Horário de New York Giants x Jacksonville Jaguars

O New York Giants recebe o Jacksonville Jaguars no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, na semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 17:25 (BRT).

Líder da NFC East, o New York Giants (5-3-1) enfrenta seu primeiro adversário com campanha positiva nesta temporada ao receber Trevor Lawrence e o embalado Jacksonville Jaguars (7-2), líder da AFC South.

Como assistir a New York Giants x Jacksonville Jaguars

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Notícias das equipes para New York Giants x Jacksonville Jaguars

Notícias do New York Giants

Sem dúvidas por lesão : O Giants chega ao domingo sem nenhum jogador com status de participação em dúvida no boletim final de lesões do elenco de 53 atletas. O tight end Isaiah Likely (virilha) foi poupado do treino de sexta-feira por precaução, enquanto o safety Elijah Campbell (joelho) e o cornerback Nic Jones (joelho) tiveram participação limitada. O técnico John Harbaugh confirmou que Likely estará em condições de jogar.

: O Giants chega ao domingo sem nenhum jogador com status de participação em dúvida no boletim final de lesões do elenco de 53 atletas. O tight end Isaiah Likely (virilha) foi poupado do treino de sexta-feira por precaução, enquanto o safety Elijah Campbell (joelho) e o cornerback Nic Jones (joelho) tiveram participação limitada. O técnico John Harbaugh confirmou que Likely estará em condições de jogar. Mudança de quarterback : J.J. McCarthy deve fazer sua quarta partida como titular pelo New York após assumir a posição quando Jaxson Dart sofreu uma lesão no joelho que encerrou sua temporada na semana 2. McCarthy venceu seus dois primeiros jogos como titular antes de lançar uma interceptação que encerrou a partida na derrota por 24 a 21 para o Washington Commanders, na semana passada.

: J.J. McCarthy deve fazer sua quarta partida como titular pelo New York após assumir a posição quando Jaxson Dart sofreu uma lesão no joelho que encerrou sua temporada na semana 2. McCarthy venceu seus dois primeiros jogos como titular antes de lançar uma interceptação que encerrou a partida na derrota por 24 a 21 para o Washington Commanders, na semana passada. Destaques do ataque : O running back Cam Skattebo (músculo posterior da coxa) treinou sem restrições durante toda a semana depois de somar 122 jardas totais da linha de scrimmage, seu recorde na carreira, e dois touchdowns contra o Washington. No jogo aéreo, Likely lidera a equipe com sete recepções para touchdown, enquanto o wide receiver Malik Nabers busca se recuperar após cometer seu primeiro fumble na carreira dentro da zona vermelha, na semana passada.

: O running back Cam Skattebo (músculo posterior da coxa) treinou sem restrições durante toda a semana depois de somar 122 jardas totais da linha de scrimmage, seu recorde na carreira, e dois touchdowns contra o Washington. No jogo aéreo, Likely lidera a equipe com sete recepções para touchdown, enquanto o wide receiver Malik Nabers busca se recuperar após cometer seu primeiro fumble na carreira dentro da zona vermelha, na semana passada. Mudanças recentes no elenco : No início desta semana, o New York incluiu no elenco principal o especialista em retornos e recebedor Xavier Gipson, vindo do elenco de treinos do Philadelphia, e o defensive back Tavierre Thomas, vindo do elenco de treinos do Minnesota, dispensando Charlie Jones e Nikko Reed.

: No início desta semana, o New York incluiu no elenco principal o especialista em retornos e recebedor Xavier Gipson, vindo do elenco de treinos do Philadelphia, e o defensive back Tavierre Thomas, vindo do elenco de treinos do Minnesota, dispensando Charlie Jones e Nikko Reed. Preocupação com os chutes: O kicker estreante Dominic Zvada tem enfrentado dificuldades recentemente: errou seis de suas últimas 14 tentativas de field goal depois de acertar as nove primeiras da carreira.

