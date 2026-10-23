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Como assistir a Tennessee Titans x Cleveland Browns ao vivo pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início do jogo

Tennessee Titans x Cleveland Browns
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Tennessee Titans e Cleveland Browns, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Tennessee Titans x Cleveland Browns

NFL
Nissan Stadium

O Tennessee Titans recebe o Cleveland Browns no Nissan Stadium, em Nashville, Tennessee, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

Em má fase, o Titans (1-5) ocupa a última posição da AFC South e ainda não venceu em casa. O adversário é um Browns que busca manter o bom momento na bastante competitiva AFC North.

Como assistir a Tennessee Titans x Cleveland Browns

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
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Notícias dos elencos de Tennessee Titans e Cleveland Browns

Notícias do Cleveland Browns

O Browns vem de uma importante vitória por 32 a 10 sobre Baltimore, mas acompanha a situação de vários titulares essenciais tanto no ataque quanto na defesa:

  • Quincy Williams (LB): Foi incluído inesperadamente no relatório de treinos de quinta-feira como não participante (DNP) devido a uma dor repentina no pescoço. Se não conseguir treinar na sexta-feira, sua presença no jogo ficará seriamente ameaçada. A situação é especialmente importante porque Williams lidera a equipe com 23 tackles individuais e 3 fumbles forçados.
  • Grant Delpit (S): Não treinou no início da semana e segue com participação limitada enquanto cumpre o protocolo de concussão da NFL. Sua presença no jogo é bastante incerta.
  • Mason Graham (DT) e Quinshon Judkins (RB): Em um reforço importante para a equipe, os dois jogadores fundamentais voltaram a treinar. Graham (entorse do ligamento colateral medial do joelho) e Judkins (tornozelo) têm boas chances de jogar depois de ficarem fora da semana 6.
  • Carson Schwesinger (LB): Lida com uma entorse no tornozelo, mas passou a participar dos treinos de forma limitada. Apesar da carga reduzida, a expectativa é que jogue mesmo com a lesão.
  • Preocupações com ausências e limitações nas linhas: O defensive tackle Mike Hall Jr. (tornozelo), o tackle Tytus Howard (joelho) e os jogadores de linha internos Elgton Jenkins (joelho) e Teven Jenkins (costas) não treinaram ou tiveram sua participação bastante restringida nesta semana, deixando partes da linha com poucas opções.

Notícias do Tennessee Titans

A equipe de Robert Saleh, técnico em seu primeiro ano, acompanha menos lesões, mas enfrenta um grande sinal de alerta na posição de wide receiver:

  • Calvin Ridley (WR): Teve uma preocupante piora em sua situação após não participar do treino de quinta-feira (DNP) por causa de uma lesão no quadril. A classificação final de sexta-feira será crucial, mas sua presença no jogo corre sério risco.
  • Alontae Taylor (CB): Depois de ser surpreendentemente deixado no banco na semana passada, Taylor falou com a imprensa e disse que o técnico Robert Saleh queria lhe dar uma pausa mental para recuperar o fôlego na posição de cornerback. A expectativa é que ele volte a ser integrado à equipe neste fim de semana.
  • Descanso dos veteranos: O astro da posição de running back Tony Pollard não treinou na quinta-feira, mas foi apenas um dia de descanso para o veterano. A expectativa é que seja titular no domingo. Seu companheiro no backfield, Tyjae Spears, também voltou a estar totalmente saudável.
  • Dorian Mausi (LB): O Titans designou Mausi para retornar da lista de lesionados. Ele apresentou bom desempenho ao participar integralmente dos treinos e pode ser oficialmente ativado antes do início da partida.
  • Opções para a secundária: Os safeties Tony Adams (tornozelo) e Kevin Winston Jr. (quadríceps) continuaram com participação limitada nos treinos, mas tentam garantir condições de jogo.


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