Ambas as seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026, então este será um desafio interessante para a seleção americana de Mauricio Pochettino, que vem evoluindo, ao testar sua capacidade contra um adversário europeu de primeira linha.

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Como assistir ao jogo EUA x Bélgica com uma VPN

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Hora do pontapé inicial de EUA x Bélgica

O jogo EUA x Bélgica começa em 28 de março de 2026 às 15h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

A seleção masculina dos EUA chega a esta partida invicta nos últimos cinco jogos em casa. Antonee Robinson, do Fulham, e Chris Richards, do Crystal Palace, retornam para reforçar a defesa.

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Os Diabos Vermelhos da Bélgica estão em uma sequência de nove jogos sem derrotas, mas as lesões de jogadores-chave vão testar a profundidade do elenco nos próximos amistosos, incluindo este.

Quem pode esquecer o confronto entre essas seleções na Copa do Mundo de 2014? Esperamos que haja tanto drama quanto naquela ocasião.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Pela seleção dos EUA, o meio-campista do Bournemouth Tyler Adams e o lateral-direito do PSV Sergiño Dest são as ausências mais significativas. Haji Wright também está fora de ação devido a um problema na virilha.

O maior artilheiro da Bélgica, Romelu Lukaku, desistiu devido a uma lesão no tendão, e Thibaut Courtois está fora por um problema na coxa.

A Bélgica está invicta nos últimos quatro jogos internacionais fora de casa.

Christian Pulisic está a dois gols de igualar Eric Wynalda na quarta posição da lista de maiores artilheiros de todos os tempos, enquanto Folarin Balogun foi eleito o Jogador do Mês do Mônaco em fevereiro, marcando quatro gols, e soma cinco gols nos últimos seis jogos do clube.

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Notícias das equipes e escalações

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo EUA x Bélgica hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: