Horário de início de Tennessee Titans x Cleveland Browns

25 de out. de 2026 - 13:00 Nissan Stadium

O Tennessee Titans recebe o Cleveland Browns no Nissan Stadium, em Nashville, Tennessee, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

Em má fase, o Titans (1-5) ocupa a última posição da AFC South e ainda não venceu em casa. O adversário é um Browns que busca manter o bom momento na bastante competitiva AFC North.

Como assistir a Tennessee Titans x Cleveland Browns

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Notícias dos elencos de Tennessee Titans e Cleveland Browns

Notícias do Cleveland Browns

O Browns vem de uma importante vitória por 32 a 10 sobre Baltimore, mas acompanha a situação de vários titulares essenciais tanto no ataque quanto na defesa:

Quincy Williams (LB) : Foi incluído inesperadamente no relatório de treinos de quinta-feira como não participante (DNP) devido a uma dor repentina no pescoço. Se não conseguir treinar na sexta-feira, sua presença no jogo ficará seriamente ameaçada. A situação é especialmente importante porque Williams lidera a equipe com 23 tackles individuais e 3 fumbles forçados.

Grant Delpit (S) : Não treinou no início da semana e segue com participação limitada enquanto cumpre o protocolo de concussão da NFL. Sua presença no jogo é bastante incerta.

Mason Graham (DT) e Quinshon Judkins (RB) : Em um reforço importante para a equipe, os dois jogadores fundamentais voltaram a treinar. Graham (entorse do ligamento colateral medial do joelho) e Judkins (tornozelo) têm boas chances de jogar depois de ficarem fora da semana 6.

Carson Schwesinger (LB) : Lida com uma entorse no tornozelo, mas passou a participar dos treinos de forma limitada. Apesar da carga reduzida, a expectativa é que jogue mesmo com a lesão.

Preocupações com ausências e limitações nas linhas : O defensive tackle Mike Hall Jr. (tornozelo), o tackle Tytus Howard (joelho) e os jogadores de linha internos Elgton Jenkins (joelho) e Teven Jenkins (costas) não treinaram ou tiveram sua participação bastante restringida nesta semana, deixando partes da linha com poucas opções.

Notícias do Tennessee Titans

A equipe de Robert Saleh, técnico em seu primeiro ano, acompanha menos lesões, mas enfrenta um grande sinal de alerta na posição de wide receiver:

Calvin Ridley (WR) : Teve uma preocupante piora em sua situação após não participar do treino de quinta-feira (DNP) por causa de uma lesão no quadril. A classificação final de sexta-feira será crucial, mas sua presença no jogo corre sério risco.

Alontae Taylor (CB) : Depois de ser surpreendentemente deixado no banco na semana passada, Taylor falou com a imprensa e disse que o técnico Robert Saleh queria lhe dar uma pausa mental para recuperar o fôlego na posição de cornerback. A expectativa é que ele volte a ser integrado à equipe neste fim de semana.

Descanso dos veteranos : O astro da posição de running back Tony Pollard não treinou na quinta-feira, mas foi apenas um dia de descanso para o veterano. A expectativa é que seja titular no domingo. Seu companheiro no backfield, Tyjae Spears, também voltou a estar totalmente saudável.

Dorian Mausi (LB) : O Titans designou Mausi para retornar da lista de lesionados. Ele apresentou bom desempenho ao participar integralmente dos treinos e pode ser oficialmente ativado antes do início da partida.

Opções para a secundária : Os safeties Tony Adams (tornozelo) e Kevin Winston Jr. (quadríceps) continuaram com participação limitada nos treinos, mas tentam garantir condições de jogo.



