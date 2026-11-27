Horário de Los Angeles Chargers x New England Patriots

NFL 29 de nov. de 2026 - 16:05 SoFi Stadium

O Los Angeles Chargers recebe o New England Patriots no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 17:05 (BRT).

O confronto entre Los Angeles (1-9) e New England (5-5) pode ser uma disputa entre quarterbacks reservas. Tommy DeVito deve começar como titular de New England no lugar do lesionado Drake Maye, enquanto DJ Uiagalelei pode fazer sua primeira partida como titular na NFL por Los Angeles se Justin Herbert continuar no protocolo de concussão.

Como assistir a Los Angeles Chargers x New England Patriots

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



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Notícias dos times para Los Angeles Chargers x New England Patriots

Notícias do Los Angeles Chargers

Justin Herbert no protocolo de concussão : O quarterback titular Justin Herbert entrou no protocolo de concussão da NFL após a derrota de domingo por 27 a 24 para o New York Jets e não treinou na quarta nem na quinta-feira. Herbert teve dificuldades em seus 10 jogos como titular em 2026: lançou 8 passes para touchdown e 11 interceptações, além de sofrer 39 sacks, o maior número da liga.

: O quarterback titular Justin Herbert entrou no protocolo de concussão da NFL após a derrota de domingo por 27 a 24 para o New York Jets e não treinou na quarta nem na quinta-feira. Herbert teve dificuldades em seus 10 jogos como titular em 2026: lançou 8 passes para touchdown e 11 interceptações, além de sofrer 39 sacks, o maior número da liga. Alternativas para a posição de quarterback : Diante da possibilidade de Herbert não jogar, Los Angeles promoveu o experiente quarterback Jake Browning do elenco de treinamento para o elenco de 53 jogadores na quinta-feira. O novato DJ Uiagalelei aparece atualmente como QB2 na hierarquia da posição e treinou com os titulares antes de uma possível estreia como titular na NFL.

: Diante da possibilidade de Herbert não jogar, Los Angeles promoveu o experiente quarterback Jake Browning do elenco de treinamento para o elenco de 53 jogadores na quinta-feira. O novato DJ Uiagalelei aparece atualmente como QB2 na hierarquia da posição e treinou com os titulares antes de uma possível estreia como titular na NFL. Extensa lista de lesionados na quinta-feira : Nove jogadores dos Chargers não treinaram na quinta-feira: Herbert (concussão), OLB Tuli Tuipulotu (tornozelo), OLB Akheem Mesidor (tornozelo), TE David Njoku (ombro), RB Keaton Mitchell (joelho), DL Dalvin Tomlinson (joelho), LB Daiyan Henley (joelho), CB Tarheeb Still (tornozelo) e WR Brenen Thompson (músculos posteriores da coxa). S Kendall Williamson (panturrilha) teve participação limitada, enquanto os veteranos OLB Khalil Mack e DL Teair Tart voltaram a participar integralmente após descansarem na quarta-feira.

: Nove jogadores dos Chargers não treinaram na quinta-feira: Herbert (concussão), OLB Tuli Tuipulotu (tornozelo), OLB Akheem Mesidor (tornozelo), TE David Njoku (ombro), RB Keaton Mitchell (joelho), DL Dalvin Tomlinson (joelho), LB Daiyan Henley (joelho), CB Tarheeb Still (tornozelo) e WR Brenen Thompson (músculos posteriores da coxa). S Kendall Williamson (panturrilha) teve participação limitada, enquanto os veteranos OLB Khalil Mack e DL Teair Tart voltaram a participar integralmente após descansarem na quarta-feira. Jogo corrido em alta : O running back Omarion Hampton se tornou a principal opção do jogo corrido dos Chargers, com 36 corridas para 194 jardas e um touchdown nas últimas duas semanas. Los Angeles tem a chance de superar 150 jardas terrestres em três jogos consecutivos pela primeira vez desde 2006.

: O running back Omarion Hampton se tornou a principal opção do jogo corrido dos Chargers, com 36 corridas para 194 jardas e um touchdown nas últimas duas semanas. Los Angeles tem a chance de superar 150 jardas terrestres em três jogos consecutivos pela primeira vez desde 2006. Contexto da temporada e pressão sobre a comissão técnica: Após a derrota por 16 a 3 para New England na rodada de Wild Card da AFC da temporada passada, os Chargers caíram para 1-9, empatados com a pior campanha da NFL, e já têm matematicamente garantida uma temporada com mais derrotas do que vitórias. A liga retirou este confronto da programação do Sunday Night Football, enquanto o técnico Jim Harbaugh e o coordenador ofensivo Mike McDaniel, em seu primeiro ano no cargo, enfrentam críticas crescentes por um ataque que ocupa o 31º lugar na taxa de campanhas convertidas em pontos (31,3%) e o 30º na taxa de perdas de bola (16,1%).

