A Inglaterra tentará voltar às vitórias contra a talentosa seleção do Japão, em Wembley.

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Como assistir ao jogo Inglaterra x Japão usando uma VPN

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Horário do início da partida Inglaterra x Japão

Inglaterra x Japão começa em 31 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

O zagueiro do Arsenal, Ben White, esteve no centro das atenções quando a sequência de seis vitórias consecutivas da Inglaterra chegou ao fim com um empate em 1 a 1 contra o Uruguai. White foi vaiado antes e depois de marcar o primeiro gol, e depois cometeu um pênalti no final da partida, permitindo que Federico Valverde, do Real Madrid, empatasse o placar. A sequência de 629 minutos dos Três Leões sem sofrer gols finalmente chegou ao fim. Ainda assim, a Inglaterra está invicta sob o comando de Thomas Tuchel em Wembley e marcou gols em 21 partidas consecutivas, oficiais e amistosas, desde o empate em 0 a 0 com a Eslováquia na Euro 2024.

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O empate de 2 a 2 do Japão com o Paraguai em outubro precedeu uma sequência de quatro vitórias consecutivas, que começou com um triunfo por 3 a 2 sobre o Brasil. Eles nunca venceram a Inglaterra e buscarão fazê-lo em seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Nada menos que oito ingleses desistiram, incluindo Adam Wharton e o trio do Arsenal: Noni Madueke, Declan Rice e Bukayo Saka.

As estrelas japonesas da Premier League, Kaoru Mitoma e Daichi Kamada, entraram como substitutos contra a Escócia, mas ambos devem ser titulares nesta partida.

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Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

ING Outros JAP 1 1 Empate 0 Inglaterra 2 - 1 Japão

Inglaterra 1 - 1 Japão 3 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a Inglaterra x Japão hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: