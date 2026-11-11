Horário de início de New York Giants x Washington Commanders

O New York Giants recebe o Washington Commanders no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em um confronto entre equipes da NFC East pela semana 10 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para quinta-feira, 12 de novembro, às 20h15 ET / 17h15 PT (1h15 GMT de sexta-feira, 13 de novembro).

O Washington (2-5-1) precisa conquistar sua primeira vitória fora de casa na temporada para manter vivo o sonho de chegar aos playoffs, enquanto o New York (5-2-1) busca a terceira vitória consecutiva.

Os dois rivais da NFC East protagonizaram um empate dramático por 27 a 27 quando se enfrentaram em Maryland, na semana 5. O resultado ampliou para cinco jogos a invencibilidade do Commanders contra o Giants.

Como assistir a New York Giants x Washington Commanders

Nos EUA:

Amazon Prime / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para New York Giants x Washington Commanders

Notícias do New York Giants

O Giants caminha para chegar ao jogo com o elenco em ótimas condições físicas, apesar do pouco tempo de recuperação após a vitória de domingo por 19 a 11 sobre o Philadelphia. O técnico John Harbaugh confirmou que todos os jogadores do elenco ativo participaram dos treinos antes da partida.

Quarterback : A expectativa é de que J.J. McCarthy (quadril) comece como titular. Na terça-feira, ele passou a participar integralmente dos treinos após jogar contra o Eagles apesar de uma contusão dolorosa no quadril. McCarthy tem sido muito eficiente: desde que assumiu a titularidade na semana 7, ocupa o quinto lugar na NFL em passes completos em terceiras descidas (71,4%).

: A expectativa é de que J.J. McCarthy (quadril) comece como titular. Na terça-feira, ele passou a participar integralmente dos treinos após jogar contra o Eagles apesar de uma contusão dolorosa no quadril. McCarthy tem sido muito eficiente: desde que assumiu a titularidade na semana 7, ocupa o quinto lugar na NFL em passes completos em terceiras descidas (71,4%). Running back : Cam Skattebo (posterior da coxa) ficou fora da semana 9, mas voltou a participar integralmente dos treinos. Harbaugh observou que ele está se movimentando bem e estará "sem restrições" na noite de quinta-feira.

: Cam Skattebo (posterior da coxa) ficou fora da semana 9, mas voltou a participar integralmente dos treinos. Harbaugh observou que ele está se movimentando bem e estará "sem restrições" na noite de quinta-feira. Wide receivers : Malik Nabers (joelho), Darnell Mooney (peito) e Charlie Jones (polegar) estão totalmente liberados e participaram integralmente dos treinos.

: Malik Nabers (joelho), Darnell Mooney (peito) e Charlie Jones (polegar) estão totalmente liberados e participaram integralmente dos treinos. Linhas defensiva e ofensiva: O astro da posição de left tackle Andrew Thomas (virilha) e o right tackle Jermaine Eluemunor (panturrilha) não têm restrições. O edge rusher Abdul Carter (joelho/costas) e o linebacker Malik Harrison (virilha) são os únicos jogadores de destaque com participação limitada, embora ainda seja muito provável que ambos entrem em campo. O cornerback calouro Colton Hood está lidando com uma luxação em um dedo, mas também terá condições de jogar.

Notícias do Washington Commanders

O Commanders precisa reorganizar sua linha ofensiva e lidar com desfalques importantes entre seus jogadores de ataque.

Linha ofensiva : O center Lucas Patrick (concussão) foi oficialmente descartado pelo técnico Dan Quinn. A equipe recorrerá a Nick Allegretti para atuar como center titular contra uma forte linha defensiva do Giants, que conseguiu sete sacks contra o Eagles.

: O center Lucas Patrick (concussão) foi oficialmente descartado pelo técnico Dan Quinn. A equipe recorrerá a Nick Allegretti para atuar como center titular contra uma forte linha defensiva do Giants, que conseguiu sete sacks contra o Eagles. Wide receivers : O principal assunto segue sendo a ausência do astro Terry McLaurin, afastado por uma lesão há três semanas. Em um reforço importante, a expectativa é de que o versátil Treylon Burks (pé) jogue após treinar de forma limitada. O gerente-geral Adam Peters confirmou que Burks deve voltar para dar novo impulso ao ataque ao lado de Stefon Diggs e do calouro Antonio Williams.

: O principal assunto segue sendo a ausência do astro Terry McLaurin, afastado por uma lesão há três semanas. Em um reforço importante, a expectativa é de que o versátil Treylon Burks (pé) jogue após treinar de forma limitada. O gerente-geral Adam Peters confirmou que Burks deve voltar para dar novo impulso ao ataque ao lado de Stefon Diggs e do calouro Antonio Williams. Quarterback : Jayden Daniels (cotovelo esquerdo) continua no relatório de lesões por causa de um problema remanescente da semana 2, mas participou integralmente dos treinos e não tem limitações. Ele lidera o jogo terrestre do Washington com 252 jardas corridas.

: Jayden Daniels (cotovelo esquerdo) continua no relatório de lesões por causa de um problema remanescente da semana 2, mas participou integralmente dos treinos e não tem limitações. Ele lidera o jogo terrestre do Washington com 252 jardas corridas. Tight end: Colson Yankoff (joelho) continuou sem participar dos treinos e não deve jogar. Por outro lado, Chig Okonkwo (quadril) voltou a treinar integralmente e dividirá as funções com John Bates (ombro).

New York Giants NYG Sequência Washington Commanders WAS NYG NYG WAS WAS Todos os jogos Todos os jogos Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG V Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG V New York Giants NYG 27 34 New Orleans Saints NO D Washington Commanders WAS 27 27 New York Giants NYG E New York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 136 Todos os jogos Todos os jogos Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA D Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI V San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS D Washington Commanders WAS 27 27 New York Giants NYG E Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 97

Confrontos Empate 0 1 4 NFL Washington Commanders WAS 27 New York Giants NYG 27 FJ NFL New York Giants NYG 21 Washington Commanders WAS 29 FJ NFL Washington Commanders WAS 21 New York Giants NYG 6 FJ NFL New York Giants NYG 22 Washington Commanders WAS 27 FJ NFL Washington Commanders WAS 21 New York Giants NYG 18 FJ 94 Pontos marcados 125

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