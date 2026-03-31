A Inglaterra tentará voltar às vitórias contra a talentosa seleção do Japão, em Wembley.
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Como assistir ao jogo Inglaterra x Japão usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
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Horário do início da partida Inglaterra x Japão
Inglaterra x Japão começa em 31 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
O zagueiro do Arsenal, Ben White, esteve no centro das atenções quando a sequência de seis vitórias consecutivas da Inglaterra chegou ao fim com um empate em 1 a 1 contra o Uruguai. White foi vaiado antes e depois de marcar o primeiro gol, e depois cometeu um pênalti no final da partida, permitindo que Federico Valverde, do Real Madrid, empatasse o placar. A sequência de 629 minutos dos Três Leões sem sofrer gols finalmente chegou ao fim. Ainda assim, a Inglaterra está invicta sob o comando de Thomas Tuchel em Wembley e marcou gols em 21 partidas consecutivas, oficiais e amistosas, desde o empate em 0 a 0 com a Eslováquia na Euro 2024.
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O empate de 2 a 2 do Japão com o Paraguai em outubro precedeu uma sequência de quatro vitórias consecutivas, que começou com um triunfo por 3 a 2 sobre o Brasil. Eles nunca venceram a Inglaterra e buscarão fazê-lo em seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
Nada menos que oito ingleses desistiram, incluindo Adam Wharton e o trio do Arsenal: Noni Madueke, Declan Rice e Bukayo Saka.
As estrelas japonesas da Premier League, Kaoru Mitoma e Daichi Kamada, entraram como substitutos contra a Escócia, mas ambos devem ser titulares nesta partida.
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Guia passo a passo de VPN para assistir a Inglaterra x Japão hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.