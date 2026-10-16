Horário de início de Los Angeles Rams x Arizona Cardinals

18 de out. de 2026 - 16:05 SoFi Stadium

O Los Angeles Rams recebe o Arizona Cardinals no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, em um confronto entre equipes da NFC West pela semana 6 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 17:05 (BRT).

As duas equipes tiveram um início difícil, mas é o Cardinals (1-4) que ocupa a última posição da divisão após derrotas consecutivas. A equipe precisará conter um Rams que marcou 82 pontos contra ela nos dois últimos confrontos diretos.

Como assistir a Los Angeles Rams x Arizona Cardinals

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições regionais de transmissão, incluindo bloqueios locais na TV. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Los Angeles Rams x Arizona Cardinals

Enquanto o explosivo ataque de Sean McVay chega à partida com relativamente poucos problemas físicos, o Cardinals de Mike LaFleur sofreu um grande revés: sua estrela estreante no ataque foi oficialmente descartada.

Notícias do Arizona Cardinals

Jeremiyah Love fora : O running back estreante, que lidera todos os novatos com 245 jardas terrestres, foi oficialmente descartado para o jogo de domingo devido a uma persistente lesão no tornozelo esquerdo. O técnico Mike LaFleur confirmou a notícia na sexta-feira e afirmou que, embora a equipe o mantenha fora para permitir uma recuperação a longo prazo, não há discussão sobre colocá-lo na lista de lesionados.

Substitutos em ação : O veterano Tyler Allgeier assumirá a função de running back titular, com o apoio de Bam Knight, enquanto Evan Hull deve ser promovido da equipe de treinamento.

Preocupações na secundária e na defesa : O safety titular Andrew (Dewey) Wingard (joelho) também foi descartado após não treinar durante toda a semana. Enquanto isso, a participação do safety Wydett Williams Jr. (concussão) parece improvável, já que ele continua no protocolo de concussão. Pelo lado positivo, o safety Budda Baker, o edge rusher Josh Sweat (virilha) e o guard esquerdo Isaac Seumalo voltaram a treinar sem restrições após um dia de descanso no meio da semana.

Grupo de recebedores : O dinâmico recebedor Marvin Harrison Jr. não está mais no elenco ativo, o que coloca Jalen Brooks como titular na posição de recebedor “X”. O especialista em retornos Devin Duvernay (costelas) e o safety Kitan Crawford (tornozelo) treinaram com limitações nesta semana.

Notícias do Los Angeles Rams

Mudanças na linha ofensiva : O Rams enfrentará o Arizona sem o left tackle titular Alaric Jackson, que cumpre suspensão de dois jogos. O veterano David Quessenberry está cotado para assumir a titularidade e proteger Matthew Stafford. A linha do Rams, porém, pode ganhar um reforço: o estreante Keagen Trost teve aberta sua janela de 21 dias para treinar após sair da lista de lesionados e pode fazer sua estreia.

Preocupação na secundária : O safety Kam Curl apareceu de surpresa no relatório de lesões no fim da semana por causa de um problema no tornozelo e treinou com limitações. Sua condição precisará ser acompanhada até mais perto do início da partida.

Limitações entre os tight ends : A profundidade do elenco na posição de tight end continua sendo testada. Davis Allen não participou de dois treinos consecutivos por causa de uma lesão, enquanto o titular Colby Parkinson vem lidando com problemas físicos leves, mas seguiu treinando com limitações.

Reformulação nos times especiais : Sean McVay promoveu mudanças nos times especiais, que vinham enfrentando dificuldades, nesta semana: dispensou o kicker Harrison Mevis e contratou Blake Grupe da equipe de treinamento do New York Jets. Pelas regras que regem a contratação de jogadores das equipes de treinamento de outros times, Grupe precisa permanecer no elenco ativo de 53 jogadores por pelo menos três jogos.



