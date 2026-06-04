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Como assistir ao jogo amistoso de hoje entre França e Costa do Marfim em qualquer lugar do mundo usando uma VPN

França x Costa do Marfim
França
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Como assistir ao jogo amistoso entre França e Costa do Marfim, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

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Amistosos - Amistosos
Stade de la Beaujoire

O jogo de hoje entre França e Costa do Marfim terá início no dia 4 de junho de 2026, às 20h10.

Como assistir a França x Costa do Marfim com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Um guia passo a passo é descrito mais adiante neste artigo, ou você também pode conferir nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Guia passo a passo de VPN para assistir a França x Costa do Marfim hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Baixe e instale: Cadastre-se na ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de França x Costa do Marfim

4-2-3-1
França crest
França
FRA
Formação
Costa do Marfim crest
Costa do Marfim
CDM
4-3-3
16M. Maignan15I. Konate5J. Kounde4D. Upamecano3L. Digne11M. Olise24R. Cherki8A. Tchouameni13N. Kante10K. Mbappe9M. Thuram1Y. Fofana3G. Konan2O. Diomande21E. N'Dicka17G. Doue6S. Fofana8F. Kessie18I. Sangare12E. Wahi11Y. Diomande19N. Pepe
Costa do Marfim crest
Costa do Marfim
CDM
4-2-3-1
França

Time titular

Costa do Marfim

Técnico

  • D. Deschamps
  • E. Fae

Lesões e suspensões

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Forma

    FRA
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    14/5
    Jogos com mais de 2.5 gols
    5/5
    Ambos os times marcam
    4/5

    CDM
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    13/5
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    Histórico de confrontos diretos

    FRA

    Outros

    CDM

    2

    Vitórias

    1

    Empate

    0

    5

    Gols feitos

    1
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/3
    Ambos os times marcam
    1/3

    Classificação