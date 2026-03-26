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Como assistir ao jogo amistoso de hoje entre Colômbia e Croácia: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Colômbia x Croácia
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Como assistir ao jogo amistoso entre Colômbia e Croácia, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Colômbia x Croácia é o primeiro confronto internacional masculino entre essas duas seleções, enquanto elas finalizam os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Colômbia x Croácia, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Colômbia x Croácia com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo Colômbia x Croácia de graça

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Horário do início da partida entre Colômbia e Croácia

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Amistosos - Amistosos

A partida entre Colômbia e Croácia começa em 26 de março de 2026 às 19h30 EST e 23h30 GMT. 

Prévia da partida

A seleção da Colômbia, comandada por Nestor Lorenzo, está atualmente em uma sequência de nove jogos sem derrota, tendo vencido recentemente a Austrália por 3 a 0 graças aos gols de James Rodriguez, Luis Diaz e Jefferson Lerma. 

Colombia v Australia - International FriendlyGetty Images

A Croácia liderou seu grupo nas eliminatórias da UEFA com 22 pontos e chega a esta partida após uma vitória disputada por 3 a 2 sobre Montenegro. Os Cafeteros não perdem há mais de um ano, enquanto a Croácia venceu sete de seus últimos oito confrontos, portanto, este é um confronto entre equipes em boa fase. Fique de olho nos capitães veteranos adversários, Rodríguez e Luka Modrić, ambos ex-jogadores do Real Madrid. Modrić vai disputar sua 195ª partida pela seleção, enquanto o meia do Minnesota United, Rodríguez, está prestes a disputar a 123ª.

Luka Modric CroatiaGetty Images

Principais estatísticas

O atacante colombiano Luis Díaz marcou 15 gols e deu 11 assistências na Bundesliga nesta temporada.

Yerry Mina e o atacante Jhon Durán estão lesionados na seleção colombiana.

A dupla croata do Manchester City, Joško Gvardiol e Mateo Kovačić, está fora de jogo devido a lesões.

Luis Diaz Colombia 2025Getty Images

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

COL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

CRO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Colômbia x Croácia hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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