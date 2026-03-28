O Canadá inicia sua temporada no BMO Field deste ano com um amistoso contra a Islândia em Toronto — o primeiro de três jogos disputados no local, enquanto os co-anfitriões da Copa do Mundo se preparam para o grande palco mundial.

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Como assistir a Canadá x Islândia com VPN

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Hora do início da partida entre Canadá e Islândia

O jogo Canadá x Islândia começa no dia 28 de março às 12h00 EST e às 17h00 GMT.

Previsão da partida

O Canadá chega ao fim de semana em boa fase — quatro jogos sem derrota e sem sofrer gols nesse período. O BMO Field também tem sido um palco favorável, com a seleção masculina evitando a derrota nas últimas cinco partidas disputadas lá. Ainda assim, os resultados recentes em casa não foram todos favoráveis: a equipe não conseguiu marcar gols nos últimos dois jogos internacionais disputados em solo canadense.

Uma vitória no sábado seria um marco, marcando a primeira vez desde 2023 que o Canadá abre um ano civil com vitórias consecutivas. Les Rouges também têm obtido sucesso contra adversários europeus ultimamente, vencendo três partidas seguidas, incluindo uma vitória por 1 a 0 em um amistoso contra o País de Gales em setembro passado.

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Para a Islândia, o foco está em ganhar impulso antes da Liga das Nações da UEFA, que acontecerá ainda este ano. A equipe perdeu os dois últimos jogos por um placar agregado de 6 a 0 e conseguiu apenas uma vitória nos seis jogos anteriores (2 a 0 fora de casa contra o Azerbaijão). Outra derrota neste fim de semana significaria começar anos consecutivos com duas derrotas seguidas, algo que não acontecia desde 2025, contra o Kosovo.

O desempenho no ataque tem sido misto: desde 2020, a seleção perdeu apenas uma vez quando marcou mais de um gol (uma derrota por 5 a 3 para a Ucrânia em outubro passado), mas, mesmo assim, não conseguiu transformar gols em vitórias em duas das últimas três partidas com esse desempenho. E já faz algum tempo desde que derrotaram uma seleção da CONCACAF na América do Norte — a última foi uma vitória por 2 a 0 sobre Honduras em Fort Lauderdale, em 2024.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

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O Canadá não contará com alguns nomes importantes neste fim de semana. O capitão Alphonso Davies continua fora de ação devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), Alistair Johnston se recupera de uma cirurgia no tendão da coxa, Moïse Bombito está se recuperando de uma fratura na tíbia, Stephen Eustaquio se recupera de uma contusão e Jacob Shaffelburg está fora devido a uma distensão na virilha.

Por outro lado, a Islândia não parece ter grandes preocupações com a condição física dos jogadores. A história também está a seu favor – eles nunca perderam para o Canadá, tendo vencido o último confronto por 2 a 0 em 2020.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Canadá x Islândia hoje

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Como assistir na tela grande

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