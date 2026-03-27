A Escócia se prepara para sua primeira participação na fase final desde 1998, enquanto o Japão foi a primeira seleção a garantir sua vaga na competição de 2026.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Escócia x Japão, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Escócia x Japão com uma VPN
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Horário do início da partida entre Escócia e Japão
Escócia x Japão começa em 28 de março de 2026 às 13h00 EST e 17h00 GMT.
Previsão da partida
A Escócia de Steve Clarke terminou em primeiro lugar no seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo. Uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca no Hampden Park ficará para sempre na memória de seus fiéis torcedores, resultado que garantiu sua vaga na primeira Copa do Mundo em 28 anos.
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O “Samurai Blue” venceu todas as seis partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo e continua sendo uma das seleções mais consistentes do planeta.
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Principais estatísticas e notícias sobre lesões
A Escócia é uma seleção muito melhorada, tendo vencido oito de suas últimas 12 partidas, após uma sequência desanimadora com uma vitória e 10 derrotas nas 16 anteriores.
O Japão venceu cinco de suas últimas seis partidas contra seleções europeias, marcando quatro gols em cada uma das duas últimas – 4 a 1 contra a Alemanha e 4 a 2 contra a Turquia.
O Japão não contará com vários jogadores importantes da defesa. Takehiro Tomiyasu foi forçado a desistir na terça-feira devido a uma lesão recorrente, e Tomoya Ando também está fora de jogo devido a um problema muscular.
O Japão conquistou 23 pontos em 10 partidas das eliminatórias, com média de três gols por jogo e apenas três gols sofridos no total.
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Guia passo a passo de VPN para assistir a Escócia x Japão hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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