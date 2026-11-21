Horário de Washington Commanders x Cincinnati Bengals

O Washington Commanders recebe o Cincinnati Bengals no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, pela semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para segunda-feira, 23 de novembro, às 21:15 (BRT).

Joe Burrow, em nível de MVP, e o Cincinnati Bengals (7-2), em grande fase, buscam a sexta vitória consecutiva no Monday Night Football contra o Washington Commanders (3-5-1), que teve mais tempo de descanso e tenta ganhar impulso na briga por uma vaga nos playoffs sob a liderança de Jayden Daniels.

Como assistir a Washington Commanders x Cincinnati Bengals

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Notícias das equipes para Washington Commanders x Cincinnati Bengals

Notícias do Washington Commanders

O Washington vem de uma vitória por 24 a 21 sobre o New York Giants no Thursday Night Football, o que deu à equipe de Dan Quinn mais tempo de preparação enquanto tenta seguir na disputa pela NFC East.

Situação do quarterback : Jayden Daniels (cotovelo esquerdo) segue treinando sem restrições e chega ao confronto do horário nobre com rating de passador acima de 90 em todas as suas seis partidas nesta temporada.

: Jayden Daniels (cotovelo esquerdo) segue treinando sem restrições e chega ao confronto do horário nobre com rating de passador acima de 90 em todas as suas seis partidas nesta temporada. Reforços para o ataque perto de voltar : O running back Jacory "Bill" Croskey-Merritt (virilha) treinou sem restrições na quinta e na sexta-feira depois que sua janela de treinos foi aberta enquanto estava na lista de lesionados. Já o center Lucas Patrick foi liberado após cumprir o protocolo de concussão e está previsto para começar como titular contra sua ex-equipe.

: O running back Jacory "Bill" Croskey-Merritt (virilha) treinou sem restrições na quinta e na sexta-feira depois que sua janela de treinos foi aberta enquanto estava na lista de lesionados. Já o center Lucas Patrick foi liberado após cumprir o protocolo de concussão e está previsto para começar como titular contra sua ex-equipe. Preocupações com jogadores de posição ofensiva no fim da semana : O wide receiver Treylon Burks (pé) passou de participação integral no treino de quinta-feira a ausência no de sexta, deixando sua disponibilidade para segunda-feira em dúvida. Rachaad White (calcanhar) foi incluído no relatório de lesões na sexta-feira.

: O wide receiver Treylon Burks (pé) passou de participação integral no treino de quinta-feira a ausência no de sexta, deixando sua disponibilidade para segunda-feira em dúvida. Rachaad White (calcanhar) foi incluído no relatório de lesões na sexta-feira. Desfalque prolongado na linha ofensiva : Não se espera que o left tackle Laremy Tunsil volte durante a temporada regular de 2026, enquanto se recupera de uma lesão no tríceps sofrida no verão. Com isso, Brandon Coleman seguirá como peça central na proteção do lado cego do quarterback.

: Não se espera que o left tackle Laremy Tunsil volte durante a temporada regular de 2026, enquanto se recupera de uma lesão no tríceps sofrida no verão. Com isso, Brandon Coleman seguirá como peça central na proteção do lado cego do quarterback. Linha defensiva desfalcada : Com os defensive tackles Daron Payne e Javon Kinlaw na lista de lesionados, o Washington tem poucas opções na linha para pressionar o quarterback e dependerá muito dos linebackers, incluindo o calouro Sonny Styles, que registrou 13 tackles contra o Giants, e das recuperações de bola da secundária para conter o Cincinnati.

: Com os defensive tackles Daron Payne e Javon Kinlaw na lista de lesionados, o Washington tem poucas opções na linha para pressionar o quarterback e dependerá muito dos linebackers, incluindo o calouro Sonny Styles, que registrou 13 tackles contra o Giants, e das recuperações de bola da secundária para conter o Cincinnati. Atenção à secundária: O safety Quan Martin (ombro) teve participação limitada nos treinos de quinta e sexta-feira, enquanto os tight ends John Bates (ombro), Chig Okonkwo (costas) e Colson Yankoff (joelho) treinaram sem restrições.

