Horário de Kansas City Chiefs x Arizona Cardinals

O Kansas City Chiefs recebe o Arizona Cardinals no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, pela semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 14:00 (BRT).

O Kansas City (7-2) tenta evitar uma partida traiçoeira e proteger sua liderança na AFC West diante de um elenco do Arizona (3-7) desfalcado por lesões e comandado pelo quarterback calouro Carson Beck, que fará apenas sua segunda partida como titular na carreira.

Como assistir a Kansas City Chiefs x Arizona Cardinals

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Notícias das equipes de Kansas City Chiefs x Arizona Cardinals

Notícias do Kansas City Chiefs

Preocupações na linha ofensiva : O tackle direito titular Jaylon Moore (tornozelo) e o guard direito Trey Smith (protocolo de concussão) não treinaram na quarta nem na quinta-feira. O Kansas City contratou o veterano Fred Johnson, que atua em diferentes posições da linha ofensiva, para o elenco de treinamento nesta semana como opção de cobertura. Mike Caliendo e Joshua também são opções para substituí-los.

: O tackle direito titular Jaylon Moore (tornozelo) e o guard direito Trey Smith (protocolo de concussão) não treinaram na quarta nem na quinta-feira. O Kansas City contratou o veterano Fred Johnson, que atua em diferentes posições da linha ofensiva, para o elenco de treinamento nesta semana como opção de cobertura. Mike Caliendo e Joshua também são opções para substituí-los. Corredores : O running back Kenneth Walker III (virilha) não treinou durante toda a semana e caminha para desfalcar a equipe pelo segundo jogo consecutivo. O técnico Andy Reid observou que Walker está melhorando, embora a equipe esteja agindo com cautela antes do jogo do Dia de Ação de Graças contra o Buffalo. O calouro Emmett Johnson deve assumir novamente a maior parte do trabalho após somar 171 jardas totais e dois touchdowns contra o Atlanta

: O running back Kenneth Walker III (virilha) não treinou durante toda a semana e caminha para desfalcar a equipe pelo segundo jogo consecutivo. O técnico Andy Reid observou que Walker está melhorando, embora a equipe esteja agindo com cautela antes do jogo do Dia de Ação de Graças contra o Buffalo. O calouro Emmett Johnson deve assumir novamente a maior parte do trabalho após somar 171 jardas totais e dois touchdowns contra o Atlanta Reforços para a defesa : O linebacker Nick Bolton (canela) passou a participar integralmente do treino de quinta-feira. Além disso, o defensive tackle Omarr Norman-Lott (joelho), em seu segundo ano, foi ativado da lista Reserve/PUP na quarta-feira e participou de dois treinos consecutivos com limitações.

: O linebacker Nick Bolton (canela) passou a participar integralmente do treino de quinta-feira. Além disso, o defensive tackle Omarr Norman-Lott (joelho), em seu segundo ano, foi ativado da lista Reserve/PUP na quarta-feira e participou de dois treinos consecutivos com limitações. Destaques em plenas condições: Patrick Mahomes (joelho/cotovelo direito), Travis Kelce (panturrilha/tornozelo) e Rashee Rice (joelho) participaram integralmente dos treinos ao longo da semana.

Notícias do Arizona Cardinals

Surpresa na posição de quarterback : O quarterback titular calouro Carson Beck foi incluído inesperadamente no relatório de lesões de quinta-feira, após participar do treino com limitações devido a um problema nas costas, condição recorrente que voltou a se manifestar no início de outubro. Com Jacoby Brissett negociado e Gardner Minshew fora pelo restante da temporada (ligamento colateral ulnar), o veterano Josh Johnson e Joey Aguilar (ambos contratados em 10 de novembro) são os únicos reservas saudáveis.

: O quarterback titular calouro Carson Beck foi incluído inesperadamente no relatório de lesões de quinta-feira, após participar do treino com limitações devido a um problema nas costas, condição recorrente que voltou a se manifestar no início de outubro. Com Jacoby Brissett negociado e Gardner Minshew fora pelo restante da temporada (ligamento colateral ulnar), o veterano Josh Johnson e Joey Aguilar (ambos contratados em 10 de novembro) são os únicos reservas saudáveis. Lista de lesionados cada vez maior : O Arizona colocou o safety Andrew Wingard e o linebacker Jordan Burch na lista de lesionados nesta semana, chegando a 16 jogadores em listas de lesionados (empatado com o maior número da NFL). Para ampliar as opções na posição de recebedor, a equipe contratou o ex-recebedor dos Chiefs Bub Means para o elenco de treinamento.

: O Arizona colocou o safety Andrew Wingard e o linebacker Jordan Burch na lista de lesionados nesta semana, chegando a 16 jogadores em listas de lesionados (empatado com o maior número da NFL). Para ampliar as opções na posição de recebedor, a equipe contratou o ex-recebedor dos Chiefs Bub Means para o elenco de treinamento. Linha ofensiva e defesa: O guard Jon Gaines II (tornozelo) não participou do treino de quinta-feira após voltar com limitações na quarta. Já o center Hjalte Froholdt (protocolo de concussão) e o tackle esquerdo Jayden Williams (joelho) passaram a participar integralmente do treino de quinta-feira. Os veteranos importantes da defesa Budda Baker, Josh Sweat, Mack Wilson Sr. e Walter Nolen III (doença) também voltaram a treinar sem limitações na quinta-feira.

Kansas City Chiefs KC Sequência Arizona Cardinals ARZ KC KC ARZ ARZ Todos os jogos Todos os jogos Atlanta Falcons ATL 13 35 Kansas City Chiefs KC V Kansas City Chiefs KC 35 12 New York Jets NYJ V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC D Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 119 Todos os jogos Todos os jogos Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA D Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ D Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN D Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 76