Horário de Philadelphia Eagles x Pittsburgh Steelers

O Philadelphia Eagles recebe o Pittsburgh Steelers no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, pela 11ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 14:00 (BRT).

O Pittsburgh (6-3) tenta vencer na Filadélfia pela primeira vez desde 1965 e encerrar uma sequência de 11 derrotas fora de casa. Já o Eagles (2-7), em má fase, escala o jovem quarterback Joe Milton III contra o veterano Aaron Rodgers na tentativa de interromper sua própria série de sete derrotas.

Como assistir a Philadelphia Eagles x Pittsburgh Steelers

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Notícias das equipes para Philadelphia Eagles x Pittsburgh Steelers

Notícias do Philadelphia Eagles

Joe Milton III é confirmado como titular : O técnico Nick Sirianni confirmou que Joe Milton III será titular como quarterback pelo segundo jogo consecutivo, à frente de Tanner McKee, que participou integralmente do treino após uma lesão na costela. Com Jalen Hurts fora pelo restante da temporada e na lista de lesionados devido a coágulos sanguíneos, o Philadelphia aproveita o período após sua semana de folga para avaliar Milton ao lado de Sean Mannion, responsável por definir as jogadas ofensivas.

: O técnico Nick Sirianni confirmou que Joe Milton III será titular como quarterback pelo segundo jogo consecutivo, à frente de Tanner McKee, que participou integralmente do treino após uma lesão na costela. Com Jalen Hurts fora pelo restante da temporada e na lista de lesionados devido a coágulos sanguíneos, o Philadelphia aproveita o período após sua semana de folga para avaliar Milton ao lado de Sean Mannion, responsável por definir as jogadas ofensivas. Reforço importante entre os recebedores : O recebedor DeVonta Smith, que tem uma lesão na parte posterior da coxa e perdeu cinco dos últimos seis jogos, passou a participar integralmente dos treinos na quinta-feira e está perto de voltar. O também recebedor Dontayvion Wicks, que tem uma lesão no tornozelo, voltou a treinar com limitações após perder três jogos.

: O recebedor DeVonta Smith, que tem uma lesão na parte posterior da coxa e perdeu cinco dos últimos seis jogos, passou a participar integralmente dos treinos na quinta-feira e está perto de voltar. O também recebedor Dontayvion Wicks, que tem uma lesão no tornozelo, voltou a treinar com limitações após perder três jogos. Mudanças na defesa contra o jogo terrestre : O Philadelphia disputará seu primeiro jogo desde a troca do nose tackle Jordan Davis com o Jacksonville. O coordenador defensivo Vic Fangio dependerá bastante de Jalen Carter e Moro Ojomo, enquanto Byron Young e Ty Robinson devem receber mais oportunidades na rotação contra o jogo terrestre do Pittsburgh.

: O Philadelphia disputará seu primeiro jogo desde a troca do nose tackle Jordan Davis com o Jacksonville. O coordenador defensivo Vic Fangio dependerá bastante de Jalen Carter e Moro Ojomo, enquanto Byron Young e Ty Robinson devem receber mais oportunidades na rotação contra o jogo terrestre do Pittsburgh. Preocupações na posição de linebacker : O linebacker titular Zack Baun, que tem uma lesão nas costas, perdeu dois treinos consecutivos e caminha para desfalcar a equipe no domingo. Já Smael Mondon Jr., com uma lesão no tornozelo, deixou de participar do treino de quinta-feira após ter treinado anteriormente. Pelo lado positivo, o linebacker Jihaad Campbell, que tem lesões na parte posterior da coxa e na coxa, participou integralmente do treino e voltará à escalação ao lado de Jeremiah Trotter Jr..