Notícias do Cincinnati Bengals

O Cincinnati chega a Landover com média de 30,9 pontos por jogo, a terceira melhor da NFL, e após marcar pelo menos 31 pontos em cinco vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 38 a 18 sobre o Pittsburgh.

Situação do quarterback : Joe Burrow lidera a liga com 27 passes para touchdown e tem um índice de 74,7% de passes completos. Embora Burrow não tenha participado do atendimento à imprensa na quinta-feira devido a uma doença que circulou pelo vestiário, ele treinou sem restrições na quinta e na sexta-feira e confirmou estar pronto para a noite de segunda-feira.

: Joe Burrow lidera a liga com 27 passes para touchdown e tem um índice de 74,7% de passes completos. Embora Burrow não tenha participado do atendimento à imprensa na quinta-feira devido a uma doença que circulou pelo vestiário, ele treinou sem restrições na quinta e na sexta-feira e confirmou estar pronto para a noite de segunda-feira. Lesões no interior da linha ofensiva : O guard titular Dalton Risner (joelhos) não treinou na quinta nem na sexta-feira, enquanto Dylan Fairchild (músculo oblíquo) teve participação limitada nos dois dias, o que pode gerar problemas de profundidade no elenco contra a linha defensiva do Washington.

: O guard titular Dalton Risner (joelhos) não treinou na quinta nem na sexta-feira, enquanto Dylan Fairchild (músculo oblíquo) teve participação limitada nos dois dias, o que pode gerar problemas de profundidade no elenco contra a linha defensiva do Washington. Reforço na secundária e atenção a doença : O safety Kyle Dugger (quadríceps) passou a treinar sem restrições na sexta-feira e está a caminho de voltar, mas o cornerback titular Dax Hill (doença) não participou dos treinos de quinta e sexta-feira.

: O safety Kyle Dugger (quadríceps) passou a treinar sem restrições na sexta-feira e está a caminho de voltar, mas o cornerback titular Dax Hill (doença) não participou dos treinos de quinta e sexta-feira. Armas do ataque saudáveis e em ação : O wide receiver Tee Higgins (joelho) treinou sem restrições durante toda a semana ao lado de Ja'Marr Chase, que precisa de mais um jogo com 200 jardas para igualar o recorde da NFL na carreira. O wide receiver Andrei Iosivas (polegar) e o cornerback Jalen Davis (músculo posterior da coxa) também treinam sem restrições durante suas janelas de retorno da lista de lesionados.

: O wide receiver Tee Higgins (joelho) treinou sem restrições durante toda a semana ao lado de Ja'Marr Chase, que precisa de mais um jogo com 200 jardas para igualar o recorde da NFL na carreira. O wide receiver Andrei Iosivas (polegar) e o cornerback Jalen Davis (músculo posterior da coxa) também treinam sem restrições durante suas janelas de retorno da lista de lesionados. Descanso e ausências na linha defensiva: O defensive tackle Jonathan Allen, ex-destaque do Washington, e o também tackle B.J. Hill receberam dias de descanso para veteranos no fim da semana, enquanto o linebacker Oren Burks (virilha) seguiu afastado.

Washington Commanders WAS Sequência Cincinnati Bengals CIN WAS WAS CIN CIN Todos os jogos Todos os jogos New York Giants NYG 21 24 Washington Commanders WAS V Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA D Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI V San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS D Washington Commanders WAS 27 27 New York Giants NYG E Partidas disputadas 5 Pontos marcados 108 Todos os jogos Todos os jogos Cincinnati Bengals CIN 38 18 Pittsburgh Steelers PIT V Atlanta Falcons ATL 17 34 Cincinnati Bengals CIN V Cincinnati Bengals CIN 43 36 Tennessee Titans TEN V Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN V Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 181