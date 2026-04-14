A série de três amistosos continua no Lumen Field, onde a seleção feminina dos EUA busca conquistar a segunda vitória consecutiva contra o Japão. Após vencer o primeiro jogo, a equipe chega a Seattle com grande impulso e a chance de garantir a liderança da série antes do apito final do terceiro jogo.

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Como assistir a EUA x Japão com VPN

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Hora do início do jogo EUA x Japão

O jogo EUA x Japão começa no dia 15 de abril às 22h (horário da costa leste dos EUA) e às 3h (horário de Greenwich).

Previsão da partida

As americanas chegam a Seattle em grande fase, com uma sequência de 11 vitórias consecutivas após conquistarem uma vitória por 2 a 1 em San Jose no último sábado. Naquela partida, Rose Lavelle colocou as anfitriãs na frente logo aos oito minutos, seguida por um gol de Lindsey Heaps no início do segundo tempo, mantendo o ímpeto totalmente a favor da seleção feminina dos EUA.

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Embora as Stars and Stripes tenham a vantagem, o Japão não está facilitando as coisas. Ao marcar aos 61 minutos da última partida, elas quebraram a sequência de oito jogos consecutivos sem sofrer gols da USWNT — a primeira vez que os Estados Unidos sofrem um gol desde outubro de 2025.

O Japão continua sendo um adversário formidável, tendo conquistado a Copa Asiática Feminina da AFC no mês passado com uma vitória sobre a Austrália. Ainda assim, as estatísticas históricas favorecem fortemente os EUA, que venceram 32 dos 42 confrontos de todos os tempos.

Lavelle é a jogadora a ser observada

Todos os olhos estão voltados para Lavelle agora que a série se muda para Seattle. A criativa meio-campista vem de uma atuação magistral em San Jose, onde comemorou sua 100ª partida como titular marcando um gol logo aos oito minutos e, mais tarde, dando a assistência para o gol da vitória. Aquele gol não foi apenas um destaque; ele a levou ao 24º lugar isolado na lista de maiores artilheiras de todos os tempos da Seleção Feminina dos EUA — ultrapassando lendas como Shannon Boxx e Joy Fawcett — e manteve viva sua sequência impressionante de oito contribuições para gols nas últimas oito partidas como titular.

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Jogar no Lumen Field acrescenta uma dose extra de energia para Lavelle, uma eterna favorita da torcida que se destaca na atmosfera do Noroeste Pacífico. Embora a equipe possa passar por algumas mudanças radicais enquanto Emma Hayes testa a profundidade do elenco, a habilidade de Lavelle em desarmar defesas fechadas continua sendo a arma mais perigosa no arsenal dos EUA.

Notícias e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a EUA x Japão hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: