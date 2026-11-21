Horário de Washington Commanders x Cincinnati Bengals
O Washington Commanders recebe o Cincinnati Bengals no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, pela semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para segunda-feira, 23 de novembro, às 21:15 (BRT).
Joe Burrow, em nível de MVP, e o Cincinnati Bengals (7-2), em grande fase, buscam a sexta vitória consecutiva no Monday Night Football contra o Washington Commanders (3-5-1), que teve mais tempo de descanso e tenta ganhar impulso na briga por uma vaga nos playoffs sob a liderança de Jayden Daniels.
Como assistir a Washington Commanders x Cincinnati Bengals
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Notícias das equipes para Washington Commanders x Cincinnati Bengals
Notícias do Washington Commanders
O Washington vem de uma vitória por 24 a 21 sobre o New York Giants no Thursday Night Football, o que deu à equipe de Dan Quinn mais tempo de preparação enquanto tenta seguir na disputa pela NFC East.
- Situação do quarterback: Jayden Daniels (cotovelo esquerdo) segue treinando sem restrições e chega ao confronto do horário nobre com rating de passador acima de 90 em todas as suas seis partidas nesta temporada.
- Reforços para o ataque perto de voltar: O running back Jacory "Bill" Croskey-Merritt (virilha) treinou sem restrições na quinta e na sexta-feira depois que sua janela de treinos foi aberta enquanto estava na lista de lesionados. Já o center Lucas Patrick foi liberado após cumprir o protocolo de concussão e está previsto para começar como titular contra sua ex-equipe.
- Preocupações com jogadores de posição ofensiva no fim da semana: O wide receiver Treylon Burks (pé) passou de participação integral no treino de quinta-feira a ausência no de sexta, deixando sua disponibilidade para segunda-feira em dúvida. Rachaad White (calcanhar) foi incluído no relatório de lesões na sexta-feira.
- Desfalque prolongado na linha ofensiva: Não se espera que o left tackle Laremy Tunsil volte durante a temporada regular de 2026, enquanto se recupera de uma lesão no tríceps sofrida no verão. Com isso, Brandon Coleman seguirá como peça central na proteção do lado cego do quarterback.
- Linha defensiva desfalcada: Com os defensive tackles Daron Payne e Javon Kinlaw na lista de lesionados, o Washington tem poucas opções na linha para pressionar o quarterback e dependerá muito dos linebackers, incluindo o calouro Sonny Styles, que registrou 13 tackles contra o Giants, e das recuperações de bola da secundária para conter o Cincinnati.
- Atenção à secundária: O safety Quan Martin (ombro) teve participação limitada nos treinos de quinta e sexta-feira, enquanto os tight ends John Bates (ombro), Chig Okonkwo (costas) e Colson Yankoff (joelho) treinaram sem restrições.
Notícias do Cincinnati Bengals
O Cincinnati chega a Landover com média de 30,9 pontos por jogo, a terceira melhor da NFL, e após marcar pelo menos 31 pontos em cinco vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 38 a 18 sobre o Pittsburgh.
- Situação do quarterback: Joe Burrow lidera a liga com 27 passes para touchdown e tem um índice de 74,7% de passes completos. Embora Burrow não tenha participado do atendimento à imprensa na quinta-feira devido a uma doença que circulou pelo vestiário, ele treinou sem restrições na quinta e na sexta-feira e confirmou estar pronto para a noite de segunda-feira.
- Lesões no interior da linha ofensiva: O guard titular Dalton Risner (joelhos) não treinou na quinta nem na sexta-feira, enquanto Dylan Fairchild (músculo oblíquo) teve participação limitada nos dois dias, o que pode gerar problemas de profundidade no elenco contra a linha defensiva do Washington.
- Reforço na secundária e atenção a doença: O safety Kyle Dugger (quadríceps) passou a treinar sem restrições na sexta-feira e está a caminho de voltar, mas o cornerback titular Dax Hill (doença) não participou dos treinos de quinta e sexta-feira.
- Armas do ataque saudáveis e em ação: O wide receiver Tee Higgins (joelho) treinou sem restrições durante toda a semana ao lado de Ja'Marr Chase, que precisa de mais um jogo com 200 jardas para igualar o recorde da NFL na carreira. O wide receiver Andrei Iosivas (polegar) e o cornerback Jalen Davis (músculo posterior da coxa) também treinam sem restrições durante suas janelas de retorno da lista de lesionados.
- Descanso e ausências na linha defensiva: O defensive tackle Jonathan Allen, ex-destaque do Washington, e o também tackle B.J. Hill receberam dias de descanso para veteranos no fim da semana, enquanto o linebacker Oren Burks (virilha) seguiu afastado.
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