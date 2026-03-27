A Escócia se prepara para sua primeira participação na fase final desde 1998, enquanto o Japão foi a primeira seleção a garantir sua vaga na competição de 2026.

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Horário do início da partida entre Escócia e Japão

Escócia x Japão começa em 28 de março de 2026 às 13h00 EST e 17h00 GMT.

Previsão da partida

A Escócia de Steve Clarke terminou em primeiro lugar no seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo. Uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca no Hampden Park ficará para sempre na memória de seus fiéis torcedores, resultado que garantiu sua vaga na primeira Copa do Mundo em 28 anos.

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O “Samurai Blue” venceu todas as seis partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo e continua sendo uma das seleções mais consistentes do planeta.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A Escócia é uma seleção muito melhorada, tendo vencido oito de suas últimas 12 partidas, após uma sequência desanimadora com uma vitória e 10 derrotas nas 16 anteriores.

O Japão venceu cinco de suas últimas seis partidas contra seleções europeias, marcando quatro gols em cada uma das duas últimas – 4 a 1 contra a Alemanha e 4 a 2 contra a Turquia.

O Japão não contará com vários jogadores importantes da defesa. Takehiro Tomiyasu foi forçado a desistir na terça-feira devido a uma lesão recorrente, e Tomoya Ando também está fora de jogo devido a um problema muscular.

O Japão conquistou 23 pontos em 10 partidas das eliminatórias, com média de três gols por jogo e apenas três gols sofridos no total.

Notícias das equipes e escalações

Forma

Histórico de confrontos diretos

SCO Outros JAP 0 1 Empate 1 Japão 2 - 0 Escócia

Japão 0 - 0 Escócia 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: