Japão com o Paraguai em outubro precedeu uma sequência de quatro vitórias consecutivas, que começou com um triunfo por 3 a 2 sobre o Brasil. Eles nunca venceram a Inglaterra e buscarão fazê-lo em seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. 

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Nada menos que oito ingleses desistiram, incluindo Adam Wharton e o trio do Arsenal: Noni Madueke, Declan Rice e Bukayo Saka. 

As estrelas japonesas da Premier League, Kaoru Mitoma e Daichi Kamada, entraram como substitutos contra a Escócia, mas ambos devem ser titulares nesta partida.

Endo Itakur Mitoma JapanGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inglaterra x Japão

InglaterraHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestJAP
1
J. Pickford
6
H. Maguire
12
B. White
18
N. O'Reilly
2
E. Konsa
15
M. Rogers
15
K. Mainoo
10
C. Palmer
21
E. Anderson
11
M. Rashford
9
H. Kane
1
Z. Suzuki
5
T. Watanabe
21
H. Ito
4
A. Seko
24
K. Sano
11
D. Maeda
10
R. Doan
7
K. Mitoma
2
Y. Sugawara
15
D. Kamada
18
A. Ueda

3-4-2-1

JAPAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Tuchel

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Moriyasu

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

ING
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

JAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

ING

Outros

JAP

1

1

Empate

0

3

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a Inglaterra x Japão hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!