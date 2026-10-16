Horário de início de Las Vegas Raiders x Buffalo Bills

18 de out. de 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

O Las Vegas Raiders recebe o Buffalo Bills no Allegiant Stadium, em Paradise, Nevada, pela semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 17:25 (BRT).

Após os jogos da semana 5, os Bills dividiam com o Detroit Lions a posição de equipe com mais pontos marcados, com 164. O líder da AFC East agora busca ampliar para três jogos a sequência de derrotas dos Raiders.

Como assistir a Las Vegas Raiders x Buffalo Bills

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Notícias das equipes para Las Vegas Raiders x Buffalo Bills

Notícias do Las Vegas Raiders

O Las Vegas Raiders (3-2) busca se recuperar de uma derrota pesada para o New England. O técnico Klint Kubiak confirmou que o quarterback Kirk Cousins segue firme como titular, descartando especulações sobre o reserva estreante Fernando Mendoza.

O maior reforço para o ataque é o wide receiver Jalen Nailor, que cumpriu o protocolo de concussão e está pronto para jogar após desfalcar a equipe na semana 5. O running back Ashton Jeanty, apesar de lidar com problemas físicos leves e persistentes, treinou sem restrições e afirmou estar em sua melhor condição física nesta temporada. Está confirmado como principal running back de Vegas, que tenta fazer engrenar seu jogo corrido, o 28º do ranking.

Situação oficial dos jogadores dos Raiders com problemas físicos:

FORA : DT Tonka Hemingway (concussão)

FORA (não ativados da lista de lesionados) : WR Dont'e Thornton (músculo posterior da coxa), TE Carter Runyon (pé)

Disponíveis : WR Jalen Nailor, RB Ashton Jeanty, TE Brock Bowers, G Spencer Burford, DT Folorunso Fatukasi

Notícias do Buffalo Bills

O Buffalo Bills (4-1) viaja para o deserto após uma vitória fisicamente desgastante sobre o Los Angeles Rams na prorrogação. Embora o quarterback Josh Allen e o running back James Cook estejam plenamente recuperados e prontos para liderar o ataque que divide a liderança da liga em pontos marcados, a equipe de Joe Brady chega com vários jogadores importantes listados como dúvida antes de sua folga na semana 7.

O offensive tackle titular Spencer Brown (costas) teve sua situação atualizada e está liberado para jogar, mas o grupo de recebedores e a linha defensiva foram bastante afetados. Os wide receivers D.J. Moore e Joshua Palmer lidam com lesões no ombro; ambos participaram de treinos leves de reconhecimento de jogadas no fim da semana, mas sua presença só será definida perto do jogo. Na defesa, a linha interior está desfalcada, com o defensive tackle Ed Oliver, peça fundamental do setor, tentando voltar após uma artroscopia no joelho.

Situação oficial dos jogadores dos Bills com problemas físicos:

DÚVIDA : WR D.J. Moore (ombro)

DÚVIDA : WR Joshua Palmer (ombro)

DÚVIDA : DT Ed Oliver (joelho)

DÚVIDA : DT T.J. Sanders (ombro)

DÚVIDA : CB Dee Alford (tornozelo)



