Como assistir ao Brasil “de graça” sob demanda na Copa do Mundo de 2026: acesso via VPN, onde assistir e muito mais

Qual é a programação do Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2026?
A próxima partida do Brasil na Copa do Mundo da FIFA de 2026 será contra o Haiti, pelo Grupo C. O confronto está marcado para a segunda semana da fase de grupos do torneio.
Data e horário (hora local)
Partida (placar final)
Local
13 de junho, 18h
Brasil x Marrocos (1 a 1)
Estádio de Nova York-Nova Jersey (East Rutherford, NJ)
19 de junho, 20h30
Brasil x Haiti
Estádio da Filadélfia (Filadélfia, PA)
24 de junho, 18h
Escócia x Brasil
Estádio de Miami (Miami Gardens, FL)
Como assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo com uma VPN “de graça”
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao seu time favorito ao vivo.
Para assistir aos jogos “de graça”, você pode usar sua VPN para se conectar a um servidor em um país onde o jogo esteja sendo transmitido por uma plataforma aberta. Embora a transmissão em si seja gratuita nesse país específico, você ainda precisará de uma assinatura paga de VPN para acessá-la.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 no Brasil?
No Brasil, os direitos de transmissão da Copa do Mundoda FIFA 2026 são divididos entre uma ampla variedade de redes de televisão aberta, canais a cabo premium e plataformas de streaming digital. Esse formato torna esta uma das Copas do Mundo mais acessíveis para o público brasileiro, com vários canais se unindo para oferecer diferentes pacotes da programação ampliada do torneio, com 104 partidas.
Televisão aberta
TV Globo: A emissora de longa data da Copa do Mundo no país transmitirá 55 partidas ao vivo pela TV aberta. Sua cobertura inclui todos os jogos da Seleção Brasileira, confrontos de destaque e toda a fase eliminatória, incluindo a grande final.
SBT: Em uma grande reviravolta no cenário televisivo, a SBT garantiu os direitos de transmissão de um pacote de 32 partidas ao vivo (garantindo pelo menos um jogo por dia). Suas transmissões incluirão todas as partidas do Brasil e os principais jogos das fases eliminatórias, com o lendário comentarista Galvão Bueno ao lado de Tiago Leifert.
TV por Assinatura
SporTV: A rede esportiva premium do Grupo Globo oferecerá ampla cobertura a cabo, transmitindo uma parte significativa do torneio com programas dedicados à pré-jogo, análises táticas aprofundadas e opções alternativas de visualização.
Streaming digital e plataformas online
CazéTV (YouTube e Prime Video): Em parceria com a LiveMode, a CazéTV é a única emissora no Brasil com os direitos para transmitir ao vivo todas as 104 partidas. Os torcedores podem assistir a todos os jogos do torneio gratuitamente no YouTube ou pelo Samsung TV Plus e Amazon Prime Video.
Globoplay e ge.globo: A plataforma digital do Grupo Globo transmitirá simultaneamente todas as 55 partidas transmitidas pela TV Globo e pela SporTV, oferecendo aos assinantes e aos usuários de contas gratuitas acesso móvel a transmissões ao vivo, câmeras com ângulos múltiplos e replays completos das partidas.
N Sports: Em parceria direta com a SBT para seu pacote de 32 jogos, essa plataforma de streaming digital transmitirá essas partidas simultaneamente online e em seu canal no YouTube.
Como uso uma VPN?Gemini
Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolívia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colômbia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes ao Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN ao vivo | Azteca Deportes ao vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Baixos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Baixos
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicarágua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes ao Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Itália | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã