Horário de início de Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns

O Pittsburgh Steelers recebe o Cleveland Browns no Acrisure Stadium, em Pittsburgh, Pensilvânia, em um confronto decisivo entre equipes da AFC North, pela Semana 8 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

As duas equipes chegam à Semana 8 com campanhas de cinco vitórias e duas derrotas. O Cleveland pode ter ganhado confiança com a vitória por 27 a 24 sobre o Pittsburgh em casa, na Semana 4, mas não vence o Steelers fora de casa pela temporada regular desde 2003. O Browns, porém, conquistou uma vitória em Pittsburgh nos playoffs de Wild Card de 2020.

Onde assistir a Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns

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Notícias das equipes para Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns

As duas equipes tiveram mudanças importantes em seus últimos treinos. Confira as notícias detalhadas de cada equipe e a situação dos jogadores lesionados.

Notícias do Pittsburgh Steelers

O Steelers recebeu ótimas notícias para sua secundária e para a pressão sobre o quarterback no treino de quinta-feira. Depois de descansarem ou ficarem de fora na quarta-feira, vários de seus principais astros voltaram a treinar sem restrições.

Jalen Ramsey (CB) : Voltou a treinar sem restrições na quinta-feira após perder a sessão de quarta-feira por uma lesão no punho, o que aumenta bastante suas chances de ser titular.

: Voltou a treinar sem restrições na quinta-feira após perder a sessão de quarta-feira por uma lesão no punho, o que aumenta bastante suas chances de ser titular. T.J. Watt (OLB) e Cameron Heyward (DT) : Os dois pilares da defesa voltaram a treinar sem restrições após serem poupados na quarta-feira para descanso programado.

e : Os dois pilares da defesa voltaram a treinar sem restrições após serem poupados na quarta-feira para descanso programado. Alex Highsmith (LB) : Continuou treinando de forma limitada por causa de uma lesão na virilha. Sua condição para o fim de semana segue sendo fundamental para a profundidade do Pittsburgh na pressão pelas extremidades da linha defensiva.

: Continuou treinando de forma limitada por causa de uma lesão na virilha. Sua condição para o fim de semana segue sendo fundamental para a profundidade do Pittsburgh na pressão pelas extremidades da linha defensiva. Ben Skowronek (WR) : Treinou de forma limitada devido a um problema na panturrilha. Embora a equipe precise das opções que ele oferece ao elenco, sua evolução é um sinal positivo depois de ter perdido os dois últimos jogos.

: Treinou de forma limitada devido a um problema na panturrilha. Embora a equipe precise das opções que ele oferece ao elenco, sua evolução é um sinal positivo depois de ter perdido os dois últimos jogos. Brandin Echols (CB) e Doneiko Slaughter (DB): Ambos ficaram sem treinar pelo segundo dia consecutivo devido a lesões na parte posterior da coxa, e a participação dos dois no domingo é bastante incerta.

Notícias do Cleveland Browns

O relatório de lesões do Browns trouxe uma série de evoluções na quinta-feira, embora alguns jogadores importantes das duas linhas ainda tenham situação indefinida.

Jared Verse (DE) : Passou a treinar de forma limitada depois de perder o treino de quarta-feira por um problema no joelho. Todd Monken, técnico da equipe, e a equipe médica esperam que ele esteja em campo.

: Passou a treinar de forma limitada depois de perder o treino de quarta-feira por um problema no joelho. Todd Monken, técnico da equipe, e a equipe médica esperam que ele esteja em campo. Elgton Jenkins (C) : Deu um grande passo à frente e passou de não participante no treino a participante limitado, enquanto se recupera de uma lesão no joelho.

: Deu um grande passo à frente e passou de não participante no treino a participante limitado, enquanto se recupera de uma lesão no joelho. Tytus Howard (OT) : Continuou afastado, seguindo o protocolo de concussão. Sua possível ausência deixa um ponto vulnerável no lado direito da linha ofensiva que a linha defensiva do Pittsburgh tentará explorar.

: Continuou afastado, seguindo o protocolo de concussão. Sua possível ausência deixa um ponto vulnerável no lado direito da linha ofensiva que a linha defensiva do Pittsburgh tentará explorar. Dylan Sampson (RB) : Treinou sem restrições na quinta-feira após ter participação limitada na quarta-feira por uma lesão no joelho, ficando totalmente liberado para desempenhar um papel importante no domingo.

: Treinou sem restrições na quinta-feira após ter participação limitada na quarta-feira por uma lesão no joelho, ficando totalmente liberado para desempenhar um papel importante no domingo. Profundidade da linha defensiva: Os jogadores do interior da linha Mike Hall Jr. (tornozelo) e Mason Graham (tornozelo) continuaram treinando de forma limitada. Embora estejam caminhando para jogar, suas limitações aumentam muito a pressão sobre a defesa do Browns contra o jogo corrido diante do dinâmico grupo de corredores do Pittsburgh.

Pittsburgh Steelers PIT Sequência Cleveland Browns CLE PIT PIT CLE CLE Todos os jogos Todos os jogos New Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT V Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT V Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND V Cleveland Browns CLE 27 24 Pittsburgh Steelers PIT D Pittsburgh Steelers PIT 30 27 Cincinnati Bengals CIN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 130 Todos os jogos Todos os jogos Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE V Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL V New York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE D Cleveland Browns CLE 27 24 Pittsburgh Steelers PIT V Cleveland Browns CLE 21 18 Carolina Panthers CAR V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 100