Notícias do New England Patriots

Drake Maye fora de ação; Tommy DeVito deve ser titular : Atual campeão da AFC, New England chega à semana 12 após uma semana de folga e duas derrotas seguidas, para Green Bay e Detroit. O quarterback titular Drake Maye sofreu uma fratura na fíbula na derrota para os Lions na semana 10, em Munique, e deve perder a maior parte ou todo o restante da temporada regular. Com isso, o técnico Mike Vrabel deve entregar a titularidade ao reserva Tommy DeVito.

: Atual campeão da AFC, New England chega à semana 12 após uma semana de folga e duas derrotas seguidas, para Green Bay e Detroit. O quarterback titular Drake Maye sofreu uma fratura na fíbula na derrota para os Lions na semana 10, em Munique, e deve perder a maior parte ou todo o restante da temporada regular. Com isso, o técnico Mike Vrabel deve entregar a titularidade ao reserva Tommy DeVito. Ajustes no plano de jogo ofensivo : O coordenador ofensivo Josh McDaniels está adaptando o ataque aos pontos fortes de DeVito, deixando de lado os passes longos de Maye em favor de passes rápidos e curtos e de um jogo corrido equilibrado com Rhamondre Stevenson. Vrabel destacou a importância de proteger a posse de bola, dar proteção pelo meio a DeVito e evitar jogadas com perda de jardas contra uma defesa dos Chargers que ocupa o 10º lugar em recuperações de posse.

: O coordenador ofensivo Josh McDaniels está adaptando o ataque aos pontos fortes de DeVito, deixando de lado os passes longos de Maye em favor de passes rápidos e curtos e de um jogo corrido equilibrado com Rhamondre Stevenson. Vrabel destacou a importância de proteger a posse de bola, dar proteção pelo meio a DeVito e evitar jogadas com perda de jardas contra uma defesa dos Chargers que ocupa o 10º lugar em recuperações de posse. Desfalques importantes e reforços para a linha ofensiva : Quatro jogadores dos Patriots não treinaram na quinta-feira: QB Drake Maye (fíbula), WR A.J. Brown (músculos posteriores da coxa), CB Carlton Davis III (joelho) e OL Walter Rouse (protocolo de concussão). Por outro lado, os jogadores da linha ofensiva Alijah Vera-Tucker (músculos posteriores da coxa) e Ben Brown (joelho) estão mais perto de voltar, com Ben Brown participando integralmente do treino de quinta-feira. WR Romeo Doubs (ombro) e FB Reggie Gilliam (joelho) tiveram participação limitada.

: Quatro jogadores dos Patriots não treinaram na quinta-feira: QB Drake Maye (fíbula), WR A.J. Brown (músculos posteriores da coxa), CB Carlton Davis III (joelho) e OL Walter Rouse (protocolo de concussão). Por outro lado, os jogadores da linha ofensiva Alijah Vera-Tucker (músculos posteriores da coxa) e Ben Brown (joelho) estão mais perto de voltar, com Ben Brown participando integralmente do treino de quinta-feira. WR Romeo Doubs (ombro) e FB Reggie Gilliam (joelho) tiveram participação limitada. Linha defensiva e times especiais sob análise : O linebacker Elijah Ponder tem se destacado na linha defensiva dos Patriots, com 7,5 sacks e oito tackles para perda de jardas, antes de jogar perto de Pomona, Califórnia, sua cidade natal. Enquanto isso, New England testou cinco especialistas durante a semana de folga, em meio às críticas ao kicker Andres Borregales. Vrabel apontou o retornador de punts Marcus Jones e a cobertura dos kickoffs como áreas importantes a melhorar.

: O linebacker Elijah Ponder tem se destacado na linha defensiva dos Patriots, com 7,5 sacks e oito tackles para perda de jardas, antes de jogar perto de Pomona, Califórnia, sua cidade natal. Enquanto isso, New England testou cinco especialistas durante a semana de folga, em meio às críticas ao kicker Andres Borregales. Vrabel apontou o retornador de punts Marcus Jones e a cobertura dos kickoffs como áreas importantes a melhorar. Disputa pelos playoffs: Com campanha de 5-5, os Patriots veem a viagem de domingo a Inglewood como uma oportunidade decisiva de reação antes de uma sequência difícil de três jogos contra Bills, Vikings e Chiefs.