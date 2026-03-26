Colômbia x Croácia é o primeiro confronto internacional masculino entre essas duas seleções, enquanto elas finalizam os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

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Horário do início da partida entre Colômbia e Croácia

A partida entre Colômbia e Croácia começa em 26 de março de 2026 às 19h30 EST e 23h30 GMT.

Prévia da partida

A seleção da Colômbia, comandada por Nestor Lorenzo, está atualmente em uma sequência de nove jogos sem derrota, tendo vencido recentemente a Austrália por 3 a 0 graças aos gols de James Rodriguez, Luis Diaz e Jefferson Lerma.

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A Croácia liderou seu grupo nas eliminatórias da UEFA com 22 pontos e chega a esta partida após uma vitória disputada por 3 a 2 sobre Montenegro. Os Cafeteros não perdem há mais de um ano, enquanto a Croácia venceu sete de seus últimos oito confrontos, portanto, este é um confronto entre equipes em boa fase. Fique de olho nos capitães veteranos adversários, Rodríguez e Luka Modrić, ambos ex-jogadores do Real Madrid. Modrić vai disputar sua 195ª partida pela seleção, enquanto o meia do Minnesota United, Rodríguez, está prestes a disputar a 123ª.

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Principais estatísticas

O atacante colombiano Luis Díaz marcou 15 gols e deu 11 assistências na Bundesliga nesta temporada.

Yerry Mina e o atacante Jhon Durán estão lesionados na seleção colombiana.

A dupla croata do Manchester City, Joško Gvardiol e Mateo Kovačić, está fora de jogo devido a lesões.

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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

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Classificação

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Como assistir na tela grande

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