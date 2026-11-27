Horário de San Francisco 49ers x Seattle Seahawks

NFL 29 de nov. de 2026 - 16:25 Levi's Stadium

O San Francisco 49ers recebe o Seattle Seahawks no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, em um duelo da NFC West pela semana 12 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 29 de novembro, às 17:25 (BRT).

Líder da NFC West, o San Francisco (9-1) tenta vencer novamente o Seattle Seahawks (6-4), atual campeão do Super Bowl, e assumir o controle da divisão com folga. Os dois times chegam ao reencontro com questões importantes envolvendo lesões de seus quarterbacks: o tornozelo de Brock Purdy e o retorno de Sam Darnold após lesões na costela e no quadríceps.

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Notícias de San Francisco 49ers x Seattle Seahawks

Notícias do San Francisco 49ers

Incerteza na posição de quarterback: O titular Brock Purdy sofreu uma entorse baixa no tornozelo durante o segundo quarto da vitória dos 49ers sobre o Minnesota Vikings na semana 11, na Cidade do México. Purdy não treinou na quarta nem na quinta-feira, e sua disponibilidade segue indefinida. O reserva Mac Jones participou de todas as repetições com o time titular nos treinos e deve começar a partida se Purdy não puder jogar.

Mudança na linha ofensiva: O San Francisco fará seu primeiro ajuste na linha ofensiva nesta temporada após uma lesão do tackle direito Colton McKivitz. O time contratou o tackle versátil Varian para ampliar as opções na linha.

Recebedores e controle da carga de trabalho: O veterano wide receiver Mike Evans, que fez sete recepções para 113 jardas e um touchdown contra o Seattle na semana 5, foi poupado na quarta-feira para controlar uma tendinite no tendão de Aquiles antes de voltar aos treinos com participação limitada na quinta-feira. O wide receiver Jordan Watkins (virilha) não treinou nesta semana, enquanto os veteranos Keenan Allen, Christian McCaffrey e Trent Williams participaram integralmente após descansos programados.

Atualizações da defesa: O linebacker Dre Greenlaw (pescoço) voltou a treinar de forma limitada na quinta-feira após ficar de fora na quarta. Os defensores de secundária Deommodore Lenoir (pé) e Upton Stout (ombro/pescoço) tiveram participação limitada, enquanto o safety Siran Neal (joelho/pé) ainda não treinou. A unidade do coordenador defensivo Raheem Morris chega ao confronto com apenas 17 sacks em 10 jogos, a terceira menor marca da NFL. Nick Bosa segue sem nenhum sack em cinco partidas, e vários jogadores da linha defensiva continuam na lista de lesionados.

Notícias do Seattle Seahawks

Sam Darnold volta à titularidade: Após a folga na semana 11, o técnico dos Seahawks, Mike Macdonald, voltará a escalar o quarterback titular Sam Darnold, recuperado de lesões no quadríceps e na costela. Darnold treinou integralmente na quarta e na quinta-feira. O reserva Drew Lock, com participação limitada devido a um problema no cotovelo direito, venceu as quatro partidas em que atuou como substituto durante a ausência de Darnold, incluindo a vitória por 21 a 13 sobre o Las Vegas na semana 10.

Reformulação da linha ofensiva: A linha ofensiva do Seattle terá ausências importantes: o tackle direito Abraham Lucas e o guard Quenton Nelson não treinaram e estão descartados. O tackle esquerdo Charles Cross voltou a treinar integralmente após uma lesão, o que permite que Josh Jones, seu substituto nas últimas semanas, passe para o lado direito para ocupar a vaga de Lucas. O guard Anthony Bradford (joelho/doença) teve participação limitada.

Jogadores de ataque e mudanças no elenco: O recebedor Jaxon Smith-Njigba, líder da liga com 79 recepções, 1.207 jardas e 10 touchdowns, apareceu no relatório de lesões com um novo problema no tornozelo e treinou de forma limitada na quarta e na quinta-feira. No jogo terrestre, Zach Charbonnet assume o papel principal após correr para 94 jardas na semana 10, enquanto o running back reserva George Holani (joelho) foi colocado na lista de lesionados. Para completar o elenco ativo, o Seattle promoveu o cornerback Trevon Diggs e o tackle Bobby Hart do time de treinos para o elenco de 53 jogadores.

Dores na linha de frente da defesa: O Seattle incluiu 15 jogadores em seu relatório de lesões de quinta-feira após a folga. O defensive tackle Jarran Reed não treinou, enquanto jogadores importantes da linha de frente defensiva, Leonard Williams (lesão por compressão nervosa), Demarcus Lawrence (ombro), Ernest Jones (joelho) e Uchenna Nwosu (tornozelo), tiveram participação limitada.