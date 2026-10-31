Horário de início de Seattle Seahawks x Chicago Bears

O Seattle Seahawks recebe o Chicago Bears no Lumen Field, em Seattle, Washington, pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar na segunda-feira, 2 de novembro, às 21:15 (BRT).

O Seattle (4-3) encerrou a invencibilidade do Kansas City com uma vitória convincente por 20 a 3 na semana passada. Os atuais campeões do Super Bowl agora enfrentam o Chicago (5-2), que chega ao Lumen Field após vitórias sobre Patriots e Falcons.

Como assistir a Seattle Seahawks x Chicago Bears

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições geográficas de transmissão. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a partidas indisponíveis em seu mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões com tráfego intenso, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias dos times para Seattle Seahawks x Chicago Bears

Grandes trocas

As diretorias dos dois times apostaram alto antes deste confronto, movimentando a NFL:

Bears adquire o defensive tackle Jeffery Simmons : O Chicago fechou uma troca de grande porte com o Tennessee para contratar o defensive tackle All-Pro. A expectativa é que ele estreie pelo Bears na noite de segunda-feira, reforçando a linha defensiva que enfrentará o interior recém-reformulado da linha ofensiva do Seattle.

: O Chicago fechou uma troca de grande porte com o Tennessee para contratar o defensive tackle All-Pro. A expectativa é que ele estreie pelo Bears na noite de segunda-feira, reforçando a linha defensiva que enfrentará o interior recém-reformulado da linha ofensiva do Seattle. Seahawks adquire o guard Quenton Nelson: O Seattle respondeu com uma troca pelo guard All-Pro do Indianapolis Colts para reforçar a proteção a Sam Darnold.

Notícias do Seattle Seahawks

Os relatórios mais recentes dos treinos do Seahawks mostram uma lista extensa e preocupante, especialmente nas linhas e entre os recebedores:

Charles Cross (left tackle): fora / improvável que jogue . Cross sofreu uma entorse na parte alta do tornozelo contra o Chiefs, com recuperação avaliada semana a semana. O veterano tackle reserva Josh Jones deve começar como left tackle.

. Cross sofreu uma entorse na parte alta do tornozelo contra o Chiefs, com recuperação avaliada semana a semana. O veterano tackle reserva Josh Jones deve começar como left tackle. Uchenna Nwosu (linebacker): muito improvável que jogue . Nwosu perdeu dois treinos consecutivos por causa de uma lesão no tornozelo, deixando uma lacuna importante na pressão ao quarterback pelas pontas da linha defensiva do Seattle.

. Nwosu perdeu dois treinos consecutivos por causa de uma lesão no tornozelo, deixando uma lacuna importante na pressão ao quarterback pelas pontas da linha defensiva do Seattle. Rashid Shaheed (wide receiver): improvável que jogue . Shaheed perdeu treinos consecutivos por causa de uma lesão no joelho. A expectativa é que o recebedor novato Tory Horton ocupe seu lugar no ataque e nas equipes especiais.

. Shaheed perdeu treinos consecutivos por causa de uma lesão no joelho. A expectativa é que o recebedor novato Tory Horton ocupe seu lugar no ataque e nas equipes especiais. Byron Murphy II (defensive tackle) e Brandon Pili (defensive tackle): preocupações moderadas . Murphy foi incluído tardiamente no relatório de lesões por um problema nas costas e teve participação limitada na sexta-feira, enquanto o reserva Pili não treinou devido a uma lesão nas costas.

. Murphy foi incluído tardiamente no relatório de lesões por um problema nas costas e teve participação limitada na sexta-feira, enquanto o reserva Pili não treinou devido a uma lesão nas costas. Leonard Williams (defensive tackle): boas notícias . Apesar de lidar com uma lesão no tendão de Aquiles que limitou sua participação no início da semana, Williams voltou a treinar sem restrições na sexta-feira

. Apesar de lidar com uma lesão no tendão de Aquiles que limitou sua participação no início da semana, Williams voltou a treinar sem restrições na sexta-feira Reforços para o grupo de running backs: Em uma ótima notícia para o Seattle, o novato Jadarian Price (peito) treinou sem restrições após retornar da lista de lesionados. Além disso, Zach Charbonnet deve fazer sua aguardada estreia na temporada depois de se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em janeiro, amenizando o impacto da lesão na parte posterior da coxa do reserva Velus Jones Jr.

Notícias do Chicago Bears

Em comparação com o Seattle, o Chicago tem uma lista de lesionados menor, mas ela inclui baixas importantes entre os alvos de Caleb Williams:

Cole Kmet (tight end): fora pelo restante da temporada. Kmet sofreu uma grave lesão no joelho na semana passada, contra o New England. O novato Sam Roush terá de assumir a posição de tight end titular.

pelo restante da temporada. Kmet sofreu uma grave lesão no joelho na semana passada, contra o New England. O novato Sam Roush terá de assumir a posição de tight end titular. Colston Loveland (tight end): participação incerta . Loveland foi incluído de surpresa no relatório de lesões na sexta-feira por um problema no pescoço. Embora analistas acreditem que ele possa tentar jogar mesmo assim, suas limitações aumentam muito a pressão sobre os demais tight ends disponíveis

. Loveland foi incluído de surpresa no relatório de lesões na sexta-feira por um problema no pescoço. Embora analistas acreditem que ele possa tentar jogar mesmo assim, suas limitações aumentam muito a pressão sobre os demais tight ends disponíveis Kyle Monangai (running back): não treinou . Monangai perdeu treinos por causa de lesões no polegar e em um dedo do pé, o que torna sua participação na segunda-feira bastante incerta.

. Monangai perdeu treinos por causa de lesões no polegar e em um dedo do pé, o que torna sua participação na segunda-feira bastante incerta. Malik Muhammad (cornerback): participação limitada. O cornerback teve participação limitada por causa de uma lesão em um dedo do pé, embora a expectativa seja que ele jogue.

Seattle Seahawks SEA Sequência Chicago Bears CHI SEA SEA CHI CHI Todos os jogos Todos os jogos Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA D Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF D Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC V Washington Commanders WAS 33 31 Seattle Seahawks SEA D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 124 Todos os jogos Todos os jogos Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI V Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI D Chicago Bears CHI 23 12 New York Jets NYJ V Chicago Bears CHI 27 7 Philadelphia Eagles PHI V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 118