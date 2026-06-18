Como assistir ao Brasil “de graça” sob demanda na Copa do Mundo de 2026: acesso via VPN, onde assistir e muito mais

Qual é a programação do Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A próxima partida do Brasil na Copa do Mundo da FIFA de 2026 será contra o Haiti, pelo Grupo C. O confronto está marcado para a segunda semana da fase de grupos do torneio.

Data e horário (hora local) Partida (placar final) Local 13 de junho, 18h Brasil x Marrocos (1 a 1) Estádio de Nova York-Nova Jersey (East Rutherford, NJ) 19 de junho, 20h30 Brasil x Haiti Estádio da Filadélfia (Filadélfia, PA) 24 de junho, 18h Escócia x Brasil Estádio de Miami (Miami Gardens, FL)

Como assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo com uma VPN “de graça”

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao seu time favorito ao vivo.

Para assistir aos jogos “de graça”, você pode usar sua VPN para se conectar a um servidor em um país onde o jogo esteja sendo transmitido por uma plataforma aberta. Embora a transmissão em si seja gratuita nesse país específico, você ainda precisará de uma assinatura paga de VPN para acessá-la.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 no Brasil?

No Brasil, os direitos de transmissão da Copa do Mundoda FIFA 2026 são divididos entre uma ampla variedade de redes de televisão aberta, canais a cabo premium e plataformas de streaming digital. Esse formato torna esta uma das Copas do Mundo mais acessíveis para o público brasileiro, com vários canais se unindo para oferecer diferentes pacotes da programação ampliada do torneio, com 104 partidas.

Televisão aberta

TV Globo: A emissora de longa data da Copa do Mundo no país transmitirá 55 partidas ao vivo pela TV aberta. Sua cobertura inclui todos os jogos da Seleção Brasileira, confrontos de destaque e toda a fase eliminatória, incluindo a grande final.

SBT: Em uma grande reviravolta no cenário televisivo, a SBT garantiu os direitos de transmissão de um pacote de 32 partidas ao vivo (garantindo pelo menos um jogo por dia). Suas transmissões incluirão todas as partidas do Brasil e os principais jogos das fases eliminatórias, com o lendário comentarista Galvão Bueno ao lado de Tiago Leifert.

TV por Assinatura

SporTV: A rede esportiva premium do Grupo Globo oferecerá ampla cobertura a cabo, transmitindo uma parte significativa do torneio com programas dedicados à pré-jogo, análises táticas aprofundadas e opções alternativas de visualização.

Streaming digital e plataformas online

CazéTV (YouTube e Prime Video): Em parceria com a LiveMode, a CazéTV é a única emissora no Brasil com os direitos para transmitir ao vivo todas as 104 partidas. Os torcedores podem assistir a todos os jogos do torneio gratuitamente no YouTube ou pelo Samsung TV Plus e Amazon Prime Video.

Globoplay e ge.globo: A plataforma digital do Grupo Globo transmitirá simultaneamente todas as 55 partidas transmitidas pela TV Globo e pela SporTV, oferecendo aos assinantes e aos usuários de contas gratuitas acesso móvel a transmissões ao vivo, câmeras com ângulos múltiplos e replays completos das partidas.

N Sports: Em parceria direta com a SBT para seu pacote de 32 jogos, essa plataforma de streaming digital transmitirá essas partidas simultaneamente online e em seu canal no YouTube.

Como uso uma VPN?

Gemini

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

🇧🇴 Bolívia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolívia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bósnia e Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colômbia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia

Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlândia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes ao Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irã

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Itália

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japão

DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Ilhas Maurício

Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN ao vivo | Azteca Deportes ao vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Baixos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Baixos

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicarágua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicarágua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes ao Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Itália | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Cingapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV

🇪🇸 Espanha

DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play

🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go