: O linebacker titular Zack Baun, que tem uma lesão nas costas, perdeu dois treinos consecutivos e caminha para desfalcar a equipe no domingo. Já Smael Mondon Jr., com uma lesão no tornozelo, deixou de participar do treino de quinta-feira após ter treinado anteriormente. Pelo lado positivo, o linebacker Jihaad Campbell, que tem lesões na parte posterior da coxa e na coxa, participou integralmente do treino e voltará à escalação ao lado de Jeremiah Trotter Jr.. Condição dos running backs: O running back Saquon Barkley, que tem uma lesão na parte posterior da coxa, participou integralmente dos treinos durante toda a semana e não aparece mais com uma lesão nas costas. O running back reserva Will Shipley, que tem uma lesão no pé, teve aberta sua janela de 21 dias para treinar após sair da lista de lesionados.

Notícias do Pittsburgh Steelers

Mudanças na linha ofensiva : O left guard titular Mason McCormick foi colocado na lista de lesionados na quarta-feira após sofrer uma luxação no tornozelo contra o Cincinnati, embora tenha evitado uma cirurgia. O versátil jogador de linha Spencer Anderson assumirá a posição de left guard, enquanto o guard calouro Gennings Dunker, que tem uma lesão no joelho, voltou a participar integralmente dos treinos após a abertura de sua janela de retorno da lista de lesionados.

: O left guard titular Mason McCormick foi colocado na lista de lesionados na quarta-feira após sofrer uma luxação no tornozelo contra o Cincinnati, embora tenha evitado uma cirurgia. O versátil jogador de linha Spencer Anderson assumirá a posição de left guard, enquanto o guard calouro Gennings Dunker, que tem uma lesão no joelho, voltou a participar integralmente dos treinos após a abertura de sua janela de retorno da lista de lesionados. Reforços entre os recebedores : O recebedor Michael Pittman Jr., que tem uma lesão no pé, passou a participar integralmente dos treinos na quinta-feira, depois que o Pittsburgh abriu sua janela de 21 dias para retornar da lista de lesionados. Com isso, ele está perto de ampliar as opções de passe do quarterback Aaron Rodgers ao lado de DK Metcalf. O recebedor Roman Wilson, que tem uma lesão na mão, também participou integralmente do treino enquanto trabalha para voltar da lista de lesionados.

: O recebedor Michael Pittman Jr., que tem uma lesão no pé, passou a participar integralmente dos treinos na quinta-feira, depois que o Pittsburgh abriu sua janela de 21 dias para retornar da lista de lesionados. Com isso, ele está perto de ampliar as opções de passe do quarterback Aaron Rodgers ao lado de DK Metcalf. O recebedor Roman Wilson, que tem uma lesão na mão, também participou integralmente do treino enquanto trabalha para voltar da lista de lesionados. Problema na pressão ao quarterback : O outside linebacker Nick Herbig, que tem lesões no quadril e nas costelas, perdeu os treinos de quarta e quinta-feira e caminha para desfalcar a equipe. Por outro lado, os veteranos T.J. Watt e Cameron Heyward, além do tight end Darnell Washington, voltaram a participar integralmente do treino de quinta-feira após dias de descanso para veteranos.

: O outside linebacker Nick Herbig, que tem lesões no quadril e nas costelas, perdeu os treinos de quarta e quinta-feira e caminha para desfalcar a equipe. Por outro lado, os veteranos T.J. Watt e Cameron Heyward, além do tight end Darnell Washington, voltaram a participar integralmente do treino de quinta-feira após dias de descanso para veteranos. Atualizações sobre a secundária e os linebackers: O cornerback Jalen Ramsey voltou a participar integralmente do treino de quinta-feira após se ausentar na quarta por motivos pessoais, e o safety DeShon Elliott, que tem uma lesão no joelho, também passou a treinar sem limitações. O inside linebacker Patrick Queen segue com participação limitada devido a uma lesão na mão, uma fratura no polegar, embora deva jogar.

Philadelphia Eagles PHI Sequência Pittsburgh Steelers PIT PHI PHI PIT PIT Todos os jogos Todos os jogos Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG D Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 73 Todos os jogos Todos os jogos Cincinnati Bengals CIN 38 18 Pittsburgh Steelers PIT D Pittsburgh Steelers PIT 27 6 Cleveland Browns CLE V New Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT V Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT V Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 121