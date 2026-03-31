Os EUA esperam deixar para trás o resultado decepcionante contra a Bélgica ao enfrentarem Portugal, campeão europeu de 2016.

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Como assistir ao jogo EUA x Portugal com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

Horário do início da partida EUA x Portugal

O jogo EUA x Portugal terá início em 31 de abril de 2026 às 19h00 EST.

Prévia da partida

Depois de encerrar 2025 com uma vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai, chegando a cinco jogos sem derrota (4 vitórias, 1 empate), os EUA foram goleados por 5 a 2 pela Bélgica no sábado. O técnico Mauricio Pochettino admite que este confronto será um teste ainda maior, já que é a última partida dos jogadores para impressionar o técnico antes que ele selecione o elenco para a fase final da Copa do Mundo. Os EUA têm se mostrado sólidos em casa, vencendo nove das últimas 13 partidas (1 empate, 3 derrotas).

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Portugal empatou em 0 a 0 contra o México no domingo, somando assim dois jogos consecutivos fora de casa sem marcar gols, após a derrota por 2 a 0 contra a República da Irlanda. Embora tenha conquistado vitórias na Hungria, na Armênia e na Alemanha em 2025, o desempenho da seleção em solo estrangeiro tem sido fraco, com apenas sete vitórias nos últimos 16 jogos (4 empates e 5 derrotas) fora de Portugal. No geral, a equipe de Roberto Martínez venceu seis jogos consecutivos entre o final de março e meados de outubro do ano passado, mas conquistou apenas uma vitória nos últimos quatro jogos.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Os EUA mantiveram o gol invicto em apenas uma das últimas 11 partidas.

Miles Robinson e Chris Richards devem ficar de fora desta partida pelos EUA. Tyler Adams está fora devido a um problema no ligamento colateral medial, Haji Wright tem uma lesão na virilha e Sergino Dest está afastado por causa de uma lesão no tendão da coxa.

Cristiano Ronaldo, Rúben Dias e Nélson Semedo estão todos lesionados pela seleção de Portugal.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

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Guia passo a passo de VPN para assistir a EUA x Portugal hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: