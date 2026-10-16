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Como assistir a Los Angeles Rams x Arizona Cardinals ao vivo pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Los Angeles Rams x Arizona Cardinals
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Como assistir ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, horário de início e notícias dos times

Horário de início de Los Angeles Rams x Arizona Cardinals

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SoFi Stadium

O Los Angeles Rams recebe o Arizona Cardinals no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, em um confronto entre equipes da NFC West pela semana 6 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 17:05 (BRT).

As duas equipes tiveram um início difícil, mas é o Cardinals (1-4) que ocupa a última posição da divisão após derrotas consecutivas. A equipe precisará conter um Rams que marcou 82 pontos contra ela nos dois últimos confrontos diretos.

Como assistir a Los Angeles Rams x Arizona Cardinals

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Notícias das equipes para Los Angeles Rams x Arizona Cardinals

Enquanto o explosivo ataque de Sean McVay chega à partida com relativamente poucos problemas físicos, o Cardinals de Mike LaFleur sofreu um grande revés: sua estrela estreante no ataque foi oficialmente descartada.

Notícias do Arizona Cardinals

  • Jeremiyah Love fora: O running back estreante, que lidera todos os novatos com 245 jardas terrestres, foi oficialmente descartado para o jogo de domingo devido a uma persistente lesão no tornozelo esquerdo. O técnico Mike LaFleur confirmou a notícia na sexta-feira e afirmou que, embora a equipe o mantenha fora para permitir uma recuperação a longo prazo, não há discussão sobre colocá-lo na lista de lesionados.
  • Substitutos em ação: O veterano Tyler Allgeier assumirá a função de running back titular, com o apoio de Bam Knight, enquanto Evan Hull deve ser promovido da equipe de treinamento.
  • Preocupações na secundária e na defesa: O safety titular Andrew (Dewey) Wingard (joelho) também foi descartado após não treinar durante toda a semana. Enquanto isso, a participação do safety Wydett Williams Jr. (concussão) parece improvável, já que ele continua no protocolo de concussão. Pelo lado positivo, o safety Budda Baker, o edge rusher Josh Sweat (virilha) e o guard esquerdo Isaac Seumalo voltaram a treinar sem restrições após um dia de descanso no meio da semana.
  • Grupo de recebedores: O dinâmico recebedor Marvin Harrison Jr. não está mais no elenco ativo, o que coloca Jalen Brooks como titular na posição de recebedor “X”. O especialista em retornos Devin Duvernay (costelas) e o safety Kitan Crawford (tornozelo) treinaram com limitações nesta semana.

Notícias do Los Angeles Rams

  • Mudanças na linha ofensiva: O Rams enfrentará o Arizona sem o left tackle titular Alaric Jackson, que cumpre suspensão de dois jogos. O veterano David Quessenberry está cotado para assumir a titularidade e proteger Matthew Stafford. A linha do Rams, porém, pode ganhar um reforço: o estreante Keagen Trost teve aberta sua janela de 21 dias para treinar após sair da lista de lesionados e pode fazer sua estreia.
  • Preocupação na secundária: O safety Kam Curl apareceu de surpresa no relatório de lesões no fim da semana por causa de um problema no tornozelo e treinou com limitações. Sua condição precisará ser acompanhada até mais perto do início da partida.
  • Limitações entre os tight ends: A profundidade do elenco na posição de tight end continua sendo testada. Davis Allen não participou de dois treinos consecutivos por causa de uma lesão, enquanto o titular Colby Parkinson vem lidando com problemas físicos leves, mas seguiu treinando com limitações.
  • Reformulação nos times especiais: Sean McVay promoveu mudanças nos times especiais, que vinham enfrentando dificuldades, nesta semana: dispensou o kicker Harrison Mevis e contratou Blake Grupe da equipe de treinamento do New York Jets. Pelas regras que regem a contratação de jogadores das equipes de treinamento de outros times, Grupe precisa permanecer no elenco ativo de 53 jogadores por pelo menos três jogos.


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