Horário de início de Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns
O Pittsburgh Steelers recebe o Cleveland Browns no Acrisure Stadium, em Pittsburgh, Pensilvânia, em um confronto decisivo entre equipes da AFC North, pela Semana 8 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).
As duas equipes chegam à Semana 8 com campanhas de cinco vitórias e duas derrotas. O Cleveland pode ter ganhado confiança com a vitória por 27 a 24 sobre o Pittsburgh em casa, na Semana 4, mas não vence o Steelers fora de casa pela temporada regular desde 2003. O Browns, porém, conquistou uma vitória em Pittsburgh nos playoffs de Wild Card de 2020.
Onde assistir a Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns
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Notícias das equipes para Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns
As duas equipes tiveram mudanças importantes em seus últimos treinos. Confira as notícias detalhadas de cada equipe e a situação dos jogadores lesionados.
Notícias do Pittsburgh Steelers
O Steelers recebeu ótimas notícias para sua secundária e para a pressão sobre o quarterback no treino de quinta-feira. Depois de descansarem ou ficarem de fora na quarta-feira, vários de seus principais astros voltaram a treinar sem restrições.
- Jalen Ramsey (CB): Voltou a treinar sem restrições na quinta-feira após perder a sessão de quarta-feira por uma lesão no punho, o que aumenta bastante suas chances de ser titular.
- T.J. Watt (OLB) e Cameron Heyward (DT): Os dois pilares da defesa voltaram a treinar sem restrições após serem poupados na quarta-feira para descanso programado.
- Alex Highsmith (LB): Continuou treinando de forma limitada por causa de uma lesão na virilha. Sua condição para o fim de semana segue sendo fundamental para a profundidade do Pittsburgh na pressão pelas extremidades da linha defensiva.
- Ben Skowronek (WR): Treinou de forma limitada devido a um problema na panturrilha. Embora a equipe precise das opções que ele oferece ao elenco, sua evolução é um sinal positivo depois de ter perdido os dois últimos jogos.
- Brandin Echols (CB) e Doneiko Slaughter (DB): Ambos ficaram sem treinar pelo segundo dia consecutivo devido a lesões na parte posterior da coxa, e a participação dos dois no domingo é bastante incerta.
Notícias do Cleveland Browns
O relatório de lesões do Browns trouxe uma série de evoluções na quinta-feira, embora alguns jogadores importantes das duas linhas ainda tenham situação indefinida.
- Jared Verse (DE): Passou a treinar de forma limitada depois de perder o treino de quarta-feira por um problema no joelho. Todd Monken, técnico da equipe, e a equipe médica esperam que ele esteja em campo.
- Elgton Jenkins (C): Deu um grande passo à frente e passou de não participante no treino a participante limitado, enquanto se recupera de uma lesão no joelho.
- Tytus Howard (OT): Continuou afastado, seguindo o protocolo de concussão. Sua possível ausência deixa um ponto vulnerável no lado direito da linha ofensiva que a linha defensiva do Pittsburgh tentará explorar.
- Dylan Sampson (RB): Treinou sem restrições na quinta-feira após ter participação limitada na quarta-feira por uma lesão no joelho, ficando totalmente liberado para desempenhar um papel importante no domingo.
- Profundidade da linha defensiva: Os jogadores do interior da linha Mike Hall Jr. (tornozelo) e Mason Graham (tornozelo) continuaram treinando de forma limitada. Embora estejam caminhando para jogar, suas limitações aumentam muito a pressão sobre a defesa do Browns contra o jogo corrido diante do dinâmico grupo de corredores do Pittsburgh.
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