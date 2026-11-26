Horário de Minnesota Vikings x Atlanta Falcons

NFL 29 de nov. de 2026 - 13:00 US Bank Stadium

O Minnesota Vikings recebe o Atlanta Falcons no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota, pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 14:00 (BRT).

Kirk Cousins volta a jogar em casa no U.S. Bank Stadium em sua segunda passagem pelo Minnesota Vikings (7-3), diante de seu ex-time, o Atlanta Falcons (3-7). As duas equipes buscam se recuperar de derrotas recentes.

Como assistir a Minnesota Vikings x Atlanta Falcons

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



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Notícias dos times para Minnesota Vikings x Atlanta Falcons

Notícias do Minnesota Vikings

Situação dos quarterbacks : Kirk Cousins deve fazer sua estreia em casa nesta segunda passagem pelos Vikings, justamente contra seu ex-time, após retornar à equipe em uma troca em 10 de novembro. Kyler Murray (posterior da coxa) teve participação limitada nos treinos de quarta e quinta-feira depois de perder os últimos três jogos. Se for liberado para domingo, a expectativa é que Murray seja o reserva de Cousins, à frente de Carson Wentz.

: Kirk Cousins deve fazer sua estreia em casa nesta segunda passagem pelos Vikings, justamente contra seu ex-time, após retornar à equipe em uma troca em 10 de novembro. Kyler Murray (posterior da coxa) teve participação limitada nos treinos de quarta e quinta-feira depois de perder os últimos três jogos. Se for liberado para domingo, a expectativa é que Murray seja o reserva de Cousins, à frente de Carson Wentz. Linha ofensiva e recebedores : O tackle esquerdo Christian Darrisaw (ombro) perdeu dois treinos consecutivos e é motivo de grande preocupação. Ryan Van Demark está cotado para começar como titular se Darrisaw não jogar. O recebedor Jordan Addison (polegar) não voltou a treinar após passar por uma cirurgia há duas semanas e não deve jogar. O calouro Tai Felton (quadril) passou a participar integralmente do treino de quinta-feira, enquanto Myles Price (joelho/virilha) segue com participação limitada.

: O tackle esquerdo Christian Darrisaw (ombro) perdeu dois treinos consecutivos e é motivo de grande preocupação. Ryan Van Demark está cotado para começar como titular se Darrisaw não jogar. O recebedor Jordan Addison (polegar) não voltou a treinar após passar por uma cirurgia há duas semanas e não deve jogar. O calouro Tai Felton (quadril) passou a participar integralmente do treino de quinta-feira, enquanto Myles Price (joelho/virilha) segue com participação limitada. Reação da defesa: A defesa de Brian Flores, que ainda lidera a NFL com 38 sacks, foi desmontada pelo jogo de passes rápidos de San Francisco na semana passada. Quanto à condição física dos jogadores, o tackle defensivo Jalen Redmond (tornozelo) e o safety Harrison Smith (coxa) voltaram a treinar com participação limitada na quinta-feira, depois de ficarem de fora na quarta. Já o cornerback Isaiah Rodgers (coxa) também perdeu o treino de quinta-feira, o que pode manter James Pierre em uma função ampliada.

Notícias do Atlanta Falcons

Mudanças no elenco após a semana de folga : Após a semana de folga, Atlanta dispensou o linebacker Christian Harris e contratou o safety Jammie Robinson para o elenco ativo de 53 jogadores.

: Após a semana de folga, Atlanta dispensou o linebacker Christian Harris e contratou o safety Jammie Robinson para o elenco ativo de 53 jogadores. Mudanças na secundária : O safety titular DeMarcco Hellams (pé) perdeu os treinos de quarta e quinta-feira. Hellams havia assumido recentemente uma vaga entre os titulares após a troca de Jessie Bates III para Jacksonville. O coordenador defensivo Jeff Ulbrich confirmou que Sydney Brown e o recém-contratado Jammie Robinson serão os substitutos caso Hellams não seja liberado para jogar. O defensive back Billy Bowman Jr. (posterior da coxa) também ficou de fora por dois dias seguidos, deixando o calouro Avieon Terrell como provável responsável pela função de nickel.

: O safety titular DeMarcco Hellams (pé) perdeu os treinos de quarta e quinta-feira. Hellams havia assumido recentemente uma vaga entre os titulares após a troca de Jessie Bates III para Jacksonville. O coordenador defensivo Jeff Ulbrich confirmou que Sydney Brown e o recém-contratado Jammie Robinson serão os substitutos caso Hellams não seja liberado para jogar. O defensive back Billy Bowman Jr. (posterior da coxa) também ficou de fora por dois dias seguidos, deixando o calouro Avieon Terrell como provável responsável pela função de nickel. Ataque e lesões na linha : O quarterback Michael Penix Jr. comanda um ataque que conta com Tua Tagovailoa e Andy Dalton como reservas e depende muito de Bijan Robinson, terceiro colocado na NFL com 951 jardas terrestres. Na linha ofensiva, o guard esquerdo Matthew Bergeron (costas) perdeu treinos consecutivos, e Kyle Hinton é o próximo na fila para substituí-lo. Já o tackle direito Jawaan Taylor recebeu folga para descanso na quinta-feira por ser veterano. Entre os recebedores, Jahan Dotson (posterior da coxa) e Zachariah Branch (posterior da coxa) ficaram fora dos treinos de quarta e quinta-feira.

: O quarterback Michael Penix Jr. comanda um ataque que conta com Tua Tagovailoa e Andy Dalton como reservas e depende muito de Bijan Robinson, terceiro colocado na NFL com 951 jardas terrestres. Na linha ofensiva, o guard esquerdo Matthew Bergeron (costas) perdeu treinos consecutivos, e Kyle Hinton é o próximo na fila para substituí-lo. Já o tackle direito Jawaan Taylor recebeu folga para descanso na quinta-feira por ser veterano. Entre os recebedores, Jahan Dotson (posterior da coxa) e Zachariah Branch (posterior da coxa) ficaram fora dos treinos de quarta e quinta-feira. Reforço na pressão ao quarterback: O pass rusher James Pearce Jr. (costas) passou a participar integralmente do treino de quinta-feira, enquanto o veterano Za'Darius Smith (descanso) voltou com participação limitada. O defensive end Cameron Thomas (virilha) e o linebacker Kendal Daniels (tendão de Aquiles) passaram a constar como participantes limitados na quinta-feira.