Notícias do Jacksonville Jaguars

Lesões importantes e mudanças na escalação : O center titular Robert Hainsey (joelho) está fora. Jonah Monheim (tornozelo), em seu segundo ano, aparece como dúvida, mas deve começar como center após substituir Hainsey sem problemas por 44 jogadas na semana passada. O defensive end B.J. Green II (antebraço) também está fora, apesar da abertura de sua janela de 21 dias para treinos após a passagem pela lista de lesionados.

: O center titular Robert Hainsey (joelho) está fora. Jonah Monheim (tornozelo), em seu segundo ano, aparece como dúvida, mas deve começar como center após substituir Hainsey sem problemas por 44 jogadas na semana passada. O defensive end B.J. Green II (antebraço) também está fora, apesar da abertura de sua janela de 21 dias para treinos após a passagem pela lista de lesionados. Defensores em dúvida : Os defensive ends Danny Striggow (concussão) e Matt Dickerson (pescoço) chegam ao fim de semana com status de dúvida. O defensive tackle Arik Armstead voltou a treinar sem restrições na quinta-feira após resolver uma questão pessoal.

: Os defensive ends Danny Striggow (concussão) e Matt Dickerson (pescoço) chegam ao fim de semana com status de dúvida. O defensive tackle Arik Armstead voltou a treinar sem restrições na quinta-feira após resolver uma questão pessoal. Tuten liberado para jogar : O principal running back da equipe, Bhayshul Tuten (tornozelo/pé), não treinou na quinta-feira e voltou com participação limitada na sexta. Ele não tem restrição por lesão e está liberado para liderar um grupo de corredores que está entre os mais difíceis de derrubar após o contato na liga.

: O principal running back da equipe, Bhayshul Tuten (tornozelo/pé), não treinou na quinta-feira e voltou com participação limitada na sexta. Ele não tem restrição por lesão e está liberado para liderar um grupo de corredores que está entre os mais difíceis de derrubar após o contato na liga. Reforços no prazo final de trocas : A equipe do técnico Liam Coen, dona do quarto ataque que mais pontua na NFL (29,9 pontos por jogo) e da segunda defesa que menos sofre pontos (16,0 pontos por jogo), reforçou recentemente seu setor defensivo. O Jacksonville adquiriu o safety All-Pro Jessie Bates III do Atlanta, o defensive tackle Jordan Davis do Philadelphia e o nose tackle Davon Godchaux do New Orleans.

: A equipe do técnico Liam Coen, dona do quarto ataque que mais pontua na NFL (29,9 pontos por jogo) e da segunda defesa que menos sofre pontos (16,0 pontos por jogo), reforçou recentemente seu setor defensivo. O Jacksonville adquiriu o safety All-Pro Jessie Bates III do Atlanta, o defensive tackle Jordan Davis do Philadelphia e o nose tackle Davon Godchaux do New Orleans. Ataque em nível de MVP: O quarterback Trevor Lawrence vem de uma atuação de 352 jardas na vitória por 40 a 23 sobre o Tennessee, sua quinta partida nesta temporada com três ou mais passes para touchdown. O wide receiver Parker Washington (152 jardas na semana 10) e Travis Hunter, destaque tanto no ataque quanto na defesa (três interceptações e um touchdown recebido nesta temporada), seguem como referências nas extremidades do campo.

New York Giants NYG Sequência Jacksonville Jaguars JAX NYG NYG JAX JAX Todos os jogos Todos os jogos New York Giants NYG 21 24 Washington Commanders WAS D Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG V Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG V New York Giants NYG 27 34 New Orleans Saints NO D Washington Commanders WAS 27 27 New York Giants NYG E Partidas disputadas 5 Pontos marcados 121 Todos os jogos Todos os jogos Tennessee Titans TEN 23 40 Jacksonville Jaguars JAX V Baltimore Ravens BAL 10 33 Jacksonville Jaguars JAX V Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND V Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 165