Horário de início de New York Giants x Washington Commanders
O New York Giants recebe o Washington Commanders no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em um confronto entre equipes da NFC East pela semana 10 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para quinta-feira, 12 de novembro, às 20h15 ET / 17h15 PT (1h15 GMT de sexta-feira, 13 de novembro).
O Washington (2-5-1) precisa conquistar sua primeira vitória fora de casa na temporada para manter vivo o sonho de chegar aos playoffs, enquanto o New York (5-2-1) busca a terceira vitória consecutiva.
Os dois rivais da NFC East protagonizaram um empate dramático por 27 a 27 quando se enfrentaram em Maryland, na semana 5. O resultado ampliou para cinco jogos a invencibilidade do Commanders contra o Giants.
Como assistir a New York Giants x Washington Commanders
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Notícias das equipes para New York Giants x Washington Commanders
Notícias do New York Giants
O Giants caminha para chegar ao jogo com o elenco em ótimas condições físicas, apesar do pouco tempo de recuperação após a vitória de domingo por 19 a 11 sobre o Philadelphia. O técnico John Harbaugh confirmou que todos os jogadores do elenco ativo participaram dos treinos antes da partida.
- Quarterback: A expectativa é de que J.J. McCarthy (quadril) comece como titular. Na terça-feira, ele passou a participar integralmente dos treinos após jogar contra o Eagles apesar de uma contusão dolorosa no quadril. McCarthy tem sido muito eficiente: desde que assumiu a titularidade na semana 7, ocupa o quinto lugar na NFL em passes completos em terceiras descidas (71,4%).
- Running back: Cam Skattebo (posterior da coxa) ficou fora da semana 9, mas voltou a participar integralmente dos treinos. Harbaugh observou que ele está se movimentando bem e estará "sem restrições" na noite de quinta-feira.
- Wide receivers: Malik Nabers (joelho), Darnell Mooney (peito) e Charlie Jones (polegar) estão totalmente liberados e participaram integralmente dos treinos.
- Linhas defensiva e ofensiva: O astro da posição de left tackle Andrew Thomas (virilha) e o right tackle Jermaine Eluemunor (panturrilha) não têm restrições. O edge rusher Abdul Carter (joelho/costas) e o linebacker Malik Harrison (virilha) são os únicos jogadores de destaque com participação limitada, embora ainda seja muito provável que ambos entrem em campo. O cornerback calouro Colton Hood está lidando com uma luxação em um dedo, mas também terá condições de jogar.
Notícias do Washington Commanders
O Commanders precisa reorganizar sua linha ofensiva e lidar com desfalques importantes entre seus jogadores de ataque.
- Linha ofensiva: O center Lucas Patrick (concussão) foi oficialmente descartado pelo técnico Dan Quinn. A equipe recorrerá a Nick Allegretti para atuar como center titular contra uma forte linha defensiva do Giants, que conseguiu sete sacks contra o Eagles.
- Wide receivers: O principal assunto segue sendo a ausência do astro Terry McLaurin, afastado por uma lesão há três semanas. Em um reforço importante, a expectativa é de que o versátil Treylon Burks (pé) jogue após treinar de forma limitada. O gerente-geral Adam Peters confirmou que Burks deve voltar para dar novo impulso ao ataque ao lado de Stefon Diggs e do calouro Antonio Williams.
- Quarterback: Jayden Daniels (cotovelo esquerdo) continua no relatório de lesões por causa de um problema remanescente da semana 2, mas participou integralmente dos treinos e não tem limitações. Ele lidera o jogo terrestre do Washington com 252 jardas corridas.
- Tight end: Colson Yankoff (joelho) continuou sem participar dos treinos e não deve jogar. Por outro lado, Chig Okonkwo (quadril) voltou a treinar integralmente e dividirá as funções com John Bates (ombro).
Sequência
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